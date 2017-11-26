В российском футболе снова ищут допинг. Надо бояться?

Что сейчас творится

Скандал с обвинениями российских спортсменов в применении допинга разросся до жутких масштабов: нашу сборную могут не допустить до Олимпиады в Пхенчхане, которая пройдет в начале следующего года. О докладе канадского юриста Ричарда Макларена говорят уже полтора года, наших чемпионов отстраняют и лишают медалей, но в России защищать спортсменов не спешат. Лишь недавно был подан первый иск против Макларена тремя российскими велосипедистами, которых отстранили от летней Олимпиады в Бразилии.

В нашей же прессе пока больше обсуждаются слова почетного президента ОКР Леонида Тягачева, который предложил убить информатора WADA Григория Родченкова, бывшего главой Московской антидопинговой лаборатории: «Мы честны в отношении допинга. Приводили примеры по нашим чемпионам Легкову, Вылегжанину, Петухову, что у нас нарушений не было. А Родченкова просто нужно за неправду расстрелять, как Сталин бы сделал».

Новая волна обвинений хлынула после того, как по итогам перепроверки допинг-проб сочинской Олимпиады Россию лишили нескольких медалей в лыжных гонках. Кроме того, был опубликован список спортсменов, у которых имеются царапины или механические повреждения на допинг-пробах. Всего их 27, из них 12 – победители и призеры Игр.

Знаменитый биатлонист Оле-Эйнар Бьорндален по этому поводу заметил: «Мы, спортсмены, начинаем сомневаться при сдаче проб, что на контейнерах могут появиться царапины, и за этим последует наказание, что тебя могут поймать без того, что ты сдал положительную пробу. Надеюсь, что мы увидим доказательства, за что наказаны русские, и что мы не услышим, что это были царапины на пробирках. Если это все же произойдет, я буду ужасно бояться сдавать допинг-тесты».

При чем здесь футбол

В разгар допинговой истерии в мае 2016 года ФИФА нагрянула в гости к «Ростову» с проверками – допинг-пробы сдали все 11 футболистов ростовчан, которые в тот момент боролись за золотые медали чемпионата России. Допинг, конечно, не обнаружили. С футболом вроде бы унялись на время, периодически постреливая новостями о возможном бойкоте ЧМ-2018, но вскоре стало понятно, что турнир у России отобрать совершенно невозможно, и наши позиции тут крепки. Что-то говорилось о списке Макларена из футболистов РФПЛ, но так до сих пор и неясно, кто же туда входил.

Британская пресса зашла с другой стороны. Вечером 24 июня Daily Mail выпустила текст британского журналиста Ника Харриса, уже несколько лет занимающегося изучением допинговых проблем России. Ничего занимательного там не было – толком никаких доказательств, но удобные цитаты и громкий вывод: ФИФА ведет расследование, касающееся всех 23 футболистов сборной России на ЧМ-2014. Хотя уже даже к тому времени неоднократно заявлялось, что все допинг-пробы наших игроков на том турнире абсолютно чисты.

Кстати, мало кто обратил внимание на то, что с апреля 2017 года в России был введен специальный внесоревновательный допинг-контроль. То есть, проверить могут в любой момент – не только после игр, но и на тренировках и сборах.

Что происходит сейчас?

Тему допинга в российском футболе снова подняли англичане. И снова в центре внимания Daily Mail, сообщивший, что ФИФА собирается связаться с Родченковым ради дополнительной информации о российских футболистах. Изначально в докладе Макларена, сделанном на основе данных от Родченкова, фигурировала заметка о 34 российских игроках, которые были клиентами государственной допинг-программы. Британцы при этом считают, что шансов на перенос ЧМ-2018 из России в другую страну уже никаких нет, однако новые данные, если они будут получены, негативно скажутся на турнире.

Вопрос все равно серьезный, поэтому об этом вчера рассуждал и главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире на «Матч ТВ». «На 70-75 процентах сборов у нас были допинг-офицеры, которые приезжали неожиданно. В Краснодаре проверили всю команду. Я и себя предложил, можете и меня проверить. Сейчас тоже были, проверили, но уже не всех, а шесть-семь человек. Нас всe время проверяют. Никаких проблем у нас до сих пор не было. Надеюсь, и не будет», — отметил Черчесов.

Впрочем, известный спортивный юрист Артем Пацев в интервью «Московскому комсомольцу» достаточно жестко заявил о простом вбросе с британской стороны:

«Не очень понятно, как Родченков может помочь ФИФА. Эти слухи — полная ерунда, не имеющая никакого отношения к реальности. Даже если английская пресса считает, что некая государственная программа поддержки допинга была и якобы имело место применение стероидного коктейля «Дюшес», то можно им посоветовать все-таки ознакомиться с так называемом списком «Дюшес», выложенным Маклареном для общего доступа в Интернет. Ни слова о футболе и футболистах там нет.

Очевидно, что эта публикация — попытка вброса фейковой новости, чем славятся английские таблоиды. Люди просто пытаются устроить хайп на ровном месте. Никакого отношения к слову «новость», а тем более «новость проверенная», это не имеет вообще».

Правда, Родченков все еще пытается связаться с ФИФА для дачи показаний.

Короткий вывод

Очевидно, что антидопинговым аппаратам сейчас не до футбола. В мире до сих пор никто не знает, поедет ли Россия на Олимпиаду-2018. 5 декабря МОК примет окончательное решение, но каким бы оно ни было, наверняка и после этого будут споры, ссоры, апелляции и множество статей и материалов по этой теме.

Но когда страсти с Олимпиадой улягутся, вполне возможна и новая атака на российский футбол – как раз перед чемпионатом мира. Бояться, кажется, нечего, но в любом случае, расслабляться еще очень рано.

UPD

ФИФА отреагировала на слухи специальным заявлением. В федерации отметили, что из всех игроков, которые были упомянуты в отчете Макларена, наказаны были лишь две девушки из сборной U20 (причем российскими властями). При этом на Кубке конфедераций и на ЧМ-2014 никаких нарушений со стороны сборной России зафиксировано не было. Но сейчас разговоры о допинге продолжаются. Сообщается, что скоро последует документальное подтверждение по поводу десятков российских футболистов, которые участвовали в государственной допинговой программе.

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