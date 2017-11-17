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    Что за девушка будет вести жеребьевку ЧМ-2018


    1.2
    Голосов: 5
    17.11.2017 19:25
    Мария Командная проведет церемонию вместе с Гари Линекером.

    Мария Командная – телеведущая, которая с начала десятилетия освещала спорт на российском телевидении: сначала на «Дожде», затем на «России-2» и «Матче». По признанию Марии, она никогда не хотела становиться спортивным журналистом, но на ее выбор повлиял Василий Уткин. Он пришел на лекцию в МГУ, где училась Командная, и в итоге пригласил ее на собеседование в компанию «НТВ-Плюс». На собеседовании Уткин шутил, что Марии незачем становиться журналистом – все равно она через пару лет выйдет замуж за футболиста. «Это за кого же?» – спросила Командная. «За Рому Шишкина!» – ответил Уткин.

    Через много лет Командная по-прежнему не замужем, зато работает на американском телеканале FOX Sports, ради него Мария бросила работу на «Матче». «Матч ТВ» – это стабильность, FOX Sports – это мечты. А я всегда выбираю мечты», – говорила Командная в интервью Sports.ru. Ее мечты действительно сбываются: 1 декабря в Государственном кремлевском дворце пройдет жеребьевка финальной стадии чемпионата мира-2018, и Марию выбрали ведущей на это мероприятие.

    Вместе с Командной жеребьевку будет вести легенда английского телевидения Гари Линекер. Об этом действительно стоило помечтать, когда Василий Уткин в 2006 году забежал на семинар журнала «PROспорт» для МГУ.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram
    Рейтинг: 1.2 Голосов: 5
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    Комментарии (37)
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    AtticusFinch
    1510976847
    Я дико извиняюсь...А русские люди где нибудь будут??? На Евровидение дома нас представляла хохлушка Приходька под продюсированием грузина Меладзе, сборную уже давно тренирует непонятно кто...Жеребьёвку будут вести евреи из Англии...Не примите за национализм - но такое ощущение , что в важные моменты для нашей страны - нам подсовывают непонятно кого...Русские девушки известны на весь мир своей красотой -Красивые блондинки с голубыми глазами....Неужели нельзя было найти такую?чтобы хотя бы национальный колорит подчеркнуть?
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    alex1951
    1510988262
    Сладкая парочка. Командная девушка должна сильно постараться, при жеребьевке,чтобы российские болелы апосля говорили и писали о ней только хорошее..
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    AtticusFinch
    1510989591
    Человек, который рекламирует букмекерские конторы, в которых люди последние деньги проё.ывают...при этом давая от фонаря прогнозы каждую неделю на матчи - ржа и лыбясь при этом до ушей, фотографируясь в туалете и лифте...Будет лицом нашей страны на таком событии???Люди Вы там совсем наверху **.нулись?))))
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    mishavandit
    1511011299
    А Линекер вроде орал чтоб России чм не давали....говнюк
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    спанчес
    1511016401
    на рачка похожа, дочка наверное
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    Hugo Lloris
    1511023885
    а теперь догадайтесь,как она получила эту должность)0))0
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    mutabor0992
    1511032154
    Ну с такой оральной зоной...Все понятно почему она комментирует футбол.Потому что мужчины любят глазами.
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    spartak1994
    1511034648
    Лучше бы Лопырева конечно, эта ну так..
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    Князев
    1511082347
    Могли и лучше подобрать ведущую.
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    Cobold
    1511124451
    Гуинплен.
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