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    • Бывший президент ФИФА домогался до футболистки. И это важно

    Бывший президент ФИФА домогался до футболистки. И это важно


    3.1
    Голосов: 12
    12.11.2017 18:30
    Хоуп Соло рассказала о приставаниях со стороны Зеппа Блаттера.

    Что произошло?

    В 2013 году Хоуп Соло и Зепп Блаттер вместе присутствовали на церемонии вручения «Золотого мяча». Там футболистка сборной США представляла свою коллегу Эбби Вамбах. Перед выходом на сцену Блаттер ущипнул Соло за ягодицы. Произошло это за несколько секунд до их появления перед публикой. Противостоять тогдашнему президенту ФИФА у Соло не было возможности.

    «Я рассказала об этом только сейчас, потому что привыкла решать все вопросы лично. Но с того момента мы с Блаттером не виделись. В тот момент я была полностью опустошена, но мне пришлось отпраздновать важный момент в карьере подруги по команде», – сказала Соло. Позже она опубликовала заявление в инстаграме, где поддержала всех женщин, заявлявших о домогательствах.

    «В последние дни я думала обо всех ситуациях, которые переживали я и мои партнеры по команде на протяжении многих лет. Это происходило с тренерами, врачами, руководителями и даже нашими товарищами. Неприемлемые комментарии, оскорбления, обсуждения внешности и сексуальные домогательства широко распространены в спортивном мире. Я всегда чувствовала, что справляюсь с этим и контролирую себя, но для них не было никаких последствий. Это необходимо изменить. Безмолвие не изменит мир!» – написала Соло.

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    Публикация от Hope Solo (@hopesolo)

    Как отреагировал Блаттер?

    «Почему я должен за это отвечать? Обвинения Соло смешны и абсурдны», – передали слова Блаттера представители 81-летнего экс-чиновника. Ему можно было поверить, если бы не отягчающие обстоятельства работы Блаттера. На посту президента ФИФА он достиг успеха, но позже был отстранен от футбольной деятельности на шесть лет после обвинения в коррупции. Тогда Блаттер тоже все отрицал, а доказательством ставил лишь собственные слова.

    А можно ли верить Соло?

    Вратарь сборной США Хоуп Соло – девушка не без греха. Летом 2014 года ее осудили за избиение родственников. Пьяная Соло дебоширила на вечеринке, где нанесла побои сестре и племяннику. Соседи вызвали полицию, которая забрала футболистку в участок. Вину Хоуп Соло так и не признала, но суд запретил ей встречаться с родственниками.

    При этом Соло считают одной из самых сексуальных спортсменок. Но на футбольном поле она никого не жалеет. Год назад Соло исключили из сборной США за высказывания в адрес соперниц из Швеции. Она назвала девушек-оппоненток трусихами. «Шесть месяцев дисквалификации, без зарплаты. Контракт расторгнут. 17 гребаных лет, а теперь все кончено», – выдала Соло.

    Сейчас она исправляется и старается жить правильно.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.1 Голосов: 12
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    Комментарии (36)
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    RUPRICHT
    1510561578
    ОПЯТЬ РЕШИЛИ СДЕЛАТЬ БОЛЬНО ЗЕППУ БЛАТТЕРУ !!!ЖАЛКО ЧТО ЗАБЫЛИ ДОБАВИТЬ В СПИСОК ПЛАТИНИ!!!! ТЕ КТО УБРАЛИ БЛАТТЕРА И ПЛАТИНИ СВОЕГО ДОБИЛИСЬ!!!!ЕДИНСТВЕННОЕ НА ЧТО НЕ ХВАТИЛО СИЛ ОТМЕНИТЬ ЧМ В РОССИИ!!!!А ТО ЧТО ВЫКОПАЛИ ДУХ СЕКСУАЛЬНЫХ ДОМОГАТЕЛЯ ТАК ЭТО СМЕШНО!!!!МОЖНО ЕЩЕ ДОБАВИТЬ В СПИСОК ДОМЕНИКА СТРОСКАНА!!???
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    jet andy
    1510566612
    Страшная бабища которая фоткает свою страшную письку перед зеркалом.
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    lim0n7
    1510569941
    та ну это жестко, скорей всего она домогалась его с её то параметрами)))
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    FanatSerj
    1510572211
    судя по её виду она могла и сама дедушке 75-летнему таааааак втащить, что то бы кувыркнулся через себя, а так видно понравилось))
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    Диктор
    1510576947
    Смех и только.
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    ЦСКА 3011
    1510611712
    Такая херня " домогался" пи.... . А вообще так посмотришь на неё.... , а может это она "домогалась"
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    Правдоруб100
    1510638397
    Полная НЕГОДЯЙКА!!! Решает свои проблемы через грязные манипуляции!!!! Даже если бы и домогался, то что??? Что в этом плохого??? С другой стороны такую отвратительную ЛОШАДЬ домогаться вряд ли кто будет!!!!!!!!!!!!!
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    dovakin
    1510648947
    Радоваться надо, что очередной высокопоставленный европейский чиновник не гей, а нормальный мужик.
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    lordmrv
    1510676966
    Это была месть Ситхов дочери Хана Соло
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    xColaz
    1510691476
    Вот кем нужно детей пугать! Страшная, как пугало, да еще и ху@ню втирает
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