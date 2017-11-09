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  • «Ждать на домашнем ЧМ-2018 нам нечего!». Кто делает лучшие прогнозы на футбол

«Ждать на домашнем ЧМ-2018 нам нечего!». Кто делает лучшие прогнозы на футбол

– Расскажите немного о себе.

– Меня зовут Максим Усольцев [ник на сайте – MaxiUs]. Сам я из Новосибирской области. Мне 31 год. В юношеские и школьные годы играл в футбол. По-настоящему полюбил эту игру в 2005 году, когда учился в Санкт-Петербурге.

В этот период «Зенит» выиграл чемпионат, Кубок УЕФА, а после прихватил и Суперкубок УЕФА. Весь город гулял в эти дни и отмечал победы команды. Наверное, все это оказало влияние на мои вкусы и симпатии к «Зениту» соответственно.

В данный момент мне еще нравится «Локомотив» под руководством Юрия Семина. Симпатии вызывают также сборные Германии и Аргентины.

– Любимые команды часто помогают в плане ставок?

– Выручает в плане ставок команда «Сибирь» (после ухода Криушенко), которая часто играет ничьи и проигрывает. Ну, а если статистика и аналитика говорят обратное, то ставлю на победу.

– Как в вашей жизни появился Конкурс прогнозов?

– Периодически заходил на «Соккер.ру», чтобы узнать результаты, таблицы, лучших бомбардиров и т.п. Когда сайт трансформировался в «Бомбардир.ру», приходилось заходить на второй сайт. Там случайно заметил Конкурс прогнозов, но не решался поучаствовать. В итоге пропустил пару месяцев. Когда появилось больше свободного времени – зарегистрировался. Тогда все и закрутилось.

– Это ваша первая победа в Конкурсе прогнозов. Каковы эмоции?

– Да, это моя первая победа в Конкурсе прогнозов. Особенных чувств не испытываю, потому что призов, к сожалению, нет. Шел к победе долго и, несмотря на преимущество победителей сентябрьского сезона в виде дополнительных болларов, выиграл октябрьский сезон. В ноябрьском сезоне постараюсь занять второе-третье место. Ну, а насчет следующих загадывать не буду.

– Октябрьский сезон получился трудным?

– Трудности возникли в середине сезона: zico2205 очень круто угадывал в тех чемпионатах, в которых я как прогнозист не силен. Уже в середине сезона в течение недели мы с ним практически ежедневно менялись первыми двумя местами. Как-то даже показалось, что мы с ним одинаково ставим.

– Есть ли чемпионаты, в которых у вас получается лучше всего прогнозировать?

– Да, мои любимые чемпионаты – это АПЛ, Лига 1, Бундеслига, Эредивизие, РФПЛ и Серия А. Самыми убыточными считаю чемпионаты Казахстана, Норвегии, Австрии, Бразилии и США.

– Самая неожиданная ставка, которая у вас прошла в октябре.

– Это, прежде всего, поражение «Зенита» от тульского «Арсенала» с коэффициентом 16, а также проигрыш киевского «Динамо» в матче с «Черноморцем» – коэффициент был 10. Плюс «Хаддерсфилд» дома обыграл загруженный матчами Лиги чемпионов и насыщенным графиком «МЮ» с коэффициентом около 12.

– Много ли приходится анализировать, прежде чем сделать ставку?

– Если матчей немного, то есть время проанализировать, посмотреть и сделать выбор, а когда матчей много, то некогда это делать. В этом случае приходится надеяться на свои знания, успех и везение. Делаю ставки сам, никто не помогает. Стратегия, конечно, имеется, но делиться ей не собираюсь.

– Конкурс прогнозов отнимает много времени?

– Среди недели совсем немного отнимает времени, а вот на выходных приходится много сидеть за компьютером или смартфоном.

– Много ли делаете ставок с большими коэффициентами?

– Рисковать не люблю. Иногда делаю ставки на большие коэффициенты, когда есть небольшие предположения или сомнения в исходе.

– Дайте несколько советов начинающим игрокам Конкурса прогнозов.

– Меняйте стратегию тактику от сезона к сезону и ищите свою, которая принесет вам результат! И если занимаете в первые дни сезона места со второго по 50-е, то не рискуйте и ставьте много только на те матчи, в которых уверены, чтобы не начать динамику падения вниз.

– Каковы шансы сборной России в ближайших товарищеских матчах против Аргентины и Испании? На что будете ставить в данных встречах.

– Думаю, у нас будут шансы против Испании, так как переживает небольшой спад. Плюс игра будет носить товарищеский характер. Предположу ничью и исход 1:1.

А вот против Аргентины, наверное, придется смириться с поражением. Даже если у соперника выйдут игроки из «Зенита», нашим придется побегать за мячом. Думаю, будет поражение со счетом 0:2.

– Вам нравится то, как сейчас выглядит сборная России? Чего ждать от такой команды на домашнем ЧМ-2018?

– Честно, мне не нравится сборная. Чего можно ожидать от команды, которая не побеждает Иран и показывает непонятную игру против Южной Кореи? Отмечу изменения в лучшую сторону только некоторых игроков: Кокорина, Алексея Миранчука и Дзагоева, который, правда, в последнее время не играл в сборной.

Ждать на домашнем ЧМ-2018 нашей сборной нечего! Больнее будет, если чего-то ждать, а из группы в итоге не выйти. А вот если не ждать, а сборная выйдет – тогда будет неожиданно и приятно!

Вспомнил шутку, когда Владимир Путин выступал на Валдае. Мальчик из Красноярска, чемпион мира среди школ для детей, оставшихся без попечения родителей, спросил: «Выиграет ли наша сборная чемпионат мира-2018?». На что президент задал встречный вопрос: «Кто из нас чемпион мира? Ты или я?». Мальчик робко ответил: «Я!». Путин добавил: «Тогда как сам думаешь?». Мальчик ответил: «Нет!». Президент пожал плечами и немного натянул улыбку.

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Комментарии (11)
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Zenit-84
1510245651
С победой, Максим! Удачи в следующих конкурсах!
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fanchik
1510251348
"Стратегия, конечно, имеется, но делиться ей не собираюсь".Поделись ты же от этого абсолютно ничего не потеряешь ,а уважение придет точно.
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SEREZHA7575
1510262777
толково!
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vodomut
1510292880
короче ждём
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Lev Aleks
1510294197
до 1/4 дойдут 100 процентов если Миранчуки в сборной будут и ряд других молодых футболистов.......старпёров вон!
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