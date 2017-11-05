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    • Что творится с Дзюбой в этом сезоне? Он вообще не забивает

    Что творится с Дзюбой в этом сезоне? Он вообще не забивает


    3.9
    Голосов: 9
    05.11.2017 21:25
    Безголевая серия «Зенита» в российской Премьер-лиге достигла четырех матчей.

    Что происходит?

    За весь сезон на счету Артема Дзюбы один гол. И тот пришелся на игру с «Вардаром» в Лиге Европы, где «Зенит» легко выиграл со счетом 5:0. В российской Премьер-лиге Дзюба провел 13 матчей, не отметившись результативными действиями. В среднем Дзюба проводит на поле 57 минуты. Эксперты постоянно отправляют Дзюбу в запас «Зенита», а Станислав Черчесов не вызывает его в сборную. Хотя недавно Дзюба и Смолов котировались лучшими нападающими страны.

    Почему так вышло?

    Летом в «Зенит» пришел Роберто Манчини. За ним перешли аргентинские легионеры и бывшие лидеры «Ростова». При Манчини футбол «Зенита» изменился и стал быстрым. Дзюба в такой игре часто выглядит лишним элементом. После матча с «Локомотивом» Дзюбу и Ригони назвали худшими футболистами «Зенита». Там форвард проиграл большую часть единоборств, а «Зенит» снова сыграл на ноль в атаке. Манчини находит оправдания и пытается хвалить Дзюбу за объем работы. Недавно подобные фразы говорили про Кокорина, когда тот никак не помогал команде.

    Только восемь матчей во всех турнирах этого сезона Дзюба начинал с первых минут. И это единственное оправдание отсутствия результативности. «Неправильно держать Дзюбу в запасе, а потом требовать голов», – высказался о нем главный тренер сборной Молдавии Игорь Добровольский. Все остальные говорят Артему больше работать над собой и все-таки начать забивать. У «Зенита» есть результативные Кокорин и Дриусси. Только благодаря им клуб продолжает бороться за чемпионство.

    Его хоть кто-нибудь хвалит?

    Британский художник Пегас посвятил Дзюбе целую картину. «Я болею за «Зенит», и в какой-то момент мне захотелось создать картину для сине-бело-голубых и лично для Артема. Картину, которая бы изображала Дзюбу в движении и демонстрировала его большой талант. Артем – фантастический футболист и человек, и я захотел это подчеркнуть», – говорил художник, которого результативность Дзюбы не смущает. Сейчас его произведение передали для хранения в Новый музей.

    Переход в «Локомотив» реален?

    «Дзюба хотел перейти в «Локомотив». Есть шанс, что зимой возобновим переговоры», – рассказал президент клуба Илья Геркус. Трансфер Дзюбы наверняка будет единственным вариантом для «Локомотива» в зимнее окно. Но сейчас он выглядит странно, потому что у такого «Локомотива» переизбыток игроков на всех позициях.

    Семин сделал нападающего из Фарфана, к концу ноября поправит здоровье Ари. Чемпион Европы Эдер арендован как раз на место большого форварда, куда рассматривали Дзюбу. Здесь Артем будет только четвертым нападающим. Ему снова придется конкурировать с игроками хорошего уровня.

    Но для самого Артема этот трансфер точно станет важным. Летом его хотели забрать не только в «Локомотив». «Фенербахче» видел в Дзюбе замену Ван Перси. От ухода из «Зенита» Дзюбу отговорил Александр Кокорин. «Мы поняли, что реально забить 35 голов на двоих», – высказался Кокорин об их результативной задаче на сезон. Пока получается, что выполняет ее только он сам.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ, ФК «Зенит»
    Рейтинг: 3.9 Голосов: 9
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    Комментарии (52)
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    айор балдёжник
    1509907104
    слишком кривое бревно+много трындел, а по сути петушок
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    giluxa1963
    1509907445
    у кокоши тоже был период сухой вот теперь и у дзюбы а по последним играм видать кроме них и забивать не кому
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    bset
    1509908038
    Просто везение закончился и остался лишь "талант" Артема.
    Ответить
    Spartak №1
    1509908247
    Эмери - тренеришка... Дзюба - пи.добол... Манчини - тренер...? а Дзюба - пи.добол...
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    Tostao
    1509970794
    Дзюба на сегодняшний день - позавчерашний уровень футбола. Эдакой ГАЗ-М-1 в мире гоночных болидов. Он блестит лаком, производит внешнее впечатление, а на трассе сдаёт...
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    Juic
    1509991113
    Лимит на легионеров и наглость. В итоге имеем игрока с завышенными амбициями.
    Ответить
    Allanon
    1510021769
    Кто такой дзюба, чтобы о нем столько говорили? Внимание как к Роналду или Месси.
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    Холстомер
    1510046595
    Тсюпа, как футболист, уже кончлся. Посмотрите, как он бегает - это при всем его росте и внешности! - мелкими шажками В легкой атлетике этот бег называется трусцой.
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    maygli
    1510566350
    Его команда на сегодня - это Арарат. Хочет быть лидером пусть туда идёт.
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    Грыззь
    1511025864
    Отработанный материал. На свалку!
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