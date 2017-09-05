Клоуны, Леха и сборная девушек. Как проходит международный турнир фанатов

Розовый цвет, четыре языка и протест против власти

О том, что футбол – для болельщиков, говорят все. Но по-настоящему матчи по этому принципу организовывают каждый год в Кишиневе представители фан-группировки «М-12»:

− Фанатских турниров проводится немало. Но среди них есть самые престижные, − говорит организатор «Moldova Fan Cup» Дмитрий Мунтяну. − На первое место я бы поставил Львов. Там собираются сильнейшие группировки со всей Европы. Сравнивая с профессиональным футболом по уровню организации − это Лига Чемпионов. Титул, который разыгрывается у нас, будет пока чуть скромнее. Его можно поставить на второе место и сравнить с Лигой Европы. Но мы хотим расти, улучшаться. Кто знает, может быть через пару лет, Кишинев и Львов поменяются местами, и наш турнир будет считаться самым классным.

Но кое в чем молдавский турнир в этот год уже обходит своих конкурентов. Впервые за всю историю фанатских чемпионатов в мире на «Moldova Fan Cup» дебютирует женская команда. Организаторы пытались не открывать секрет до последнего, но все же за несколько дней до матча открытия Дмитрий Мунтяну рассказал об этом на пресс-конференции. Команду под названием Ultras Girls создала болельщица «Динамо» Киев Александра Хлебинская:

− С ребятами из Молдовы я познакомилась во Львове. Несколько лет подряд я была там их сопровождающей. Мне позвонил Дима и попросил пригласить одну команду из Украины. Я воспользовалась этим случаем и собрала свою банду. Очень захотелось почувствовать себя владелицей футбольного клуба. Думала собрать знакомых мальчиков, но потом пришла идея интереснее: а почему бы не заявить полностью женскую сборную.

Во всех командах игроки общаются на своем родном языке, а вот Ultras Girls по своему составу получается единственной интернациональной командой. У играющего тренера-селекционера Александры получается собрать в своей команде болельщиц из Украины, Молдовы, Белоруссии, Румынии и Словакии.

− Нам приходится тяжеловато. Выкручиваемся по ходу дела. Девчонки из Украины и Белоруссии не говорят по-румынски. Румынки не понимают русского. Хорошо хоть, что у нас в составе четыре девушки из Молдовы. Они переводят с русского на румынский язык и наоборот. Кто может, общается на английском, − рассказывает Александра.

Очень оригинально девушки подходят и к дизайну своей футбольной формы. Бело-розовые цвета накладываются на необычную идею с командным лого: девушки на спинах футболок пишут свое прозвище или имя, а на сердце помещают эмблемы любимых клубов. Сразу становится ясно, кто из какой страны и за кого фанатеет: Valeri и Diana болеют за местный «Зимбру», Ana-Maria и Elena − за румынскую «Политехнику», а Lera из Минска − за родное «Динамо»:

− У нас государство объявило фанатам войну. Обыски, задержания, аресты. Лидера нашего фан-движения посадили в тюрьму. Официальная версия: распространение порнухи. Но мы знаем, что это левая отмазка, − жалуется белорусская легионер Ultras Girls Валерия Масюгина. − Просто не знали что предъявить, вот и придумали этот бред. В знак протеста наш сектор приостановил свою поддержку на матчах «Динамо» Минск. Пока не выпустят лидера, наши пацаны не хотят возобновлять суппорт. Очень скучаю по фанатской атмосфере. Скорее бы вернуться на сектор.

Дебютный матч первой женской команды на фанатских турнирах стал победным, да еще и с крупным счетом – 3:0. Просто болельщики одесского «Черноморца» не добираются до Кишинева и им засчитывают техническое поражение:

− Так и напишите: «Первый блин девушек не вышел комом». Мы начинаем с победы. Могли бы нам поставить не 3:0, а 5:0. Еще было бы неплохо, чтобы бы нас внесли в Книгу Рекордов Гиннеса, как первую команду, сыгравшую на мужских футбольных турнирах, − улыбается болельщица «Зимбру» и защитница Ultra Girls Виктория.

Но техническая победа над «Черноморцем» так и остается у девушек единственной. Во всех следующих матчах мужчины не позволяют Ultras Girls набрать больше ни одного очка. Зато во всех своих матчах девушки забивают минимум по голу и ни одну игру не проигрывают с крупным счетом.

Шапито из гаражей

Самая жаркая борьба начинается с матчей на вылет. Проигравшие фанаты никуда не уходят, а стекаются на трибуны, выбирая себе команды по личным симпатиям. В матче за выход в финал хозяева турнира фан-клуб сборной Молдовы «М-12» встречается с украинским «Шапито», составленным из болельщиков украинских клубов.

− У нас бегают и «динамовцы», и «кроты», и даже один фан «Прикарпатья». Все дружим между собой, морды не лупим, главная задача – увести кубок в Украину, − рассказывает лидер «Шапито» Леха.

За «клоунов» болеют их соотечественники из киевской команды «Health group», которые уже в финале. А вот фаны румынской «Политехники» не вышли полуфинал, но активно поддерживают «М-12» и громко кричат судье:

− Господин арбитр, подари пенальти!

Помоги Молдове выиграть медальки!

Рефери словно поддается давлению румын и делает роковую ошибку – засчитывает гол нападающего хозяев по прозвищу Белый из километрового офсайда (команды играют на стандартном поле 11 на 11 по всем футбольным правилам, но каждый тайм длится не по 45 минут, а по 25). Во втором тайме гости перехватывают инициативу, давят и сравнивают счет. Румынские фанаты продолжают свое:

− Господин арбитр, подари пенальти!

Помоги Молдове выиграть медальки!

И это снова работает. Судья не назначает в ворота хозяев явный одиннадцатиметровый, и основное время матча заканчивается вничью – 1:1. Далее по регламенту серия пенальти без дополнительного времени. Молдавский кипер снимает два пенальти и тащит свою команду в решающий матч турнира.

− Классный турнир, все здорово, суперская организация, но с таким судейством ловить нечего. Арбитр нас просто зарезал. Гол из чистого офсайда засчитал. Не поставил точку, − возмущается капитан «Шапито» Дмитрий.

Страсти накаляются. Некоторые игроки «Шапито» готовы разорвать судью на части, но негатив быстро гасится.− Хозяева должны быть в финале! Это нормально, что им чуть помогли. Чтобы проходить домашнюю команду, нужно быть сильнее ее на две головы, – успокаивает своего капитана тот самый Леха.

Вопрос о том, почему они называются именно «Шапито», украинским парням за время турнира тут задал, наверное, каждый.

Леха рассказывает об этом так: «Каждое воскресенье мы собираемся у нас на районе «Оболонь» и шпилим в футбол на обычном дворовом поле за гаражами. Наш стадион так и называем любя: «The Гаражи Aрена». Идем с пацанами как-то на игру, смотрю, а на одном гараже висит плакат с рекламой цирка «Шапито». Я дуркую, срываю этот плакат, и тут мне на ум приходит мысль, которую тут же говорю всем: «Все пацаны, мы теперь тоже «Шапито».

«Нант», шило и Лига Европы для Киева

В финальном матче украинцы меняются местами. Проигравшие в полуфинале «Шапито» идут на трибуну, начинают топить за «Health Group» и просят земляков отомстить молдавской команде, заказывая в ворота «М-12» пять голов. Все остальные участники турнира болеют и поддерживают хозяев турнира.

Более опытный и сыгранный «Health Group» даже не пускает соперника в свою штрафную, а молодой двухметровый нападающий по прозвищу Прима уже в первом тайме вколачивает в ворота молдаван дубль. Становится ясно, что кубок «Moldova Fan Cup» уезжает в Киев. Во втором тайме киевляне снова атакуют, забивают третий и на этом останавливаются. Их команда поражает не только своей слаженной игрой, но и атрибутами. У «Health Group», как у настоящей профессиональной команды, есть свой главный тренер, командный сайт, качественные вымпелы с символикой и красочная «желто-зеленая» форма.

Игрок «Health Group» Алексей Щерс рассказывает, что идею формы взяли во Франции: «Давным-давно «Динамо» Киев играл с «Нантом». Нам понравились цвета «канареек», и мы позаимствовали у них дизайн».

− Наш коллектив собирается с 1998 года. В следующем году у нас юбилей – 20 лет. За это время в команду приходят люди самых разных поколений, и мы этим гордимся. Нашему нападающему Приме – 21 год, а правому защитнику Лене – 45 лет, − продолжает Алексей.

Подходит улыбчивый Леня и добавляет: «В моем детстве не было гаджетов и смартфонов. Я рос в такое время, что всегда приходилось ходить с шилом. Сейчас наши молодые даже не знают, что такое шило».

Спонсоров у «Health Group» нет. Все затраты ребята оплачивают сами: ездят на зарубежные турниры, платят взносы за участие в украинской любительской лиге, оплачивают изготовление формы и вымпелов. И все это из-за любви к футболу и киевскому «Динамо»:

− В прошлом сезоне этот турнир выиграли фаны мадридского «Реала», а потом их клуб выиграл Лигу Чемпионов. Кто знает, может традиция повторится и на этот раз, и наше киевское «Динамо» зацепит хотя бы Лигу Европы, − мечтает один из идейных лидеров команды Дмитрий.

На стадионе нет ни одного полицейского или секьюрити. Их не звали, потому что они не нужны. Фанаты и зрители сами договорились, что будут соблюдать полный порядок.

После окончания турнира все участники собираются вечером в одном из местных пабов на тематическую вечеринку. Призеры получают медали, чемпионам вручается Кубок, лучшим игрокам по позициям и бомбардиру дарят памятные подарки. Но и это еще не все. Утром после вечеринки все участники фанатского турнира едут на юг Молдовы в один из детских домов, куда везут сладости, мячи и деньги.

Дмитрий Мунтяну объясняет эту акцию: «Главная цель нашего турнира – благотворительность. Каждая команда вносит взнос в размере 100 евро за участие. Мы собираем эти деньги и отдаем их в помощь детскому дому. Помимо этого каждая команда от себя еще дарит какие-то подарки. Футбол – это, конечно хорошо, но ничто не сравнится с радостью детей-сирот».