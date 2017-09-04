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  • Смерть «Арсенала», провал «Спартака», итоги трансферного окна. Главные материалы недели на «Бомбардире»

Смерть «Арсенала», провал «Спартака», итоги трансферного окна. Главные материалы недели на «Бомбардире»

Почему провалы «Арсенала» больше не расстраивают. Клуб умер

«Арсенал» сначала разгромно и стыдно проиграл «Ливерпулю», а потом отдал туда Окслэда-Чемберлена. Главный фанат лондонцев Тимофей Яценко увидел очередной фейл команды Венгера и объяснил, почему это его совсем не расстроило. Спойлер: потому что надоело расстраиваться.

Наполненный звездами «Арарат» побеждает всех. И это самый интересный клуб России

«Арарат» − самая необычная история этого лета. Московский клуб, созданный армянами, за который болеют армяне и в котором играют армяне. А вместе с ними Павлюченко, Давыдов, Ребко, Измайлов и другие звезды. Александр Плеханов поехал на матч «Арарата» разбираться, что это за проект и кому он интересен, и привез один из самых популярных текстов «Бомбардира» за это лето.

«От радости я кричал, выскочив на улицу». Самые яркие матчи нашей жизни

Авторы «Бомбардира» вспоминают наиболее эмоциональные матчи, которые они видели в своей жизни. Для кого-то это финалы Лиги чемпионов, для кого-то еврокубки «Спартака» 90-х, а для кого-то внезапно − матч «Кубани» из 2013-го. В материале пачка личных и откровенных рассказов о том, как же круто смотреть футбол.

12 самых экзотических трансферов звезд, которые произошли этим летом

Важная инфографика от Николая Живоглядова о том, куда за это делись разные знаменитые парни. Так, Бербатов попал в Индию, Подольски − в Японию, а наш любимый Фримпонг − на Кипр.

Онлайн закрытия трансферного окна. «ПСЖ» арендовал Мбаппе и другие переходы

В последний день лета мы вели онлайн самого горячего времени любого трансферного рынка. Произошло много событий, главных из которых два: Смолов никуда не ушел, а Мбаппе ушел.

«На самом деле я обычный ребенок». История главного молодого игрока планеты

Подробнее о том, что же такой Килиан Мбаппе. Сам себя он называет обычным ребенком, о которого еще даже нет водительских прав. Но клубы, которые гонялись за ним все лето, предлагая по 150-200 млн, считают по-другому.

Почему «Спартак» провалил трансферную кампанию

На две вещи можно смотреть бесконечно: на каламбуры о трех вещах, на которые можно смотреть бесконечно, и на то, как Россия обсуждает бесконечные проблемы «Спартака». На этот раз все плохо с летними трансферами. Михаил Морозов анализирует ситуацию и называет виновных.

«Русских невозможно забыть и простить». Как живет группировка польских фанатов, которая всех ненавидит

Острый репортаж Сергея Беседина о выезде фанатской группировки польской «Легии», члены которой рассказывают, почему не любят русских, немцев, украинцев и УЕФА, зачем рисуют оскорбительные баннеры и как дерутся с другими ультрас.

В «Милане» собрали команду на 200 миллионов. На что она способна?

Это, кажется, самая грандиозная трансферная закупка в Италии XXI века. «Милан» набрал себе классных игроков на целый состав − то есть на самом деле на все одиннадцать позиций. Александр Плеханов разбирается в этом потоке обновлений.

Комментарии (1)
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vayka
1504521267
в СПАРТАКЕ всё нормально
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