Смерть «Арсенала», провал «Спартака», итоги трансферного окна. Главные материалы недели на «Бомбардире»

Почему провалы «Арсенала» больше не расстраивают. Клуб умер

«Арсенал» сначала разгромно и стыдно проиграл «Ливерпулю», а потом отдал туда Окслэда-Чемберлена. Главный фанат лондонцев Тимофей Яценко увидел очередной фейл команды Венгера и объяснил, почему это его совсем не расстроило. Спойлер: потому что надоело расстраиваться.

Наполненный звездами «Арарат» побеждает всех. И это самый интересный клуб России

«Арарат» − самая необычная история этого лета. Московский клуб, созданный армянами, за который болеют армяне и в котором играют армяне. А вместе с ними Павлюченко, Давыдов, Ребко, Измайлов и другие звезды. Александр Плеханов поехал на матч «Арарата» разбираться, что это за проект и кому он интересен, и привез один из самых популярных текстов «Бомбардира» за это лето.

«От радости я кричал, выскочив на улицу». Самые яркие матчи нашей жизни

Авторы «Бомбардира» вспоминают наиболее эмоциональные матчи, которые они видели в своей жизни. Для кого-то это финалы Лиги чемпионов, для кого-то еврокубки «Спартака» 90-х, а для кого-то внезапно − матч «Кубани» из 2013-го. В материале пачка личных и откровенных рассказов о том, как же круто смотреть футбол.

12 самых экзотических трансферов звезд, которые произошли этим летом

Важная инфографика от Николая Живоглядова о том, куда за это делись разные знаменитые парни. Так, Бербатов попал в Индию, Подольски − в Японию, а наш любимый Фримпонг − на Кипр.

Онлайн закрытия трансферного окна. «ПСЖ» арендовал Мбаппе и другие переходы

В последний день лета мы вели онлайн самого горячего времени любого трансферного рынка. Произошло много событий, главных из которых два: Смолов никуда не ушел, а Мбаппе ушел.

«На самом деле я обычный ребенок». История главного молодого игрока планеты

Подробнее о том, что же такой Килиан Мбаппе. Сам себя он называет обычным ребенком, о которого еще даже нет водительских прав. Но клубы, которые гонялись за ним все лето, предлагая по 150-200 млн, считают по-другому.

Почему «Спартак» провалил трансферную кампанию

На две вещи можно смотреть бесконечно: на каламбуры о трех вещах, на которые можно смотреть бесконечно, и на то, как Россия обсуждает бесконечные проблемы «Спартака». На этот раз все плохо с летними трансферами. Михаил Морозов анализирует ситуацию и называет виновных.

«Русских невозможно забыть и простить». Как живет группировка польских фанатов, которая всех ненавидит

Острый репортаж Сергея Беседина о выезде фанатской группировки польской «Легии», члены которой рассказывают, почему не любят русских, немцев, украинцев и УЕФА, зачем рисуют оскорбительные баннеры и как дерутся с другими ультрас.

В «Милане» собрали команду на 200 миллионов. На что она способна?

Это, кажется, самая грандиозная трансферная закупка в Италии XXI века. «Милан» набрал себе классных игроков на целый состав − то есть на самом деле на все одиннадцать позиций. Александр Плеханов разбирается в этом потоке обновлений.