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    Кто из футболистов должен стать экспертом на телевидении


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    Голосов: 2
    19.07.2017 19:30
    Александр Кержаков стал экспертом «Матч ТВ». Выбираем, кого еще из российских игроков мы хотим увидеть на ТВ.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Дни.ру
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +69

      Pinasonic 20 июля 2017, 11:46

      Нужно уточнить, экспертом в какой области спорта))) в футболе наверное нет

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      Рейтинг: +677

      vodomut 20 июля 2017, 07:44

      не один из тех что уже есть на тв.а тем более из выше перечисленых,все костно язычные-говорящие штампами и не интересно.

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > vodomut 20 июля 2017, 09:50

      По моему мнению, у Василия Березуцкого очень грамотная речь, вполне здравые рассуждения и говорит не "штампами".

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      Рейтинг: +17971

      арейская 20 июля 2017, 03:04

      Я за Васю, ну а ещё можно Глушакова послушать...

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      Рейтинг: +139

      vanchope34 19 июля 2017, 21:21

      Я бы Зырянова и Широкова лучше увидел,чем этих!

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 19 июля 2017, 20:30

      кокорин...

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 19 июля 2017, 19:56

      Эксперт - это лицо, обладающее специальными познаниями в области футбола, способное дать экспертную оценку тому или иному событию.... Без обид и личностей, но из предложенных - никого!... Они действующие игроки, имеющие клубные предпочтения... А надо быть над ситуацией, иметь возможность анализировать информационные ресурсы, делать выводы....

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      Рейтинг: +3136

      m40 19 июля 2017, 19:49

      Да кто говорит хорошо, того и можно звать. Вот у Карпина и Савина язык подвешен. А Булыкин и был еще один железнодорожник (забыл как звать) так себе эксперты

      Из представленных здесь Дзюба и Березуцкий за словом в карман не лезут, Аршавин может потроллить, у Смолова вроде бы связная речь. Совсем косноязычных вроде нет

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