Кто из футболистов должен стать экспертом на телевидении

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«Перед Лигой чемпионов полиция задержала нас до полуночи». Интервью команды, которую подозревают в договорном матче
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Почему новый сезон РФПЛ напоминает «Игру престолов»
не один из тех что уже есть на тв.а тем более из выше перечисленых,все костно язычные-говорящие штампами и не интересно.
Я за Васю, ну а ещё можно Глушакова послушать...
Я бы Зырянова и Широкова лучше увидел,чем этих!
Эксперт - это лицо, обладающее специальными познаниями в области футбола, способное дать экспертную оценку тому или иному событию.... Без обид и личностей, но из предложенных - никого!... Они действующие игроки, имеющие клубные предпочтения... А надо быть над ситуацией, иметь возможность анализировать информационные ресурсы, делать выводы....
Да кто говорит хорошо, того и можно звать. Вот у Карпина и Савина язык подвешен. А Булыкин и был еще один железнодорожник (забыл как звать) так себе эксперты
Из представленных здесь Дзюба и Березуцкий за словом в карман не лезут, Аршавин может потроллить, у Смолова вроде бы связная речь. Совсем косноязычных вроде нет