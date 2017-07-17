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    Почему новый сезон РФПЛ напоминает «Игру престолов»


    3.8
    Голосов: 17
    17.07.2017 22:00
    Петербургская зима наступила. «Бомбардир» сравнивает чемпионат России с миром главного сериала современности, новый сезон которого начинается уже сегодня.

    Семь королевств больше не могут существовать вместе. Борьба за главный трон разгорается снова. Футбольное межсезонье тоже закончилось. Клубы усиливаются на рынке, переманивая к себе лучшие кадры. Пусть до решающих ударов еще есть время, но первые схватки начинаются уже сейчас.

    «Зенит» оставался без Лиги чемпионов два года подряд. Команда боролась, меняла тактики и людей, но натыкалась на слаженный отпор со стороны московских клубов. Сейчас клуб из Санкт-Петербурга набирает силу и такую мощь, которую тяжело будет остановить разрозненным командам в кризисе. Футбольная зима уже пришла, хотя другие клубы еще этого не осознают.

    Роберто Манчини – Король Ночи. Он собрал армию из людей, ранее выходивших на поле в составе соперника. Вождь поднял павших игроков, поставив их под свое начало. У Короля Ночи есть многотысячный отряд, который сносит все на пути. У Роберто Манчини – состав многомиллионной стоимости, способный справиться с любым оппонентом. Его еще нужно наиграть и проверить, но уже сейчас это грозная сила. Все ее боятся, пусть и пытаются скрыть опасения.

    «Спартак» – действующий глава всего российского футбольного мира. Коллектив Карреры – это Ланнистеры. «Ланнистеры всегда платят долги», – девиз, идеально подходящий к спартаковскому футболу. «Спартак» долго терпел перед завоеванием чемпионства. Через 16 лет он отомстил ЦСКА за все унижения от болельщиков и футболистов. «Спартак» победил ЦСКА в московской футбольной войне. Каррера выиграл чемпионство и удержал трон, сев на него с первых туров. Но впереди ждут новые сражения.

    Защитники из Ночного Дозора бьются постоянно. Многие проводят на посту всю жизнь, обороняя мир от неприятностей. Дозорных становится все меньше, но поражает их стойкость. Все в точности как у обороны ЦСКА. Братья Березуцкие и Сергей Игнашевич – вечная основа защиты армейского клуба. Игорь Акинфеев – футбольный Джон Сноу. Он резко ворвался в основу ЦСКА и с самого молодого возраста все время командует оборонительной линией. Армейский дозор критикуют, отправляют на покой, но из сезона в сезон ЦСКА в числе лидеров по надежности игры у своих ворот.

    Где-то там за пределами Москвы и Санкт-Петербурга набирает силу казанский «Рубин». Курбан Бердыев вернулся, чтобы возродить династию Таргариенов. С собой Бердыев взял в Казань игроков, готовых идти за ним всю карьеру. Джанаев, Кудряшов, Азмун, Гранат – все они прошли через «Ростов» Бердыева и стали его футбольными детьми. Нечто подобное происходит и с Дейнерис. На ее пути встречаются испытания, проигрываются битвы, но вместе с растущими драконами она рвется к восхождению на ранее принадлежавший ее роду трон.

    Куски от общего успеха пытаются оторвать и остальные. «Локомотив» Семина проводит внутренние революции и пытается быть Грейджоями. «Краснодар» похож на войско Станниса Баратеона. У каждого здесь своя борьба и собственные локальные успехи, но главная цель одна – первое место. Клубы поменьше таких грандиозных задач не ставят, но отбирают очки у серьезных коллективов. Вспомните «Красную свадьбу» в доме у Фреев, где северяне потеряли всех своих лидеров. Подобные вещи происходят в футболе регулярно, даже если и заканчиваются не столь трагично.

    В мире «Игры престолов» намечается главная битва. Король Ночи готовится нанести неожиданный и мощный удар. Дейнерис берет армию и драконов, вступая в большую игру. Ланнистеры обороняют трон, а все остальные пытаются урвать кусок и выжить в этой непростой ситуации.

    С этого дня мы следим за новыми сезонами сразу в двух вселенных, которые так похожи между собой.

    Чем герои «Твин Пикса» похожи на людей из чемпионата России

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Game of Thrones Wiki, Digital Spy, HBO
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 17
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    Комментарии25
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      Рейтинг: -186

      Protosser 20 июля 2017, 09:58

      Прикольно))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 19 июля 2017, 14:32

      Креативно, актуально и оригинально! Только про Динамо забыли...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      Pinasonic 19 июля 2017, 10:39

      Так, что же получается Семин - вонючка?)

      0
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      Рейтинг: +272

      Inks 18 июля 2017, 20:33

      а где табличка "внимание, спойлеры"? )))

      0
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      Рейтинг: +201

      ajoq 18 июля 2017, 16:09

      Забавно)

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 18 июля 2017, 14:25

      А тем, кто не смотрел ни одной серии этого сериала, как понять о чём тут речь вобще ?

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser > Обер-КанцлерЪ 20 июля 2017, 09:58

      А нахрен тем читать эту заметку?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Protosser 20 июля 2017, 21:52

      Сайт про футбол, тут новости про футбол быть должны по логике вещей, а не про всякую дичь.

      0
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 18 июля 2017, 12:26

      Не очевидно... По мне, так сильно притянуто за уши....Задумка хорошая, но исполнено топорно... Без изюминки, все названы своими именами и похожестями, нет фэнтазийного шарма...

      0
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      Рейтинг: +313

      38 попугаев 18 июля 2017, 07:52

      Эта статья попытка подмазаться к сериалу, внимание к которому сейчас очень высокое.Статью будут читать только из-за названия, дешевенький трюк и так себе статья.

      1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 18 июля 2017, 07:40

      Материал не для всех

      1
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      Рейтинг: +468

      LIO1987 17 июля 2017, 23:45

      Идиотизм!!! Как таким идиотам дают статьи писать???

      3
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