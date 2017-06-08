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    «Манчестер Сити» подписал Эдерсона. «Рубин» уволил Грасию. Дайджест событий дня


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    Голосов: 1
    08.06.2017 20:05
    ЦСКА продлил контракт с Игнашевичем и Березуцкими. Луческу может остаться в «Зените». Фернандесу разрешили играть за сборную России. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    «Манчестер Сити» объявил о трансфере Эдерсона

    «Манчестер Сити» на официальном сайте объявил о переходе голкипера «Бенфики» Эдерсона. Ранее сообщалось, что трансфер 23-летнего бразильца обойдется «горожанам» в 40 миллионов евро. В минувшем сезоне чемпионата Португалии Эдерсон провел 27 матчей, в которых пропустил 12 голов.

    Вилюш – игрок «Ростова»

    Польский защитник Мацей Вилюш стал игроком «Ростова». Футболист перешел из «Леха». Контракт Вилюша с российской командой рассчитан на три года. На счету 28-летнего Вилюша есть четыре матча за сборную Польши. «Ростов» – шестой клуб в карьере польского игрока. Стоимость Вилюша оценивается в 250 тысяч евро.

    Луческу может продолжить работу в «Зените»

    Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу может продолжить сотрудничество с клубом из Санкт-Петербурга. Напомним, ранее румынский специалист ранее был отправлен в отставку с поста наставника команды. На его место назначен Роберто Манчини. «Существует вариант, что Луческу продолжит работу в «Зените» в ином качестве. Он сейчас обсуждается и является приоритетным для специалиста», – рассказал источник, близкий к ситуации.

    «При нем я разучился играть в футбол». Что Луческу сделал в «Зените» не так

    ЦСКА продлил контракты с Игнашевичем и братьями Березуцкими

    ЦСКА объявил о продлении контрактов с защитниками команды Сергеем Игнашевичем и братьями Алексеем и Василием Березуцкими. Соглашения всех трех игроков рассчитаны до окончания сезона-2017/18.

    Источник: Манолас отказался переходить из «Ромы» в «Зенит»

    Защитник «Ромы» Константинос Манолас отказался от предложения «Зенита» перейти в петербургский клуб во время летнего трансферного окна. По информации FC Inter News, 25-летний грек не планирует менять клубную прописку в ближайшее время. Отметим, что действующее соглашение футболиста с римлянами рассчитано до лета 2019 года. В прошедшем сезоне Манолас провел за «Рому» в Серии А 33 матча, в которых записал на свой счет по одному голу и результативной передаче.

    Фернандес получил право выступать за сборную России

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес получил право выступать за сборную России. Об этом заявил генеральный директор армейцев Роман Бабаев. Напомним, 26-летний бразилец, проживший пять лет в России, летом 2016 года получил паспорт гражданина РФ. «Это происходит автоматически. Если бы он сейчас не был прооперирован, то с 6 июня уже имел бы право принимать участие в играх за сборную России», – сказал Бабаев.

    Главный тренер «Рубина» Грасия отправлен в отставку

    «Рубин» объявил об отставке Хави Грасии с поста главного тренера команды. Руководство казанского клуба и испанский специалист пришли к соглашению о досрочном расторжении контракта. «Клуб выражает признательность тренеру за работу и самоотдачу. Вместе с главным тренером клуб покидают его помощники: Хуан Солья, Иньиго Артеага, Ибан Андрес и Хуан Мартинес. ФК «Рубин» благодарит Хавьера Грасию и его штаб за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении «Рубина». В минувшем сезоне российской Премьер-лиги команда под руководством Грасии заняла девятое место в турнирной таблице.

    «Спартак» договорился с «Анжи» о трансфере Тигиева

    Защитник «Анжи» Георгий Тигиев продолжит карьеру в «Спартаке». Как и сообщалось ранее, 21-летний россиянин перейдет в стан красно-белых за 1 миллион евро. Клубы уже согласовали условия сделки. Сам футболист заключит с московской командой контракт на четыре года. Напомним, что Тигиев выступал за «Спартак» во второй части сезона на правах аренды.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Манчестер Сити»
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 9 июня 2017, 02:51

      Вася,Лёша и Серёжа еще бы и сборной помогли!!!А Марио так это лучший край в России!!!

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      Рейтинг: +17971

      арейская 9 июня 2017, 01:45

      На счет Луческу, это что, шутка такая, так вроде бы не 1 апреля...

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