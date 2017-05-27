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    «Санчес – настоящее животное». Алексис выиграл для «Арсенала» Кубок Англии


    3
    Голосов: 6
    27.05.2017 21:25
    Летом Алексис Санчес вполне может уйти из «Арсенала». Пока же он продолжает приносить своей команде пользу. «Бомбардир» рассказывает, как Санчес почти в одиночку уделал «Челси». Возможно, именно в этом клубе он продолжит карьеру.

    «Арсенал» впервые за 20 лет не попал в Лигу чемпионов. Неудачный сезон все-таки удалось скрасить завоеванным трофеем. Его лондонцы выгрызли у «Челси» – безоговорочного чемпиона Англии нынешнего сезона. «Челси» весь год показывал себя командой. «Арсенал» же выглядел коллективом с явным лидером. Алексис забил в сезоне Премьер-лиги 24 гола и сделал 11 голевых передач. Болельщики признали его лучшим игроком команды.

    «Санчес – настоящее животное. Он никогда не сдается и готов убивать соперников», – говорил Арсен Венгер после кубковой игры с «Манчестер Сити». В матче с «Челси» Алексис начал творить уже с первых минут. Его гол зафиксирован на отметке три минуты и 49 секунд. Это самый быстрый забитый мяч «Арсенала» в истории финалов Кубка Англии. Во втором тайме команды обменялись голами. У «Челси» отличился Диего Коста, продавивший экспериментальный центр обороны «Арсенала». За коллектив Венгера же забил Рэмзи, мяч которого оказался победным.

    Венгер всегда говорит, что футболисты хотят выигрывать трофеи. У «Арсенала» в последнее время не получается часто побеждать в турнирах. Но победа в Кубке Англии уж точно добавит позитива не только болельщикам. Теперь у «Арсенала» все-таки появляется шанс на сохранение Санчеса. Осталось только договориться с чилийцем по зарплате. Алексис требует 300 тысяч фунтов в неделю, а «Арсенал» предлагает только 270.

    «Арсенал» не попал в Лигу чемпионов. Почему так и виноват ли Венгер?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 6
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +71

      Партос 29 мая 2017, 11:42

      Заголовок статьи походу яндекс-переводчик переводил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Dimel 27 мая 2017, 21:36

      Дайте 300 000 !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5873

      AtticusFinch 27 мая 2017, 21:29

      Животное? да по ходу не Санчес -а статью писало ..

      1
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