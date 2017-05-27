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  • «Санчес – настоящее животное». Алексис выиграл для «Арсенала» Кубок Англии

«Санчес – настоящее животное». Алексис выиграл для «Арсенала» Кубок Англии

«Арсенал» впервые за 20 лет не попал в Лигу чемпионов. Неудачный сезон все-таки удалось скрасить завоеванным трофеем. Его лондонцы выгрызли у «Челси» – безоговорочного чемпиона Англии нынешнего сезона. «Челси» весь год показывал себя командой. «Арсенал» же выглядел коллективом с явным лидером. Алексис забил в сезоне Премьер-лиги 24 гола и сделал 11 голевых передач. Болельщики признали его лучшим игроком команды.

«Санчес – настоящее животное. Он никогда не сдается и готов убивать соперников», – говорил Арсен Венгер после кубковой игры с «Манчестер Сити». В матче с «Челси» Алексис начал творить уже с первых минут. Его гол зафиксирован на отметке три минуты и 49 секунд. Это самый быстрый забитый мяч «Арсенала» в истории финалов Кубка Англии. Во втором тайме команды обменялись голами. У «Челси» отличился Диего Коста, продавивший экспериментальный центр обороны «Арсенала». За коллектив Венгера же забил Рэмзи, мяч которого оказался победным.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Венгер всегда говорит, что футболисты хотят выигрывать трофеи. У «Арсенала» в последнее время не получается часто побеждать в турнирах. Но победа в Кубке Англии уж точно добавит позитива не только болельщикам. Теперь у «Арсенала» все-таки появляется шанс на сохранение Санчеса. Осталось только договориться с чилийцем по зарплате. Алексис требует 300 тысяч фунтов в неделю, а «Арсенал» предлагает только 270.

«Арсенал» не попал в Лигу чемпионов. Почему так и виноват ли Венгер?

Англия. Кубок Англия
Комментарии (3)
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ArReal
1495909796
Животное? да по ходу не Санчес -а статью писало ..
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Dimel
1495910162
Дайте 300 000 !
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Партос
1496047376
Заголовок статьи походу яндекс-переводчик переводил
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