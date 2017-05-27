«Санчес – настоящее животное». Алексис выиграл для «Арсенала» Кубок Англии

«Арсенал» впервые за 20 лет не попал в Лигу чемпионов. Неудачный сезон все-таки удалось скрасить завоеванным трофеем. Его лондонцы выгрызли у «Челси» – безоговорочного чемпиона Англии нынешнего сезона. «Челси» весь год показывал себя командой. «Арсенал» же выглядел коллективом с явным лидером. Алексис забил в сезоне Премьер-лиги 24 гола и сделал 11 голевых передач. Болельщики признали его лучшим игроком команды.

«Санчес – настоящее животное. Он никогда не сдается и готов убивать соперников», – говорил Арсен Венгер после кубковой игры с «Манчестер Сити». В матче с «Челси» Алексис начал творить уже с первых минут. Его гол зафиксирован на отметке три минуты и 49 секунд. Это самый быстрый забитый мяч «Арсенала» в истории финалов Кубка Англии. Во втором тайме команды обменялись голами. У «Челси» отличился Диего Коста, продавивший экспериментальный центр обороны «Арсенала». За коллектив Венгера же забил Рэмзи, мяч которого оказался победным.

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Венгер всегда говорит, что футболисты хотят выигрывать трофеи. У «Арсенала» в последнее время не получается часто побеждать в турнирах. Но победа в Кубке Англии уж точно добавит позитива не только болельщикам. Теперь у «Арсенала» все-таки появляется шанс на сохранение Санчеса. Осталось только договориться с чилийцем по зарплате. Алексис требует 300 тысяч фунтов в неделю, а «Арсенал» предлагает только 270.

«Арсенал» не попал в Лигу чемпионов. Почему так и виноват ли Венгер?