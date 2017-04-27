«Важно сочетать характер и качество». Унизительное спасение Бендера, которое выключило «Баварию»

В последние пять сезонов он никогда не играл больше 20-ти матчей за сезон в Бундеслиге. В этом футбольном году их набралось всего четыре. Свен Бендер почти всегда травмирован, а если и здоров, то место на скамейке уже нагрето. Сегодняшняя «Боруссия» – талантливая команда с классными игроками во всех линиях. В защите ушедшего в «Баварию» Хуммельса заменил перспективный Бартра. В центре поля солирует Вайгль. Свен Бендер обладает универсализмом и может сыграть везде. Но болячки и сила партнеров не дают ему выходить на поле.

Сегодня Свену Бендеру исполнилось 28 лет. Многие в этом возрасте выходят на пик карьеры. Кажется, свое лучшее время Бендер прожил. В матче против «Монако» ему пришлось менять Бартру, пострадавшего от взрыва. Свен забил в свои ворота, а «Боруссия» во многом проиграла из-за его ошибок в обороне. Бендер исправился в кубковой игре с «Баварией», которой «Боруссия» до этого проиграла в чемпионате со счетом 1:4. Забытый игрок сделал себе хороший подарок на день рождения.

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«Важно сочетать характер и качество. В больших матчах это помогает», – рассказывал Свен Бендер уже после полуфинала Кубка Германии. Здесь получилась совершенно другая игра. Дортмундцы отдавали себя, чтобы иметь возможность выиграть хотя бы один трофей. Но все равно «Боруссия» по всей логике должна была проигрывать. При счете 2:1 в пользу «Баварии» Арьен Роббен бил в пустые ворота. Свен Бендер вытянул ногу и выбил мяч из створа.

С этого отбитого удара началось возрождение «Боруссии». Команда Тухеля забила еще два мяча и вышла в финал Кубка Германии. Это произошло с дортмундцами в четвертый раз подряд. Установлен рекорд Германии.

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Свен Бендер может снова пропасть где-то на трибунах. Но именно он – главный герой нынешнего сезона. Благодаря его спасению «Боруссия» все еще может завершить весну с трофеем. «Бавария» же буднично выиграет лишь Бундеслигу. Итоги весны для мюнхенцев пока выглядят слабоватыми.