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    «Ибрагимович может играть даже с одной ногой». Почему Златана невозможно сломить


    4.4
    Голосов: 5
    27.04.2017 17:50
    Златан Ибрагимович, возможно, уже сыграл свой последний матч за «Манчестер Юнайтед». В летнее трансферное окно звездный швед может уехать из Англии, а до конца сезона будет восстанавливаться от травмы. «Бомбардир» рассказывает о шведских болельщиках, напомнивших Златану о возможности сыграть на родной земле. Там Ибрагимовичу должно забиваться легко.

    «Лига Европы превратилась в Лигу чемпионов, когда на поле появился я», – Златан Ибрагимович всегда выставляет самолюбие напоказ. В этом розыгрыше Лиги Европы он поучаствовал в восьми забитых голах «МЮ». Однако ответный матч 1/4 финала с «Андерлехтом» выдался для Златана неудачным. «Манчестер» проскочил в полуфинал, но потерял Златана на несколько месяцев. Ибрагимович повредил связки колена. Английские издания утверждают, что карьера Златана в «МЮ» закончена.

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    Публикация от IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic)

    «Только я решаю, когда нужно остановиться. Я пройду через это, вернусь сильнее. Сдаваться – не мой вариант», – отреагировал швед на свою травму. В свои 35 лет Златан Ибрагимович по-прежнему хорош и важен для «Манчестера». В 28 матчах АПЛ на счету Ибрагимовича 17 голов и пять результативных передач. «В «МЮ» случилось беда, ведь мы потеряли Златана», – грустит Жозе Моуринью. При этом Ибрагимовичем по-прежнему интересуется лучший клуб Америки. Ждут его и в родной Швеции, где со времен Златана так и не появилось ни одного подобного самородка.

    «Златан, поправляйся скорее! В чемпионате Швеции ты можешь выступать и с одним коленом», – написали фанаты «Мальме» на баннере. «Звезды подобного уровня нужны МЛС», – говорит Бастиан Швайнштайгер. Бывший партнер Ибрагимовича по «Манчестеру» хочет снова играть с ним в одной лиге. Летом у Златана будет большой выбор клубов. Пока же Джанлука Ди Марцио рассказывает, что Ибрагимович остался без футбола на восемь-девять месяцев. В Англии трубят, что в команде Златана заменят двумя форвардами на общую сумму в 170 миллионов фунтов. Белотти и Гризманн уже пакуют чемоданы.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.4 Голосов: 5
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +130

      Альтер 29 апреля 2017, 11:56

      уедет в америку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      issagaz 27 апреля 2017, 23:01

      глори глори Ибрагимович

      0
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