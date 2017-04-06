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    Кубок Италии: Игуаин выбил «Наполи» из турнира (ВИДЕО)


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    06.04.2017 00:05
    Гонсало Игуаин второй раз за неделю сыграл в Неаполе и дважды огорчил местных болельщиков. «Наполи» ответил тремя голами, но этого не хватило для прохода в финал. Показываем, как гранды Серии A рубились за возможность выиграть трофей.

    Победа в первой игре со счетом 3:1 делала «Ювентус» явным фаворитом в борьбе за путевку в финал. А после гола Игуаина на 32-й минуте туринцы и вовсе могли расслабиться.

    Во втором тайме Марек Гамшик сравнял счет, на что у гостей оперативно нашелся ответ – постарался, опять-таки, Игуаин. Кстати, оба своих гола в ворота бывшего клуба аргентинец демонстративно не праздновал.

    Интригу в противостоянии отчасти возродил курьезнейший гол Дриса Мертенса. Гарантируем: такого вы не видели очень давно!

    Окончательные цифры на табло – 3:2 – установил Инсинье. Волевая победа «Наполи», но в финал проходит «Ювентус». В решающем матче команда Массимилиано Аллегри сыграет с «Лацио».

    Игуаин сегодня хоть и не праздновал, но явно остался доволен итоговым результатом.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер
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