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    «Мы продолжим учиться». Почему «Ман Сити» Гвардиолы провалился в Лиге чемпионов


    4.1
    Голосов: 7
    16.03.2017 09:05
    Уступив «Монако» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов, «Манчестер Сити» установил сразу несколько антирекордов. «Бомбардир» рассказывает, как Пеп Гвардиола пытался сделать из «Сити» суперклуб, но у него ничего не получилось.

    В первой встрече «Манчестер Сити» и «Монако» случилась настоящая голевая перестрелка. Мяч Радамеля Фалькао вообще признали лучшим голом еврокубковой недели, но его команда все равно проиграла со счетом 3:5. Англичане поймали кураж и разорвали самую результативную команду Европы. Пеп Гвардиола мог быть недоволен обороной и стартовым настроем, но уж точно радовался общему победному результату.

    Сейчас все получилось совсем неудачно. У «Монако» отсутствовал Фалькао, но Кабальеро снова пропустил трижды. Зато атака «Манчестер Сити» неожиданно замолчала. Гости вымучили лишь один гол, все равно не позволивший им пройти дальше. По ходу первого тайма игроки «Манчестер Сити» впервые истории Лиги чемпионов не смогли нанести ни одного удара по воротам соперника. Команда Гвардиолы вылетела в 1/8 финала турнира. Для Пепа подобный провал тоже стал первым в карьере.

    «Вот это да! Победа «Монако» со счетом 3:1, а по сумме двух встреч – 6:6. Безумие! Но правило выездного гола несправедливо. Ни один забитый мяч не должен оцениваться выше другого», – оправдывает английский клуб Гари Линекер. «Манчестер Сити» просто избили в первом тайме», – бьет по самолюбию Гвардиолы Фил Невилл. «Мы оборонялись высоко и провели отличную первую половину», – вторит Невиллу главный тренер «Монако» Леонарду Жардим. По итогам вечера все говорят о провале «Сити» и достоинствах французской команды. И правильно делают.

    Почти подросток Мбаппе забил 11 голов в последних 11-ти матчах за «Монако» во всех турнирах. Фабиньо отметился голом и парой результативных пасов в двух матчах с «Манчестер Сити». Эти игроки и стали главными героями противостояния. У «Сити» выделяется разве что Лерой Сане, из 11-ти ударов в створ воплотивший в голы семь. В нынешнем сезоне Лиги чемпионов «Манчестер Сити» пропустил 16 мячей. Интересно, что столько же побывало в воротах лондонского «Арсенала». Вот только команде Венгера одна «Бавария» наколотила сразу десяток.

    «В первом тайме мы не выглядели так, как должны. Сыграли не на своем уровне», – рассказывает защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс. «Что дальше? Мы продолжим учиться. Надо понять, почему первую половину мы провалили. В Англии смогли изменить неудачно складывавшийся ход встречи, но сейчас ничего не получилось», – оправдывается Гвардиола. Пока он будто и сам проваливает домашние задания в «Манчестер Сити», часто не угадывая с тактикой и вратарем.

    Впереди у команды Гвардиолы тяжелая борьба за попадание в четверку лучших по итогам английского сезона. Вполне вероятно, что Пеп и его «Манчестер Сити» окажутся неудачниками и там. «Монако» же продолжает бороться за победу в Лиге 1, а в Лиге чемпионов всерьез намеревается пройти до самых высоких стадий. За Англию же в еврокубке предстоит отдуваться «Лестеру», над которым еще недавно все смеялись.

    Рейтинг: «Барселона», «Монако», «Лестер» – кто выиграет Лигу чемпионов?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.1 Голосов: 7
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 17 марта 2017, 11:53

      Вообще не совсем верные варианты в голосовании - Пеп тем самым никогда особо и не был. Тренер одной команды

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 16 марта 2017, 13:53

      Пеп всегда одинаковый! Вы о чем? Даже Энрике с Барселоной выигрывал ЛЧ. Там и игроки и УЕФА стараются - тренер вообще лишнее.

      1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 16 марта 2017, 11:07

      Монако тупо был реще и настойчивее. Гвардиола возможно виноват, но частично. что творил Агуэро?! вот главный виновник неудачи!

      0
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      Рейтинг: +23

      CyPOBbIiXaH 16 марта 2017, 09:04

      ман сити сами виноваты столько моментов не реализовали во 2м тайме

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 16 марта 2017, 08:04

      Лишнее доказательство, что Гвардьола не супертренер. Он гениальный новатор и тактик, но как менеджер (главный тренер) - анархист и лузер. Лишнее тому доказательство. Монако показал место всех этих стоунзов за 60 млн фунтов. Англия не Германия, где нет конкурентов. И не Барселона, где есть Месси и где за спиной всю черновую работу делал покойный Тито Виланова... Не так крут этот Пеп.

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Danish Dynamite 16 марта 2017, 09:59

      Между прочим в Баварии у Пепа тоже не ахти получилось... да, в нац чемпионате он побеждал, но и конкурентов у Баварии почти не было потому, что Бавария скупает всех топовых игроков у конкурентов и ни кто не может достичь ее уровня! а в Европе с Баварией он провалился... хотя приходил на все готовенькое после Хайнкеса... так что получается, что Пеп был силен только в Барсе, где команда ему досталась после Кройфа, а ему оставалось все до ума довести...

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > RedGreenHooligan 16 марта 2017, 12:32

      В Баварии до сих пор на него плюются. Мало того что ничего не добился толком и разогнал хороших игроков (Хойбьерг, Манджукич, Кроос, Швайнштайгер, Гомес), так ещё и порушил основу клуба и сборной. Бавария всегда была местом, где собираются и наигрываются топовые немецкие игроки, связки для сборной. При нём немцев там стало по пальцам перечесть, зато притащил с собой кучу латиносов... засланный казачок, короче, призванный разрушить немецкий футбол)))

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      Рейтинг: +2509

      panmon > RedGreenHooligan 16 марта 2017, 13:54

      надо признать что Барсу он все-таки преобразил. В первую очередь введением Месси как первую скрипку

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > panmon 16 марта 2017, 14:09

      Барсу то преобразил... но стиль Барсе заложил Кройф! а Пеп толкьо продолжил его дело и довел до ума!

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      Рейтинг: +17

      роналдо/гарринча и марадо > Danish Dynamite 16 марта 2017, 21:27

      Ты прав брат + к каждому слову

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