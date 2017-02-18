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  • «В «Ювентусе» из меня делают машину». Как зажигает Гонсало Игуаин (ВИДЕО)

«В «Ювентусе» из меня делают машину». Как зажигает Гонсало Игуаин (ВИДЕО)

«Ювентус» купил Игуаина из «Наполи» за 90 миллионов евро. В начале сезона аргентинец бегал с плотным животиком, а болельщики туринского клуба даже начали критиковать бомбардира. Усмехались и в «Наполи», надеясь, что Гонсало уже деградирует. Но чем дольше длится сезон, чем сильнее играет Игуаин. Его номинальная стоимость с августа выросла до 75 миллионов евро.

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Особенно Гонсало удается 2017 год. Начиная с 8 января, аргентинец забил во всех турнирах уже девять мячей. В последних 10 играх Серии А Игуаин смог отличиться 12 раз. «Этот клуб – прирожденный победитель. В «Ювентусе» делают из игроков боевые машины. Хотя решение перейти сюда из «Наполи» было нелегким», – рассказывает Игуаин. В матче против «Палермо» форвард лишний раз подтвердил, что является лучшим нападающим Серии А.

В первом тайме, правда, солировали Дибала и Маркизио. Клаудио вообще отличился на 13-й минуте, позволив команде достичь интересного показателя. «В первые 15 минут домашних игр сезона «Ювентус» забил уже десять мячей. Уже потом Дибала вколотил бывшей команде со штрафного, позволив «Ювентусу» начать подготовку к Лиге чемпионов еще по ходу стартовой половины. «Палермо» вообще не атаковал, а проводивший 300-й матч за «Ювентус» Леонардо Бонуччи будто вышел на тренировку.

Затем проснулся Гонсало Игуаин. Сначала Гонсало забил свой 19-й гол в сезоне, а потом ассистировал Дибале в моменте с его вторым голом. 29-ю победу «Ювентуса» подряд в домашних играх Серии А не смазал даже мяч престижа от «Палермо». В чемпионате Италии «Ювентус» опережает идущую второй «Рому» уже на десять очков, но у римлян есть игра в запасе. В Лиге чемпионов предстоит выезд в Португалию к «Порту». «Мертенс, в отличие от Игуаина, не злится на партнеров из-за их ошибок», – шлет привет форварду президент «Наполи» Де Лаурентис. Однако в «Ювентусе» Игуаин выглядит спокойным. Здесь не ошибается почти никто.

Италия. Серия А Италия Ювентус Игуаин Гонсало
Комментарии (2)
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DEFENDER114
1487389620
качественный нап.. Форца Юве
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Sam_51
1487424789
Дибала малолитражная машинка)) Скоро золотой мячик возьмет!
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