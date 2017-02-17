Прекрасная жена Дриса Мертенса – лучшего бомбардира «Наполи» в этом сезоне

В текущем сезоне Дрис Мертенс раскрылся с новой стороны, фактически заменив для «Наполи» Гонсало Игуаина. Показываем фотографии его жены Кэтрин Керкхофс – красотки, что вдохновляет бельгийца на новые подвиги.
Кэтрин разговаривает на четырех языках – на голландском, французском, немецком и английском. Она и Дрис познакомились еще в детстве, так что их связывают очень прочные узы. Кэтрин имеет опыт работы в медиаиндустрии, в том числе репортером в компании Studio Brussel и журналистом-расследователем в Fremantle Media.