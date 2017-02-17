Прекрасная жена Дриса Мертенса – лучшего бомбардира «Наполи» в этом сезоне

В текущем сезоне Дрис Мертенс раскрылся с новой стороны, фактически заменив для «Наполи» Гонсало Игуаина. Показываем фотографии его жены Кэтрин Керкхофс – красотки, что вдохновляет бельгийца на новые подвиги.

Кэтрин разговаривает на четырех языках – на голландском, французском, немецком и английском. Она и Дрис познакомились еще в детстве, так что их связывают очень прочные узы. Кэтрин имеет опыт работы в медиаиндустрии, в том числе репортером в компании Studio Brussel и журналистом-расследователем в Fremantle Media.

text Публикация от katkerkhofs (@katkerkhofs) Фев 14 2014 в 6:39 PST

text Публикация от katkerkhofs (@katkerkhofs) Июл 15 2012 в 7:09 PDT

text Публикация от katkerkhofs (@katkerkhofs) Авг 22 2015 в 9:07 PDT

text Публикация от katkerkhofs (@katkerkhofs) Янв 8 2016 в 2:23 PST

text Публикация от katkerkhofs (@katkerkhofs) Июл 7 2015 в 9:11 PDT

text Публикация от katkerkhofs (@katkerkhofs) Апр 18 2014 в 4:43 PDT

text Публикация от katkerkhofs (@katkerkhofs) Окт 14 2013 в 3:45 PDT

text Публикация от katkerkhofs (@katkerkhofs) Сен 10 2013 в 6:07 PDT

text Публикация от katkerkhofs (@katkerkhofs) Июн 24 2013 в 12:51 PDT

text Публикация от katkerkhofs (@katkerkhofs) Май 1 2013 в 11:39 PDT

text Публикация от katkerkhofs (@katkerkhofs) Дек 30 2012 в 11:32 PST

text Публикация от katkerkhofs (@katkerkhofs) Янв 3 2013 в 2:29 PST

Кэрол Кабрино – жена самого дорогого правого защитника мира

Алиса Казьмина – первая официальная жена Аршавина