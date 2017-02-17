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    Прекрасная жена Дриса Мертенса – лучшего бомбардира «Наполи» в этом сезоне


    3
    Голосов: 4
    17.02.2017 18:00
    В текущем сезоне Дрис Мертенс раскрылся с новой стороны, фактически заменив для «Наполи» Гонсало Игуаина. Показываем фотографии его жены Кэтрин Керкхофс – красотки, что вдохновляет бельгийца на новые подвиги.

    Кэтрин разговаривает на четырех языках – на голландском, французском, немецком и английском. Она и Дрис познакомились еще в детстве, так что их связывают очень прочные узы. Кэтрин имеет опыт работы в медиаиндустрии, в том числе репортером в компании Studio Brussel и журналистом-расследователем в Fremantle Media.

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    Публикация от katkerkhofs (@katkerkhofs)

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    Публикация от katkerkhofs (@katkerkhofs)

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    Публикация от katkerkhofs (@katkerkhofs)

    text

    Публикация от katkerkhofs (@katkerkhofs)

    text

    Публикация от katkerkhofs (@katkerkhofs)

    text

    Публикация от katkerkhofs (@katkerkhofs)

    text

    Публикация от katkerkhofs (@katkerkhofs)

    text

    Публикация от katkerkhofs (@katkerkhofs)

    text

    Публикация от katkerkhofs (@katkerkhofs)

    text

    Публикация от katkerkhofs (@katkerkhofs)

    text

    Публикация от katkerkhofs (@katkerkhofs)

    text

    Публикация от katkerkhofs (@katkerkhofs)

    Кэрол Кабрино – жена самого дорогого правого защитника мира

    Алиса Казьмина – первая официальная жена Аршавина

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram
    Рейтинг: 3 Голосов: 4
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 19 февраля 2017, 18:24

      Лошадко Собчак чтоль?? Тока с сиськами...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      AlMann 19 февраля 2017, 10:14

      Класс! Это я о чау-чау.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 18 февраля 2017, 09:12

      Ничего особенного.

      0
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      Рейтинг: +387

      Vizual 18 февраля 2017, 00:34

      Печаль печальная,следим за новостями,следующая будет модель

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 17 февраля 2017, 22:12

      Это что за порода у собаки?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Kulimen 18 февраля 2017, 02:20

      кажись чау-чау

      0
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      Рейтинг: +17

      роналдо/гарринча и марадо 17 февраля 2017, 19:38

      обычная норм телка

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 17 февраля 2017, 19:07

      среднестатистическая европейка...ничего сверхъестественного...но сердцу не прикажешь... так что семейного счастья!!!

      1
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      Рейтинг: +800

      forward33 17 февраля 2017, 19:05

      Ну так....

      0
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