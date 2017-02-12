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    Онлайн АПЛ: «Челси» и «Бернли» обменялись голами


    3
    Голосов: 2
    12.02.2017 16:50
    АПЛ продолжает радовать нас крутыми матчами. «Бомбардир» внимательно следит за всем, что происходит по ту сторону Ла-Манша.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 2
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +979

      TUMS 12 февраля 2017, 03:03

      Наконец то Ливерпуль победил...

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 12 февраля 2017, 01:42

      Всё-таки - деклассировал - это от 3-0 и глубже! Про 2-0 уместнее было бы сказать "был на голову сильнее" например или "уверенно победил" !

      0
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      Рейтинг: +79

      ILOVETHISGAME.ykt 11 февраля 2017, 22:53

      MANNE HELLO!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +800

      forward33 11 февраля 2017, 18:20

      Но в принципе, мяч попал в руку, а боковой просто не заметил косяк))

      1
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      Рейтинг: +800

      forward33 11 февраля 2017, 18:19

      Рука Бога))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      directorpg 11 февраля 2017, 17:46

      Синдром Марадонны

      0
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      Рейтинг: +29

      Make25 11 февраля 2017, 17:24

      Да уж, испорчен матч. А Халл молодцы. Красивый футбол раз за разом, несмотря кто против них.

      1
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      Рейтинг: +275

      BrezAndr 11 февраля 2017, 17:16

      Почему боковой судья не увидел?

      0
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      Рейтинг: +17

      bambanera95 11 февраля 2017, 17:07

      пушкари должны сами признаться что был гандбол и попросить отменить взятие ворот .

      0
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      Рейтинг: +17

      bambanera95 11 февраля 2017, 17:05

      999999

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