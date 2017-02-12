Онлайн АПЛ: «Челси» и «Бернли» обменялись голами

АПЛ продолжает радовать нас крутыми матчами. «Бомбардир» внимательно следит за всем, что происходит по ту сторону Ла-Манша.
Источник: Бомбардир.ру
Фото: Global Look Press
Всё-таки - деклассировал - это от 3-0 и глубже! Про 2-0 уместнее было бы сказать "был на голову сильнее" например или "уверенно победил" !
MANNE HELLO!
Но в принципе, мяч попал в руку, а боковой просто не заметил косяк))
Рука Бога))))
Синдром Марадонны
Да уж, испорчен матч. А Халл молодцы. Красивый футбол раз за разом, несмотря кто против них.
Почему боковой судья не увидел?
пушкари должны сами признаться что был гандбол и попросить отменить взятие ворот .
999999