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    Задай вопрос «Бомбардиру». Прямой эфир завершен!


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    Голосов: 9
    08.02.2017 13:00
    Третий Прямой эфир завершен. Его темой был дизайн «Бомбардира». Спасибо, что помогаете нам делать сайт лучше.

    Новый прямой эфир с пользователями мы хотим посвятить дизайну нашего сайта. Расскажите, что вам нравится во внешнем виде «Бомбардира», что и почему стоит улучшить. Какими разделами и функциями удобно пользоваться, а какие хочется поскорее закрыть. Интерфейс, логотип, цветовая гамма, шрифты, расположение кнопок – мы хотим поговорить с вами обо всем. И сделать «Бомбардир» более удобным.

    Будем благодарны, если вы в комментариях напишите свое мнение на следующие темы:

    1. Логотип. Каким бы мог быть новый или вам нравится текущий?
    2. Цветовая гамма. Меняем?
    3. Расположение блоков новостей, статей.
    4. Матч-центр. Вертикальный, горизонтальный, другой?
    5. Навигация. Куда удобно переходить, куда нет?
    6. Какие русскоязычные и иностранные сайты вам нравятся по дизайну?
    7. Позиционирование проекта. Вам нравятся наши тесты, девушки, статьи, конкурсы? Чего не хватает?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 5 Голосов: 9
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    Комментарии46
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    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 8 февраля 2017, 17:11

      так я и не смог найти прямой эфир

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      Рейтинг: +1687

      Tostao 8 февраля 2017, 16:34

      Р.S.: кстати, на соккере у меня была возможность, как вип-пользователя вставлять фотки и видео, но там модеры, как опричники Иоана Грозного с испорченным вкусом и предвзятостью, могли безвинную фотку скрыть как троллинг. В этом отношении у вас больше толерантности, но вот технические возможности ...

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      Рейтинг: +10

      Шалико 8 февраля 2017, 16:30

      также, в левом нижнем углу можно убрать тесты и продолжить полоску новостей.
      и еще. если можете включите колонку про трансферные слухи и вероятность переходов, как Вы сделали про реал и вратарей, которые возможно перейдут к нему. это очень интересно. я очень много таких видео смотрю на ютьюбе, но у Вас на сайте провожу львиную долю времени.

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      Рейтинг: +1687

      Tostao 8 февраля 2017, 16:24

      Отвечаю:
      Про цвет - можно попробовать добавить больше голубого.

      Оффтопы - да, вы правильно поняли.

      Я говорил о комментариях. Очень и очень жаль.
      Такая возможность была бы большим стимулом для многих.

      Что ж, хозяин - барин.

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      Рейтинг: +10

      Шалико 8 февраля 2017, 16:23

      в статистике матча указывайте полностью все показатели(состав, асистов, игроков матча каждой команды и в целом). также было бы не плохо, если бы Вы указывали полную статистику( владение мячом, удары по воротам, в створ, сейвы, голевые моменты и т.д.) просто просматриваешь матч своей команды, по которому не велась трансляция, а там просто нули и не понятно, твоей команде не повезло или они просто плохо сыграли......

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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 8 февраля 2017, 15:21

      еще раз здравствуйте, можно побольше гифок а то видео на работе в основном блокируется.

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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 8 февраля 2017, 14:45

      Вопрос: «Здравствуйте. Не знаю как правильно сформулировать вопрос но попробую, часто когда хочешь кликнуть главные новости и не только (в верхнем левом углу) мышка автоматически попадает то на лигу чемпионов или англию и т.д. но не суть при этом выходят огромные окна (блоги, календари и т.д.) и перекрывают 30% экрана. это неудобно, приходиться отводить мышку куда нибудь в нижний угол и ждать когда окна де активируются хотя понимаю что календари, таблицы и прочее по чемпионатам тоже нужны».

      Автор вопроса: talgatnurzhanov2006

      Ответ: То есть вам неудобно именно из-за фотографий? А если они будут меньше или останется только анонс текста?

      Можно попробовать, считаю должно получиться. Предлагаю фотографии убрать и оставить только текст или действительно уменьшить фото как минимум на 50%.

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      Рейтинг: +844

      lejnin 8 февраля 2017, 14:42

      Добрый день, возможно проблема бесит только меня, но тем не менее ))) Можно ли сделать хотя бы небольшую задержку в выпадении менюшек строки, где есть "Россия", "Кубок Африки", "Лига чемпионов" и т.д. Когда веду курсор вверх, чтобы закрыть вкладку или наоборот, от адресной строки вниз на страницу, то эти менюшки постоянно выпадают, закрывая значительную часть текстовки новости, подбешивает ))) В остальном - всё отлично

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      Рейтинг: +172

      Александр 13 8 февраля 2017, 13:44

      В конкурсе прогнозов можно добавить дополнительные пункты на исходы матчей.

      1
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      Рейтинг: +3661

      Владимир С 8 февраля 2017, 13:35

      добавлять венгриийскую лигу в матчи.

      -3
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