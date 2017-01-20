Был ли договорным самый сумасшедший матч в истории Кубка Африки?

Кубок Африки-2010 проходил в Анголе, и хозяева турнира, за четыре года до этого съездившие даже на чемпионат мира, принимали в стартовой игре интересного соперника. Если у Анголы кроме числившегося в составе «МЮ» Манушу широкой общественности больше никто не был известен, то у Мали играли и полузащитник «Реала» Махамаду Диарра, и Сейду Кейта, и Фредерик Кануте, словом, соперник более чем достойный.

Тем удивительнее, что к 74-й минуте ангольцы запихали ему четыре безответных мяча – дубль Флавиу с игры, затем пенальти забили Жилберту и Манушу. 0:4, не более четверти часа до конца, похоже, можно готовиться к следующему матчу. Параллельно с этой игрой сражались «Ювентус» и «Милан» (туринцы дома сгорели 0:3), и кто переключил на тот матч в тумане – не увидел едва ли не самую драматичную футбольную развязку в своей жизни.

На 79-й минуте Кейта отыграл один гол, а тренер Анголы поменял двух основных полузащитников – Флавиу и Жилберту. Вполне стандартная практика при комфортных 4:1 за одну десятиминутку до конца. На 88-й Кануте головой аккуратно уложил мяч в угол ангольских ворот – 4:2. Судья добавил четыре минуты, и тут началось: сначала все позабыли про Кейта, который оформил дубль, не встретив вообще никакого сопротивления, а за 20 секунд до финального свистка хаос в обороне ангольцев использовал Ятабаре – 4:4!

Сразу после матча корреспондент британской The Daily Telegraph Хенри Уинтер со ссылкой на источники в букмекерских конторах рассказал странную историю. Впрочем, странную ли? Как сообщил Уинтер, при счете 4:0 в пользу Анголы было сделано множество ставок на счет 4:4, хотя коэффициент на такое сумасшедшее развитие событий доходил до тысячи. Счастливыми обладателями гигантской суммы денег стали граждане Молдавии, Кипра, Германии, в общем, стран по всему миру. Как это можно объяснить?

Известен и обратный пример. Один товарищ из Швеции в этот же момент забросил аж 9 тысяч долларов на побеждавших 4:0 ангольцев. Зачем – неясно, коэффициент на победу Анголы был самый минимальный. Пожалуй, это была одна из самых ужасных ставок в истории. Еще один случай: американский студент снял все свои сбережения в банке, чтобы поставить на Анголу с коэффициентом 1,01. 4400 долларов. Парень бы заработал жалкие 44 доллара. Причем, сам он думал, что выиграет 440. Ну, что тут еще скажешь.

Том Лутц вел онлайн-трансляцию этого матча на The Guardian. Его слова после финального свистка: «Даже не знаю, что произошло. Все игроки тут же завалились на газон, конечно, по разным причинам. Команда Мали сыграла великолепно, но Ангола, похоже, сильно устала, а малийцы большую часть матча выглядели отвратительно».

Главный тренер Анголы Мануэл Жозе после матча не скрывал горечи: «Эта ничья – как поражение. Одна из самых ужасных игр в моей карьере. Мы просто сдались под конец». «Даже не думал, что такое вообще возможно», – поражался после матча Сейду Кейта. А тренер Мали Стефен Кеши признался, что испытывает смешанные чувства: «Конечно, я счастлив этой ничьей, но командой очень недоволен».

Говорят, специальная комиссия долго разбирала этот матч, проводила какие-то расследования и в итоге постановила: он был честным, просто уж очень драматичным. Вала ставок на 4:4 при счете 4:0 решили, видимо, не касаться. Впрочем, обсуждения того матча были вытеснены настоящим скандалом, который также коснулся Анголу и Мали.

В этой группе перед последним турниром сложилась следующая ситуация: Мали для выхода в четвертьфинал необходимо было побеждать Малави и надеяться, что Алжир и Ангола не сыграют вничью, поскольку ничейный результат в этой встрече выводил обе эти команды в плей-офф. Малийцы со своей задачей справились быстро: уже к третьей минуте вели 2:0, в итоге выиграли 3:1. Ангольцы же отомстили Мали за те жуткие 4:4 – они с самого начала не изъявили никакого желания побеждать, Алжиру тоже вполне хватало второго места – в 1/4-й в соперниках были бы Кот-д’Ивуар или Гана – разницы особой нет, с обоими тяжело.

Нулевая ничья Алжира и Анголы вызвала бурю негодования со стороны представителей Мали, которые даже подали жалобу в Конфедерацию футбола Африки. Ясное дело, никакой пользы они с нее не получили. Тренер Алжира Рабах Саадан все отрицал: «С Анголой мы не договаривались и вообще такое для нас неприемлемо. В 1982 году мы сами пострадали из-за сговора Германии и Австрии, из-за чего вылетели с чемпионата мира». Наиболее краткой и четкой была позиция защитника Анголы Руя Маркеша: «Не думаю, что какая-то из команд слишком хотела рисковать, чтобы из-за случайного гола вылететь из турнира». Интересно, как бы сами малийцы поступили на месте Анголы или Алжира.

Странную ничью 4:4 перекрыли другим скандалом, но и о нем уже позабыли в плей-офф – те же алжирцы так разнервничались в полуфинале, что доигрывали встречу с Египтом семью полевыми футболистами – три удаления и поражение 0:4. Воистину, это был крутой турнир!

Нынешний Кубок Африки, как и прошлый, особых интриг нам не дарит. Скандалов, слава богу, тоже. Но прогнозировать в нем что-либо – все так же тяжело. Остается лишь желать, чтобы поводов для намеков на грязные игры было как можно меньше. В Азии и Африке, что неоднократно подчеркивалось букмекерами, больше всего договорных матчей происходит именно на уровне сборных. Подозрения насчет чудес на ангольской земле семилетней давности будут преследовать африканский континент еще долго.