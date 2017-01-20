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  • Был ли договорным самый сумасшедший матч в истории Кубка Африки?

Был ли договорным самый сумасшедший матч в истории Кубка Африки?

Кубок Африки-2010 проходил в Анголе, и хозяева турнира, за четыре года до этого съездившие даже на чемпионат мира, принимали в стартовой игре интересного соперника. Если у Анголы кроме числившегося в составе «МЮ» Манушу широкой общественности больше никто не был известен, то у Мали играли и полузащитник «Реала» Махамаду Диарра, и Сейду Кейта, и Фредерик Кануте, словом, соперник более чем достойный.

Тем удивительнее, что к 74-й минуте ангольцы запихали ему четыре безответных мяча – дубль Флавиу с игры, затем пенальти забили Жилберту и Манушу. 0:4, не более четверти часа до конца, похоже, можно готовиться к следующему матчу. Параллельно с этой игрой сражались «Ювентус» и «Милан» (туринцы дома сгорели 0:3), и кто переключил на тот матч в тумане – не увидел едва ли не самую драматичную футбольную развязку в своей жизни.

На 79-й минуте Кейта отыграл один гол, а тренер Анголы поменял двух основных полузащитников – Флавиу и Жилберту. Вполне стандартная практика при комфортных 4:1 за одну десятиминутку до конца. На 88-й Кануте головой аккуратно уложил мяч в угол ангольских ворот – 4:2. Судья добавил четыре минуты, и тут началось: сначала все позабыли про Кейта, который оформил дубль, не встретив вообще никакого сопротивления, а за 20 секунд до финального свистка хаос в обороне ангольцев использовал Ятабаре – 4:4!

Сразу после матча корреспондент британской The Daily Telegraph Хенри Уинтер со ссылкой на источники в букмекерских конторах рассказал странную историю. Впрочем, странную ли? Как сообщил Уинтер, при счете 4:0 в пользу Анголы было сделано множество ставок на счет 4:4, хотя коэффициент на такое сумасшедшее развитие событий доходил до тысячи. Счастливыми обладателями гигантской суммы денег стали граждане Молдавии, Кипра, Германии, в общем, стран по всему миру. Как это можно объяснить?

Известен и обратный пример. Один товарищ из Швеции в этот же момент забросил аж 9 тысяч долларов на побеждавших 4:0 ангольцев. Зачем – неясно, коэффициент на победу Анголы был самый минимальный. Пожалуй, это была одна из самых ужасных ставок в истории. Еще один случай: американский студент снял все свои сбережения в банке, чтобы поставить на Анголу с коэффициентом 1,01. 4400 долларов. Парень бы заработал жалкие 44 доллара. Причем, сам он думал, что выиграет 440. Ну, что тут еще скажешь.

Том Лутц вел онлайн-трансляцию этого матча на The Guardian. Его слова после финального свистка: «Даже не знаю, что произошло. Все игроки тут же завалились на газон, конечно, по разным причинам. Команда Мали сыграла великолепно, но Ангола, похоже, сильно устала, а малийцы большую часть матча выглядели отвратительно».

Главный тренер Анголы Мануэл Жозе после матча не скрывал горечи: «Эта ничья – как поражение. Одна из самых ужасных игр в моей карьере. Мы просто сдались под конец». «Даже не думал, что такое вообще возможно», – поражался после матча Сейду Кейта. А тренер Мали Стефен Кеши признался, что испытывает смешанные чувства: «Конечно, я счастлив этой ничьей, но командой очень недоволен».

Говорят, специальная комиссия долго разбирала этот матч, проводила какие-то расследования и в итоге постановила: он был честным, просто уж очень драматичным. Вала ставок на 4:4 при счете 4:0 решили, видимо, не касаться. Впрочем, обсуждения того матча были вытеснены настоящим скандалом, который также коснулся Анголу и Мали.

В этой группе перед последним турниром сложилась следующая ситуация: Мали для выхода в четвертьфинал необходимо было побеждать Малави и надеяться, что Алжир и Ангола не сыграют вничью, поскольку ничейный результат в этой встрече выводил обе эти команды в плей-офф. Малийцы со своей задачей справились быстро: уже к третьей минуте вели 2:0, в итоге выиграли 3:1. Ангольцы же отомстили Мали за те жуткие 4:4 – они с самого начала не изъявили никакого желания побеждать, Алжиру тоже вполне хватало второго места – в 1/4-й в соперниках были бы Кот-д’Ивуар или Гана – разницы особой нет, с обоими тяжело.

Нулевая ничья Алжира и Анголы вызвала бурю негодования со стороны представителей Мали, которые даже подали жалобу в Конфедерацию футбола Африки. Ясное дело, никакой пользы они с нее не получили. Тренер Алжира Рабах Саадан все отрицал: «С Анголой мы не договаривались и вообще такое для нас неприемлемо. В 1982 году мы сами пострадали из-за сговора Германии и Австрии, из-за чего вылетели с чемпионата мира». Наиболее краткой и четкой была позиция защитника Анголы Руя Маркеша: «Не думаю, что какая-то из команд слишком хотела рисковать, чтобы из-за случайного гола вылететь из турнира». Интересно, как бы сами малийцы поступили на месте Анголы или Алжира.

Странную ничью 4:4 перекрыли другим скандалом, но и о нем уже позабыли в плей-офф – те же алжирцы так разнервничались в полуфинале, что доигрывали встречу с Египтом семью полевыми футболистами – три удаления и поражение 0:4. Воистину, это был крутой турнир!

Нынешний Кубок Африки, как и прошлый, особых интриг нам не дарит. Скандалов, слава богу, тоже. Но прогнозировать в нем что-либо – все так же тяжело. Остается лишь желать, чтобы поводов для намеков на грязные игры было как можно меньше. В Азии и Африке, что неоднократно подчеркивалось букмекерами, больше всего договорных матчей происходит именно на уровне сборных. Подозрения насчет чудес на ангольской земле семилетней давности будут преследовать африканский континент еще долго.

Кубок африканских наций Африка
Комментарии (8)
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sladkycaxap
1484927141
Навряд ли договорной матч будет со счетом 4:4, хотя чего в жизни не бывает.
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JI e x a
1484942876
Бедняга студент, я представляю, как он орал, матерился и рвал на себе волосы))
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Cant Stop
1484949061
Ангола раскисла, а Малийцы проявили характер, чего не хватает нашей сборной.... за 12 минут до конца не зассали отыгрывать 4 мяча... и прокатило... наши бы пасами назад доигрывали
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Богдан834
1484996931
оу матч очень понравилься
Ответить
baztazz
1484998077
стоит случиться невероятному, сразу подозрения в договорнике. мда...
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CATMAN
1485186262
ро
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Константин Сорокин
1485234872
Договорной, не договорной - это к Васе Уткину вопрос) Он в таком эксперт)
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headdevil
1485420527
Там такие голы, что Урал с Тереком отдыхают. Возможно просто повезло.
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