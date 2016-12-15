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    • «Реал» обыграл лучшую команду КОНКАКАФ и вышел в финал клубного чемпионата мира (ВИДЕО)

    «Реал» обыграл лучшую команду КОНКАКАФ и вышел в финал клубного чемпионата мира (ВИДЕО)


    3.7
    Голосов: 3
    15.12.2016 18:00
    Мадридский «Реал» не испытал никаких проблем в игре с командой «Америка» (Мексика). «Бомбардир» показывает, как это было.

    «Америка» – «Реал» – 0:2

    Первый гол в матче на 45+2 забил Карим Бензема.

    А уже в добавленное ко второму тайму время Криштиану Роналду вогнал еще один гвоздь в гроб мексиканской команды – 0:2. Этот гол стал для португальца 500-м на клубном уровне.

    «Атлетико Насьональ» – «Касима» – 0:3

    В финале мадридский гранд сыграет с японской командой «Касима Антлерс», которая вчера одержала крупную победу над «Атлетико Насьональ» (Колумбия) – 0:3.

    К слову, в этом матче Виктор Кашшаи назначил в ворота колумбийцев пенальти, посмотрев видеоповтор.

    Финал состоится 18 декабря.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: DiarioJornadaChubut
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +45

      Тим2015 15 декабря 2016, 19:56

      хороший турнир

      0
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      Рейтинг: +12

      Юрий Басов 15 декабря 2016, 18:44

      Придумали какую-то чушь с таким турниром.

      0
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