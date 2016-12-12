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    • Видео дня: испанский арбитр получил по лицу за назначение пенальти

    Видео дня: испанский арбитр получил по лицу за назначение пенальти


    3.5
    Голосов: 4
    12.12.2016 17:30
    Полное безумие случилось в региональной лиге Испании: судья назначил пенальти в ворота одной из команд и получил за это несколько ударов в лицо от игрока пострадавшей стороны. «Бомбардир» показывает, как это было.

    Если в твои ворота назначают пенальти, то худшее, что ты можешь сделать – это избить судью. Однако именно на этот шаг пошел один из игроков испанской региональной лиги. Смотрится жутковато:

    Перца ситуации добавляет то, что арбитру, попавшему под горячую руку, всего 18 лет: в низших испанских дивизионах в ходу практика назначать на игры очень молодых судей. Конечно, в глазах футболистов обеих команд он не обладал тем авторитетом, каким с первых секунд игры заручился бы более опытный судья. И, однако же, разве это повод избивать «провинившегося» арбитра?

    В общем, если вы собираетесь начать карьеру рефери, то запаситесь электрошокером. Или беритесь за свисток не раньше того, как вам стукнет 30.

    Видео дня: одноногий фанат признан автором лучшего гола в Шотландии

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Howler
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 4
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +19

      armala 9 января 2017, 14:02

      ddd

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 13 декабря 2016, 07:51

      Пидарас ещё из подтишка ударил...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 12 декабря 2016, 19:15

      Писец, смешно и мерзко одновременно…

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 12 декабря 2016, 19:00

      Всё это ужасно и недопустимо! Тем не менее, я бы посмотрел момент с нарушением правил, за который пенальти был назначен. У нас порой такие ПЕНАЛЬТИ назначаются, что ... не избить хочется судью, а ... (догадайтесь сами!). И хуже всего то, что этот беспредел у нас творится совершенно безнаказанно!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +27

      Red_Green 1991 12 декабря 2016, 18:52

      Просвещенная Европа и люди там цивилизованные ага...

      0
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 12 декабря 2016, 18:51

      Со спины напал как настоящий мужик, штраф пару миллионов +лет10 дисквалификации! Таким мужикам место в псих больнице , а не в футболе!

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 12 декабря 2016, 18:47

      Напал исподтишка! Таких "бойцов" нужно отстранить от футбола пожизненно и за территорией стадиона можно сделать физическое замечание, что б в следующий раз неповадно было так грязно поступать

      1
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