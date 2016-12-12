Видео дня: испанский арбитр получил по лицу за назначение пенальти

Полное безумие случилось в региональной лиге Испании: судья назначил пенальти в ворота одной из команд и получил за это несколько ударов в лицо от игрока пострадавшей стороны. «Бомбардир» показывает, как это было.

Если в твои ворота назначают пенальти, то худшее, что ты можешь сделать – это избить судью. Однако именно на этот шаг пошел один из игроков испанской региональной лиги. Смотрится жутковато:

Nos vamos a Zaragoza para hablar con el árbitro que ha sufrido hoy esta TERRIBLE agresión ➡https://t.co/t9jO0ywSvv pic.twitter.com/AX2lhxoIYK — El Larguero (@ellarguero) 11 декабря 2016 г.

Перца ситуации добавляет то, что арбитру, попавшему под горячую руку, всего 18 лет: в низших испанских дивизионах в ходу практика назначать на игры очень молодых судей. Конечно, в глазах футболистов обеих команд он не обладал тем авторитетом, каким с первых секунд игры заручился бы более опытный судья. И, однако же, разве это повод избивать «провинившегося» арбитра?

В общем, если вы собираетесь начать карьеру рефери, то запаситесь электрошокером. Или беритесь за свисток не раньше того, как вам стукнет 30.

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