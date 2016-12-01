Цаллагов, Лодыгин, Фернандеш и другие супергерои 16-го тура РФПЛ

Герой – Ибрагим Цаллагов («Крылья Советов»)

Унижение, которому подвергся «Спартак» в Самаре, практически невозможно объяснить по горячим следам, тем более что команда по игре совсем не выглядела безнадежно. Тем не менее, 0:4 лидера чемпионата от «Крыльев Советов» – оглушительная сенсация. Но в герои мы выбрали не авторов голов – Молло, Ткачева, Паскуато или Корниленко, потому что вряд ли бы самарский клуб выиграл так убедительно без самоотверженной игры Ибрагима Цаллагова – 7 отборов, 5 передач, 4 заработанных фола и еще голевой пас на Корниленко. Феерический матч россиянина, которого уже давно ждут в клубах рангом выше.

«Спартак» так и не забил свой 100-й гол «Крыльям» в чемпионатах России, прервал счастливую серию из шести победных матчей и впервые за 11 встреч уступил Самаре, в которой сейчас настоящий праздник. Приход Виктора Скрипченко вдохнул в команду новую жизнь, и совпало это со встречей с буксующим «Спартаком», который теперь опережает «Зенит» не на шесть очков, а на три. Ждем мнений ветеранов о закончившемся багаже Аленичева.

Герой – Юрий Лодыгин («Зенит»)

То ли агрессия Дзюбы повлияла, то ли просто это был день Лодыгина, но если бы не сэйвы вратаря, которого так часто критикуют в Питере, «Зенит» мог бы и проиграть «Уфе». Особенно тяжело пришлось питерской команде в середине второго тайма, когда уфимцы насели на ее ворота и как минимум трижды были невероятно близки к голу, но Лодыгин выручал и выручал. Отбившись, «Зенит» наказал соперника за ошибки – сначала Жулиано использовал голевую передачу Витселя, а затем классный гол забил Кокорин. 2:0 – игроки «Уфы» чуть-чуть не дотерпели, но винить в поражении могут только самих себя.

Любопытно, что «Зенит» впервые за историю матчей с «Уфой» сумел забить ей больше одного гола. А заодно продлил серию домашних игр без поражений до 21.

Герой – Марио Фернандес (ЦСКА)

Марио в матче ЦСКА – «Оренбург» был шедеврален, просто образцовый защитник: 10 (!) удачных отборов, 7 перехватов, просто с ума сойти. Немудрено, что от своего соперника армейцы ничего не пропустили – как пройдешь сквозь такую глыбу? Другой представитель обороны ЦСКА отметился забитым мячом – Игнашевич после перерыва мощным ударом издали удвоил счет, который открыл еще в первом тайме Натхо, четко исполнивший пенальти за игру рукой Полуяхтова. Еще одного защитника мы позвали в символическую сборную к Фернандесу – Алексей Березуцкий по своим статистическим показателям тоже провел очень приличный матч.

2:0 – Леонид Слуцкий в своем 300-м матче во главе ЦСКА исходом может быть вполне доволен. Еще две серии продлились, как оно и ожидалось: армейцы в 12-м подряд домашнем матче не проиграли, а оренбургский клуб так пока не добился ни одной выездной победы.

Герой – Мануэль Фернандеш («Локомотив»)

Уже ведь и не вспомнишь, что в первом тайме «Томь» весьма прилично играла против «Локомотива», а сразу же после перерыва еще и открыла счет (Бикфалви). Только буквально тут же пропустила от Коломейцева, а потом после удаления Касьяна в течение 15 минут умудрилась запустить в свои ворота аж пять мячей. Три из них придумал Мануэль Фернандеш – сначала забил сам, дважды ассистировал Денисову и Игнатьеву, еще по одному голу забили Майкон и Коломейцев. Кстати, голевой пас на первый мяч россиянина тоже сделал португалец.

Несмотря на то, что свою пятиматчевую безголевую серию «Томь» прервала, она проиграла шестой матч из последних семи, хотя считалась не очень удобным соперником для «Локо» – до этого железнодорожники лишь однажды в шести последних играх сумели обыграть томичей. Впрочем, сегодня цифры 1 и 6 сыграли против номинальных хозяев.

Герой – Георгий Грозав («Терек»)

В прошлом туре румын так был раздосадован заменой в игре со «Спартаком», что сразу ушел в подтрибунное помещение. Конфликт с Рахимовым? Да забудьте. Выход в старте на игру с «Краснодаром» и гол плюс пас в первом тайме, что, фактически предопределило исход матча, поскольку краснодарский клуб ничего не создавал, а пропустить мог гораздо больше. Ближе к концу игры интригу зажег автогол Анхеля, но больше «Терек» себе пропустить не позволил.

8 прошлых матчей с грозненцами «Краснодар» не проигрывал, но сегодня не смог добиться даже ничьей, которая стала бы в истории этого противостояния всего лишь второй (за 15 встреч). На компромисы эти соперники при встрече не согласны никогда.

Герой – Чисамба Лунгу («Урал»)

«Ростов» перед двумя оставшимися важнейшими матчами года решил сыграть вторым составом в Екатеринбурге: из основы на игру с «Уралом» вышли лишь Кудряшов и Гранат. Ближайший резерв слабее соперника не смотрелся, но единственный точный удар в матче нанесли именно хозяева, причем получился он чрезвычайно красивым – Чисамба Лунгу по высокой дуге запустил мяч в ворота под конец первого тайма. Отыграться ростовчане не смогли.

«Урал» победил «Ростов» впервые за 20 лет – последний раз уральцы обыгрывали ростовскую команду в 1996 году, но с тех пор в девяти играх не выигрывали ни разу до вчерашнего дня. А команда Бердыева-Кириченко-Данильянца уже в пятом выездном матче подряд не может забить – еще с сентябрьской игры на краснодарском стадионе «Кубань».

Герой – Янн М'Вила («Рубин»)

Классный матч француза: 6 отборов, 4 перехвата, 4 выигранных верховых единоборства, а к этому еще и голевой пас на победный забитый мяч Жонатасу – отличная работа, Янн! С последней командой чемпионата Мвила справился здорово, посмотрим как будет с первой – через несколько дней «Рубину» играть со «Спартаком». Пока же казанцы в жуткий холод выстрадали всего один гол, а ближе к концу игры едва не лишились победы: то Бауэр поразил штангу собственных ворот, то опаснейший удар Горбатенко отразил Рыжиков.

Впрочем, как говорил Валерий Лобановский, самое красивое в футболе – счет на табло. Благодаря ему «Рубин» завоевал очередные три очка и уже четвертый матч подряд дома не пропускает голов. «Арсенал» же не может выиграть с лета – как раз с игры против казанского клуба в первом круге.

Герой – Филипп Будковский («Анжи»)

Украинский нападающий даже не вышел в стартовом составе на игру с «Амкаром», однако на 37-й минуте заменил Обертана и переломил не слишком удачно складывавшийся для махачкалинцев матч – пермяки еще раньше повели после точного удара Бодула. Будковскому удалось сравнять счет, а затем и укрепить преимущество «Анжи» при счете 2:1 (Боли установил его, реализовав пенальти). В итоге – дубль украинца и уверенная победа дагестанцев.

«Анжи» прервал четырехматчевую безголевую серию и не только не проиграл в чемпионате в четвертый раз подряд, но и вернул себе место в десятке, упущенное на тайм после крупной победы «Локо» над «Томью». «Амкар» же проиграл махачкалинцам впервые за шесть личных встреч.

Почему мы ждем следующего тура

«Ростов» последний раз проигрывал дома в мае прошлого года, но за несколько дней до важнейшей игры с ПСВ примет «Зенит». «Спартаку» предстоит заканчивать год матчем с окрепшим опасным «Рубином». Еще две любопытных встречи пройдут в Москве в выходные – ЦСКА примет «Урал» хитрого Тарханова, а Рашид Рахимов приедет с «Тереком» в гости к своей бывшей команде – «Локомотиву». Крайне интересно посмотреть, справится ли «Краснодар» с «Крыльями Советов».

Символическая сборная 16-го тура РФПЛ:

(В скобках – количество попаданий в символическую сборную в нынешнем сезоне)

Три лучших гола

3. Игорь Денисов («Локомотив»)

2. Сергей Игнашевич (ЦСКА)

1. Чисамба Лунгу («Урал»)

Результаты 16-го тура:

«Урал» – «Ростов» – 1:0

«Рубин» – «Арсенал» – 1:0

ЦСКА – «Оренбург» – 2:0

«Зенит» – «Уфа» – 2:0

«Крылья Советов» – «Спартак» – 4:0

«Терек» – «Краснодар» – 2:1

«Томь» – «Локомотив» – 1:6

«Анжи» – «Амкар» – 3:1

Расписание 17-го тура:

3 декабря (суббота): ЦСКА – «Урал», «Ростов» – «Зенит»

4 декабря (воскресенье): «Локомотив» – «Терек», «Краснодар» – «Крылья Советов»

5 декабря (понедельник): «Амкар» – «Оренбург», «Уфа» – «Томь», «Спартак» – «Рубин», «Арсенал» – «Анжи»

Кого мы не увидим в следующем туре:

На 17-й тур дисквалифицированы: Вернблум, Игнашевич (оба – ЦСКА), Андреев, Померко (оба – «Оренбург»), Хави Гарсия («Зенит»), Касьян («Томь»), Мусалов («Анжи»).

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