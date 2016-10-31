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    Футболист ударил фаната и попал в тюрьму


    4.8
    Голосов: 4
    31.10.2016 14:40
    Аргентинский игрок чилийского клуба «Одекс Италиано» Себастьян Пол агрессивно встретил подошедшего болельщика. «Бомбардир» показывает видео инцидента, из-за которого игрок может угодить за решетку.

    Полузащитник «Одекс Италиано» Себастьян Пол залез на ограждение и ошарашил подошедшего фаната «Католики» ударом по голове. По окончании игры футболиста арестовали и доставили в полицейский участок. Сейчас решается вопрос даже о возбуждении уголовного дела. Однако накладывать всю вину только на одного игрока не стоит. Болельщики «Католики», которая еще и выиграла матч со счетом 4:1, весь матч провоцировали и оскорбляли футболистов, доведя их до такого состояния.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: YouTube
    Рейтинг: 4.8 Голосов: 4
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    Комментарии (11)
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    Kulimen
    1477915383
    Если только у него голова в руке, тогда да.
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    xColaz
    1477920609
    Опять обман. В заголовке обещали тюрьму, а по факту даже дела еще нет
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    KB_Krasnogorsk
    1477920614
    Рестлинг насмотрелся :)
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    ВoВ
    1477924748
    Ударил по голове железным предметом с хим. оружием! По руке его ударил, хорошо видно)
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