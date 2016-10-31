Футболист ударил фаната и попал в тюрьму

Аргентинский игрок чилийского клуба «Одекс Италиано» Себастьян Пол агрессивно встретил подошедшего болельщика. «Бомбардир» показывает видео инцидента, из-за которого игрок может угодить за решетку.

Полузащитник «Одекс Италиано» Себастьян Пол залез на ограждение и ошарашил подошедшего фаната «Католики» ударом по голове. По окончании игры футболиста арестовали и доставили в полицейский участок. Сейчас решается вопрос даже о возбуждении уголовного дела. Однако накладывать всю вину только на одного игрока не стоит. Болельщики «Католики», которая еще и выиграла матч со счетом 4:1, весь матч провоцировали и оскорбляли футболистов, доведя их до такого состояния.