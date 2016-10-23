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  • «Локомотив» победил ЦСКА благодаря голу Майкона, «Краснодар» одолел «Амкар» (ВИДЕО)

«Локомотив» победил ЦСКА благодаря голу Майкона, «Краснодар» одолел «Амкар» (ВИДЕО)

«Краснодар» – «Амкар» – 1:0

Газинский – 1:0.

Запасные: Синицын (В), Адамов (В), Петров, Эбуэ, Подберезкин, Мамаев, Лаборде, Быстров, Окриашвили

«Локомотив» – ЦСКА – 1:0

Майкон! Наконец-то забит мяч в этой встрече! Отличный индивидуальный гол в исполнении бразильского нападающего.

По-прежнему не могут забить команды, почти час игрового времени без голов.

Березуцкий угодил в штангу после подачи углового! Лучший момент в игре на данный момент.

15 минут прошло, пока без опасных моментов играют команды.

Запасные: Абаев, Лобанцев, Шишкин, Логашов, Лапшов, Ротенберг, Ндинга, Коломейцев, Игнатьев, Майкон, Хенти, Шкулетич.

ЦСКА Локомотив
Комментарии (10)
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turist82
1477229542
Ну-с...удачи локомотиву что ль!
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slawianka
1477232651
"Локомотив играет на контратаках"-только ЦСКА не атакует), Траоре как деревянный солдат из армии Урфин Джюса))
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ljrljr0505
1477234933
МАЙКОНИЩЕ!!!!!!!!!!!!!!! А защита у ЦСКА - дерево. Обошел как стоячих....
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headvk
1477236045
Удачи и тем и тем)
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Диктор
1477237624
Я говорил Паровоз выиграет-так и вышло.
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RUSARM
1477237981
Давно пора Армейцам задуматься,с такой игрой да еще без игроков в нападении(Траоре не в счет он дерево) будет только хуже!!
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Зарема лис
1477255114
Думал ,что будет ничья, но Локо даже победить их умудрилось!
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TUMS
1477257074
Да у армейцев проблемы в обороне не шуточные.
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magg27
1477276906
амкар не смог удержать ничью!
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Strig
1477279181
У коней как после артобстрела..
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