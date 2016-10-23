«Локомотив» победил ЦСКА благодаря голу Майкона, «Краснодар» одолел «Амкар» (ВИДЕО)

«Краснодар» – «Амкар» – 1:0

Газинский – 1:0.

Запасные: Синицын (В), Адамов (В), Петров, Эбуэ, Подберезкин, Мамаев, Лаборде, Быстров, Окриашвили #КраснодарАмкар

«Локомотив» – ЦСКА – 1:0

Майкон! Наконец-то забит мяч в этой встрече! Отличный индивидуальный гол в исполнении бразильского нападающего.

По-прежнему не могут забить команды, почти час игрового времени без голов.

Березуцкий угодил в штангу после подачи углового! Лучший момент в игре на данный момент.

15 минут прошло, пока без опасных моментов играют команды.

Запасные: Абаев, Лобанцев, Шишкин, Логашов, Лапшов, Ротенберг, Ндинга, Коломейцев, Игнатьев, Майкон, Хенти, Шкулетич.