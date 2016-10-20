Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Статьи
    • «Зенит» выиграл у «Дандолка». «Краснодар» уступил «Шальке». Ключевые моменты 3-го тура ЛЕ

    «Зенит» выиграл у «Дандолка». «Краснодар» уступил «Шальке». Ключевые моменты 3-го тура ЛЕ


    4
    Голосов: 4
    20.10.2016 20:10
    Матчи Лиги Европы радовали всех любителей футбола прошедшим футбольным вечером. «Бомбардир» следил за главными событиями турнира.

    «Дандолк» – «Зенит» – 1:2

    Жулиано выводит «Зенит» вперед, а затем вратарь «Дандолка» успевает вытащить пенальти. Но победу «Зенит» уже не упустил.


    Giuliano Goal HD – Dundalk 1-2 Zenit Petersburg... Gol-Live

    Мак сравнивает счет.


    Robert Mak Goal HD – Dundalk 1-1 Zenit... Gol-Live

    Открывают счет ирландцы! Юрий Лодыгин снова допустил результативную ошибку.


    Robbie Benson Goal HD – Dundalk 1-0 Zenit... Gol-Live

    Стартовые составы команд.

    «Дандолк»: Сава, Гэннон, Гартленд, Бойл, Шилдс, Хорган, Мэсси, Бенсон, Финн, МакИлэни, МакМиллан.

    Запасные: Роджерс, Баррет, Маунтни, Минен, Шилз, Килдафф.

    «Зенит»: Лодыгин, Анюков, Ломбертс, Нету, Кришито, Хави Гарсия, Витсель, Мак, Жулиано, Шатов, Дзюба.

    Запасные: М. Кержаков, Новосельцев, Маурисио, Кокорин, А. Кержаков, Юсупов, Джорджевич.

    «Краснодар» – «Шальке» – 0:1

    Коноплянка открыл счет в матче. Его гол так и остался победным.

    Краснодар – Шальке 0:1. Коноплянка от GOALTIME – ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ на Rutube.

    Стартовые составы команд.

    «Краснодар»: Крицюк, Петров, Гранквист, Мартынович, Енджейчик, Каборе, Подберезкин, Эбуэ, Жоаозиньо, Ахмедов, Ари..

    «Шальке-04»: Ферманн, Кайсара, Хеведес, Майер, Ди Санто, Коноплянка, Баба, Аого, Стамбули, Налдо, Настасич.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Дандолк»
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
    Рекомендуем
    Комментарии (21)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    343443
    1477017750
    Мак сравнивает счет.
    Ответить
    Strig
    1477019799
    зенит - пижоны...
    Ответить
    magg27
    1477019823
    Жалко Краснодар !
    Ответить
    mik1954
    1477030893
    Да Юра, это уже перебор ....
    Ответить
    VityOk(Dynamo Kyiv)
    1477034468
    Коноплянка красавчик,испортил козломордым праздник.
    Ответить
    pik54
    1477042055
    Краснодар не продержался.
    Ответить
    mihail1980
    1477065540
    лодыгина пора гнать из зенита
    Ответить
    AlMann
    1477070934
    Может, Бабурина в основу?
    Ответить
    D'achkov
    1477137120
    а ведь почти победили (((
    Ответить
    lihindic
    1477138440
    да пися прийдёт дандам во втором круге
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+