Голландия – Франция: травма Промеса, ошибка Стекеленбурга и гол Погба

Суперматч дня подарил всего один забитый мяч, и тот не без помощи вратаря, а заодно и поверг в ужас фанатов «Спартака». Цифры, цитаты и картинки – о главной игре в туре.

Голландия – Франция – 0:1

Составы известны! Нападающий «Спартака» – на своем месте. А как же иначе после дубля в ворота белорусов?

Евгений Кафельников одобряет!

twit text — Кафельников Евгений (@KYevgeni) 10 октября 2016 г.

А Дирк Кюйт (Куйт, Кайт, Кяут?) вспоминает, как в 2008-м голландцы разорвали Францию на Евро. Нам тоже приятно вспомнить Голландию на том турнире. Четвертьфинал особенно.

twit text — Dirk Kuyt (@Kuyt) 10 октября 2016 г.

Twitter УЕФА спрашивает, ключевой ли теперь Промес для Голландии? А то!

twit text — European Qualifiers (@EuroQualifiers) 10 октября 2016 г.

В 4 из 5 последних голов, забитых французами голландцам, поучаствовал Блез Матюиди (2+2).

twit text — OptaJean (@OptaJean) 10 октября 2016 г.

Гризманн забил 13 голов за календарный год. Почти топ, но до Анри (19) далековато.

twit text — OptaJean (@OptaJean) 9 октября 2016 г.

А вот про Промеса любопытно: он – самый главный конструктор голевых моментов сборной Голландии в 2016 году.

twit text — OptaJohan (@OptaJohan) 10 октября 2016 г.

Дидье Дешам перебрасывается шутками с голландскими коллегами.

Травма у Промеса, и он уже заменен. Депай вместо него. Приплыли...

На спартаковской гостевой соседствуют рядом уныние и спокойствие:

А вот и гол Поля Погба, и странная реакция Стекеленбурга.

Закончили первый тайм при счете 0:1.

Янссен кричит, но это крик еще из первого тайма. Во втором стало поскучнее.

Был момент у Голландии, когда удар Депая отразил Льорис, но отыграться «оранжевые» не смогли. И французы, конечно, счастливы.

twit text — Blaise Matuidi (@MATUIDIBlaise) 10 октября 2016 г.

0:1, и Франция со Швецией набирают 7 очков, у Голландии и Болгарии остается соответственно 4 и 3, у Белоруссии всего два, и еще одно у Люксембурга.