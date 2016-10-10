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    • Голландия – Франция: травма Промеса, ошибка Стекеленбурга и гол Погба

    Голландия – Франция: травма Промеса, ошибка Стекеленбурга и гол Погба


    5
    Голосов: 3
    10.10.2016 21:45
    Суперматч дня подарил всего один забитый мяч, и тот не без помощи вратаря, а заодно и поверг в ужас фанатов «Спартака». Цифры, цитаты и картинки – о главной игре в туре.

    Голландия – Франция – 0:1

    Составы известны! Нападающий «Спартака» – на своем месте. А как же иначе после дубля в ворота белорусов?

    Евгений Кафельников одобряет!

    А Дирк Кюйт (Куйт, Кайт, Кяут?) вспоминает, как в 2008-м голландцы разорвали Францию на Евро. Нам тоже приятно вспомнить Голландию на том турнире. Четвертьфинал особенно.

    Twitter УЕФА спрашивает, ключевой ли теперь Промес для Голландии? А то!

    В 4 из 5 последних голов, забитых французами голландцам, поучаствовал Блез Матюиди (2+2).

    Гризманн забил 13 голов за календарный год. Почти топ, но до Анри (19) далековато.

    А вот про Промеса любопытно: он – самый главный конструктор голевых моментов сборной Голландии в 2016 году.

    Дидье Дешам перебрасывается шутками с голландскими коллегами.

    Травма у Промеса, и он уже заменен. Депай вместо него. Приплыли...

    На спартаковской гостевой соседствуют рядом уныние и спокойствие:

    А вот и гол Поля Погба, и странная реакция Стекеленбурга.

    Закончили первый тайм при счете 0:1.

    Янссен кричит, но это крик еще из первого тайма. Во втором стало поскучнее.

    Был момент у Голландии, когда удар Депая отразил Льорис, но отыграться «оранжевые» не смогли. И французы, конечно, счастливы.

    0:1, и Франция со Швецией набирают 7 очков, у Голландии и Болгарии остается соответственно 4 и 3, у Белоруссии всего два, и еще одно у Люксембурга.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: sportal.co.nz
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
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    Комментарии (11)
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    KB_Krasnogorsk
    1476134136
    Эх, Антон..
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    TUMS
    1476136143
    Да, белорусы...
    Ответить
    343443
    1476155137
    Янссен кричит, но это крик еще из первого тайма
    Ответить
    magg27
    1476156279
    Французы молорики дожали!
    Ответить
    Strig
    1476161075
    наполеончикам повезло
    Ответить
    Анатолий Одинец
    1476163656
    погба
    Ответить
    Тим2015
    1476169682
    даже палка раз в год стреляет
    Ответить
    Lucky man777
    1476177270
    гол огонь)
    Ответить
    pik54
    1476207787
    Белорусам ловить уже не чего.
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    vasiok74
    1476215538
    красивый гол Погба.а голландцев жалко.
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