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    Гвардиола запрещает родственникам игроков критиковать клуб. Мутко снова получил должность президента РФС. Дайджест событий дня


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    Голосов: 2
    24.09.2016 23:30
    Хосеп Гвардиола не любит, когда родственники его игроков критикуют «Манчестер Сити». РФС задолжал 376 миллионов. Марио Балотелли снова вызван в сборную Италии. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    «Спартак» пока не предлагал Джано новый контракт

    Полузащитник «Спартака» Джано не исключил, что покинет московский клуб. У футболиста заканчивается контракт и красно-белые пока не предлагали игроку сборной Грузии продлить его.

    «Если честно, мне каждый день звонят и говорят о вариантах из Европы и из российских клубов. Но я взял паузу. «Спартак» – мой родной дом, хочу в нем остаться. Но пока не было предложений о продлении контракта. Я давно в команде, и не раз говорил, что если придется уйти, то приоритет – Европа. Все знают, что контракт у меня заканчивается, и за полгода могу вести переговоры. Потому и звонят», – заявил Ананидзе.

    Гвардиола не разрешает родственникам своих игроков критиковать «Сити»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о правилах в английском клубе: «Я определяю то, что происходит в моей команде. Не знаю, согласны ли с этим другие. Я главный. Я тренер, и мне принимать решения. Не для своей выгоды, а в пользу клуба.

    Клуб не хочет слушать разговоры агента в СМИ о своем же решении. И игроки знают, что если их агенты, жены, отцы или сыновья говорят о чем-то плохом, то они не будут частью «Сити». Самое главное – это клуб», – сказал Гвардиола.

    376 миллионов рублей – именно столько составляет долг РФС

    Стала известна общая сумма кредиторской задолженности Российского футбольного союза. В информационном бюллетене, подготовленном к конференции РФС, указано, что организация должна 376 миллионов рублей.

    Как указано в документе, общая сумма кредиторской задолженности РФС на начало 2014 года равнялась 1 миллиард 379 миллионов рублей (604 миллиона рублей – к погашению), на начало 2015 года – 1 миллиард 273 миллиона рублей (852 миллиона рублей – к погашению), на сентябрь 2015 года – 2 миллиарда 581 миллион рублей (1 миллиард 312 миллиона – к погашению), на начало 2016 года – 1 миллиард 482 миллиона рублей (622 миллиона рублей – к погашению).

    Мутко снова получил должность главы РФС

    Сегодня состоялись выборы президента РФС. Действующий глава организации Виталий Мутко набрал наибольшее количество голосов. За него проголосовало 266 человек. Другой претендент – экс-тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев – набрал 142 голоса. Таким образом, Мутко был переизбран на должность президента союза.

    «Я – чудик». 10 отборных цитат Мутко

    Балотелли вызван в сборную Италии

    Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли получил вызов с борную Италии. В последний раз цвета «скуадры адзурры» 26-летний игрок защищал в 2014 году.

    Напомним, подопечным Джампьеро Вентуры в скором времени предстоит провести два поединка отборочного раунда к чемпионату мира-2018. Шестого октября итальянцы встретятся с Испанией, а девятого померяются силами с Македонией.

    Сложная девятка. Как Марио Балотелли потерял все

    «Бавария» с трудом обыграла «Гамбург» и другие результаты в Бундеслиге

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 5-й тур

    Гамбург – Бавария – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Киммих, 90.

    Айнтрахт – Герта – 3:3 (2:1)

    Голы: 0:1 – Ибишевич, 19 (с пенальти); 1:1 – Фабиан, 39; 2:1 – Майер, 45; 2:2 – Ибишевич, 58; 2:3 – Эссвайн, 65; 3:3 – Гектор, 90.

    Аугсбург – Дармштадт – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Финнбогасон, 47.

    Удаление: нет – Гувара, 45.

    Боруссия М – Ингольштадт – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Штиндль, 42; 2:0 – Вендт, 76.

    Майнц – Байер – 2:3 (2:1)

    Голы: 1:0 – Малли, 31; 1:1 – Чичарито, 32; 2:1 – Белл, 35; 2:2 – Чичарито, 66; 2:3 – Чичарито, 90.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    «Барселона» поиздевалась над хихонским «Спортингом»

    Чемпионат Испании. Примера. 6-й тур

    Спортинг – Барселона – 0:5 (0:2)

    Голы: 0:1 – Л. Суарес, 29; 0:2 – Рафинья, 32; 0:3 – Неймар, 81; 0:4 – Туран, 85; 0:5 – Неймар, 88.

    Удаление: Лора, 74 – нет.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    «Ювентус» не смог забить сам, но обыграл «Палермо»

    Чемпионат Италии. Серия А. 6-й тур

    Палермо – Ювентус – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Гольданига, 49 (в свои ворота).

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 2
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 25 сентября 2016, 14:15

      Мудко снова украл должность президента РФС.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45

      Тим2015 25 сентября 2016, 10:39

      Мутко " неожиданно" выиграл

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      pik54 25 сентября 2016, 09:10

      Газаев в пролете.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Bars13 25 сентября 2016, 08:16

      Опять этот Мудко, как он уже зае....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      CamburV 25 сентября 2016, 00:05

      мудко будет с футболом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      343443 25 сентября 2016, 00:04

      Барселона» поиздевалась над хихонским «Спортингом»

      0
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