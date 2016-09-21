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    «Барселона» на «Камп Ноу» разошлась миром с «Атлетико». Все голы (ВИДЕО)


    4
    Голосов: 4
    21.09.2016 22:42
    Сегодня в испанской Примере состоялся один из центральных матчей всего сезона: «Барселона» на своем поле принимала мадридский «Атлетико». «Бомбардир» предлагает читателям оценить главные моменты этой увлекательной встречи.

    Барселона – Атлетико – 1:1

    Давит «Барселона» в самом конце встречи, пытаются вырвать победу хозяева, но, кажется, безуспешно.

    Корреа! Только вышел на замену нападающий и сразу забил с передачи Торреса – 1:1!

    Перерыв на «Камп Ноу», впереди «Барселона» с минимальным преимуществом.

    Ракитич! Не дотерпел «Атлетико» до конца первого тайма. Ракитич головой (!) с передачи Иньесты забивает гол – 1:0.

    Полчаса минуло в игре, пока без голов, но у команд было по несколько опаснейших моментов.

    Состав «Барселоны»: Тер Штеген, Альба, Маскерано, Пике, Серхи Роберто, Иньеста, Ракитич, Бускетс, Месси, Суарес, Неймар.

    Запасные: Силессен, Матье, Динь, Денис Суарес, Андре Гомеш, Туран, Алькасер.

    Состав «Атлетико»: Облак, Савич, Годин, Хуанфран, Фелипе Луис, Сауль Ньигес, Габи, Коке, Карраско, Гризманн, Гамейро.

    Запасные: Морейра, Хосе Хименес, Франсуа Лукас, Томас, Гайтан, Корреа, Торрес.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +279

      TERIA-76 22 сентября 2016, 14:48

      Ставка сыграла)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 22 сентября 2016, 08:51

      Барса спеклась уже

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 22 сентября 2016, 00:56

      Трудный матч для Барсы.После ухода Бускетса и Месси игра совсем поломалась у каталонцев.

      -1
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