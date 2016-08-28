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  • Промес, Жулиано, Самедов и другие герои и антигерои 5-го тура РФПЛ

Промес, Жулиано, Самедов и другие герои и антигерои 5-го тура РФПЛ

Герой: Александр Самедов («Локомотив»)

Не забил пенальти Самаре, зато исправился в игре с «Краснодаром», сделав дебют Юрия Семина (хотя как странно это звучит) на посту главного тренера «Локомотива» очень ярким. Самедов часто бил и выполнял кроссы, постоянно обострял и в итоге открыл счет, а дальше команды обменялись забитыми пенальти – у хозяев отличился сыгравший свой 150-й матч в РФПЛ Смолов, а у гостей – неожиданно оказавшийся в основе Хенти. Юбилейный матч Смолова снова стал роковым для его команды (так было и в 50-м и в 100-м), «Краснодар» впервые за восемь последних домашних матчей не только потерял очки, но и пропустил, а «Локо» вновь удачно сыграл с краснодарским клубом. Статистика шикарна: всего два поражения в 11 матчах против одной из сильнейших команд страны. Матч же вышел бесподобным, особенно для РФПЛ, где со зрелищностью часто возникали серьезные проблемы.

Герой: Алан Дзагоев (ЦСКА)

Снова ЦСКА выиграл со счетом 1:0, снова команда использовала один из немногочисленных шансов, снова победный гол на счету Еременко. Прости, Роман, но и мы снова отдаем титул героя другому футболисту. Именно после мощного удара Дзагоева в Томске Еременко добивал мяч в ворота, но не только этим Алан запомнился – он точнее всех отдавал передачи (83%), сделал больше кроссов, успешно обводил и все свои удары нанес в створ ворот. И не забывал отрабатывать в обороне, расстаравшись даже на желтую карточку. ЦСКА победил, но главный тренер «Томи» Валерий Петраков был возмущен судейством и неназначением пенальти за снос Чуперки: «Вилкова надо послать на международные матчи – тогда наша сборная обязательно выиграет». Ну а ЦСКА наверняка почаще хотел бы играть в Томске – там армейцы вообще ни разу не проиграли.

Герой: Жулиано («Зенит»)

«Нужно быть очень агрессивными, чтобы забить им», – Артем Дзюба знал, что к нынешнему уикэнду голов в РФПЛ не пропускал только «Амкар». Агрессии же от пермяков на «Петровском» так никто и не дождался. Новичок «Зенита» Жулиано оформил дубль еще в первом тайме, да и после перерыва вопрос о возрождении интриги уже не стоял, а под занавес матча Кержаков и Кришито красиво довели счет до крупного – итальянец отличился с паса зенитовского ветерана. «Амкар» же был бледен и уже в шестом подряд выездном матче не забил, а «Зенит» не проигрывает дома 15 игр подряд – ровно год с 28 августа 2015-го, когда уступил «Крыльям Советов» (1:3).

Герой: Квинси Промес («Спартак»)

Голландец лихо обстреливал ворота Беленова с разных позиций, а забил в самый важный момент матча – когда спартаковцы побеждали 1:0 и остались в меньшинстве после удаления Ещенко (следующий матч помимо него из-за перебора карточек пропустит и Фернандо). Открыл же счет «Спартак» благодаря роскошной комбинации – Зе Луиш отпасовал пяткой на Ананидзе, и тот послал мяч точно в угол. «Анжи» неплохо начал матч, но упустил несколько голевых моментов, а затем сказался более высокий класс соперника, который продолжает лидировать в чемпионате России. Летний чемпион, а как иначе?

Антигерой: Сослан Джанаев («Ростов»)

Джанаев был безошибочен едва ли не весь прошлый сезон, а сейчас после суперматчей с «Андерлехтом» и «Аяксом» совершил ошибку на выходе, которая стоила «Ростову» ничьи в матче с «Тереком». Счет к тому времени был 1:1 (автогол Уциева, забитый мяч Балая), но осечку Джанаева использовал новичок грозненцев Анхель Вилькер. «Терек» снова выиграл под руководством Игоря Ледяхова в отсутствие болеющего Рашида Рахимова, а «Ростов» опять проиграл на выезде. И еще потерял на следующий тур Гацкана, получившего вторую (!), хоть при этом и неочевидную красную карточку за пять туров.

Герой: Дмитрий Ефремов («Оренбург»)

Руслан Камболов имеет полное право оспорить наш выбор – он провел классный матч за «Рубин» против «Оренбурга», став абсолютным лидером в подсчете отборов и перехватов. Но и он оказался бессилен перед историческим событием – Дмитрию Ефремову удалось забить первый гол «Оренбурга» в истории РФПЛ, хоть произошло это всего лишь в пятом матче. Хозяева открыли счет в добавленное к первому тайму время, но пережили настоящее футбольное несчастье, пропустив ответный мяч на 92-й минуте от Канунникова. «Рубин» спасся от поражения, но в итоге продлил рекордную безвыигрышную серию до 11 матчей и обосновался в зоне стыков.

Почему не играл Сонг? Когда уже, наконец, заявят Лестьенна? Перестанет ли хамить Санчес? Соответствуют ли амбициям клуба Жонатас, Рочина, Гарсия, Самбрано и Бауэр? Каково будущее молодых россиян в «Рубине»? Вопросов к Хавьеру Грасии по итогам пяти туров накопилось много. Но как же иначе, если казанцы со своими многомиллионными вложениями со скрипом набрали всего лишь три очка.

Антигерой: Кристиан Паскуато («Крылья Советов»)

Итальянца, конечно, жаль. Футболист вышел на замену, чтобы усилить игру «Крыльев» в нападении, а вместо этого выиграл матч для «Уфы», сфолив в своей штрафной. Слай с пенальти был точен, а времени отыграться хозяевам уже не хватило. Тем самым, лидер «Уфы» не только прервал семиматчевую безголевую серию клуба в гостевых играх, но и помог ему впервые выиграть вне родных стен аж в целом календарном году. До этого уфимцы побеждали на выезде в прошлом августе. Теперь они сделали рывок с последнего места, выпихнув туда как раз «Крылья Советов». Еще раз обращает на себя игра Виктора Васина – аж восемь перехватов за матч. Весьма солидно, чего не скажешь о действиях остальных игроков в других линиях.

Герой: Олег Власов («Арсенал»)

Матч «Урал» – «Арсенал» вышел довольно бодрым по сравнению с некоторым другими из этого тура и еще заодно был украшен лучшим голом уикэнда в России: Олегу Власову в начале второго тайма удался мощный выстрел в девятку из-за пределов штрафной. Тулякам не хватило всего несколько минут – на 87-й счет сравнял Лунгу, хотя еще раньше два отличных момента упустил новобранец сборной России Емельянов. Вряд ли кто-то остался доволен этой ничьей: «Урал» сильно рассчитывал на победу, которой едва не добился его соперник.

Особенности тура

Пятый тур все же стоило смотреть внимательнее, чем предыдущие четыре – ведь он стал самым голевым в нынешнем сезоне. Вообще, результативность шла по восходящей – 11 голов в первом туре, 13 – во втором, 14 – в третьем и 15 в прошлом. В минувшем – 16, а «верховых» матчей было целых три. Может, через пару недель и двадцаточку оформим?

Почему мы ждем следующего тура

Прежде всего, из-за крутого столичного дерби между «Спартаком» и «Локомотивом», да еще и с Юрием Семиным во главе «Локо», чтобы всех как следует пробило на ностальгию. Фанаты ЦСКА ждут домашнего матча с «Тереком», поскольку их клуб вообще лишь однажды терял очки, принимая грозненцев. «Зенит» отправится в Тулу, «Краснодар» – в Уфу, а «Ростов» перед дебютом на групповом этапе Лиги чемпионов примет «Крылья Советов». Все это будет не так уж скоро – лишь через две недели после матчей сборных.

Символическая сборная 5-го тура РФПЛ:

(В скобках – количество попаданий в символическую сборную в нынешнем сезоне)

Результаты 5-го тура:

«Крылья Советов» – «Уфа» – 0:1

«Оренбург» – «Рубин» – 1:1

«Томь» – ЦСКА – 0:1

«Зенит» – «Амкар» – 3:0

«Урал» – «Арсенал» – 1:1

«Терек» – «Ростов» – 2:1

«Краснодар» – «Локомотив» – 1:2

«Анжи» – «Спартак» – 0:2

Расписание 6-го тура:

9-12 сентября (точные даты будут определены позже):

«Арсенал» – «Зенит», «Рубин» – «Урал», «Амкар» – «Томь», «Уфа» – «Краснодар», «Ростов» – «Крылья Советов», ЦСКА – «Терек», «Спартак» – «Локомотив», «Анжи» – «Оренбург»

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Россия. Премьер-лига Россия Спартак ЦСКА Зенит Анжи Амкар-Пермь Крылья Советов Арсенал Рубин Ростов Ахмат Краснодар Уфа Урал Томь Оренбург Локомотив Самедов Александр Джанаев Сослан Дзагоев Алан Власов Олег Ефремов Дмитрий Жулиано Паскуато Кристиан Промес Квинси
Комментарии (19)
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Warrior God
1472417872
Всех кб с победой!
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EFR
1472418053
с победой братцы!!!!игра стала увереннее,с Локо будет трудно без Ещенко и Фернандо,но надо брать 3 очка
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Devil56
1472421542
Если кого и выделять в матче Краснодар - Локо, то у Локо лучшим был Миранчук
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swot1205
1472441493
Приятно было смотреть на Спартак
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pik54
1472448213
локомотив с победой
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Kulimen
1472448843
А че это мы за Уфу не болеем?
Ответить
Kulimen
1472449017
Хоть бы проверяли, ""Герой: Дмитрий Ефремов («Оренбург»), а в символической сборной - Руслан Камболов".
Ответить
dolf666
1472451758
такой Спартак мог бы и в Европе успехов достичь, эхх..
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marslond
1472452503
Спартак удивляет!
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Strig
1472454462
Плохо когда один муд@k в угоду другому mudelu свистит, ну не арбитр - а свистун...я об машинисте паровоза и судьишке
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