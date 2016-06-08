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    Сборная Абхазии с Хагушем выиграла самый странный чемпионат мира


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    Голосов: 0
    08.06.2016 12:00
    Северный Кипр, Острова Чагос, сборная Корейцев в Японии, Лапландия и другие непризнанные республики отчаянно сражались в Абхазии за звание чемпионов мира. Красочное открытие, интрига, нервы, все как у «настоящих» сборных. И странное ощущение.

    Пару дней назад завершился самый странный футбольный чемпионат мира, который проводится уже второй раз. Зовется он «ConIFA World Football Cup», где команды выступают под эгидой ConIFA – организации, куда входят сборные по футболу тех стран, которые не включены в FIFA. Зачастую, это непризнанные государства или автономии и всего таких – 33 команды. Однако на ЧМ-2016 в абхазские города Сухум и Гагры поехало 12 сборных, и они были разделены на четыре группы. Перед матчами состоялось красочное открытие.

    Если на групповом этапе встречались слишком крупные счета (даже 12:0), то в плей-офф уже все было серьезно: сборная Корейцев в Японии по пенальти уступила Северному Кипру, Абхазия выиграла у Лапландии, сборная Пенджаба переиграла Западную Армению, а Падания в серии пенальти была удачливее Иракского Курдистана.

    Словом, в финале хозяйка турнира – сборная Абхазии встретилась с Пенджабом и лишь на последних минутах сумела уйти от поражения: 1:1 в основное и дополнительное время, а затем победа 6:5 по пенальти. Один из одиннадцатиметровых нереализовал самый известный игрок турнира – Анри Хагуш, известный по выступлениям за «Рубин», «Кубань», БАТЭ и тульский «Арсенал». Впрочем, Абхазии все равно удалось победить. Только взгляните на эти эмоции.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: abkhazia2016.org, Twitter ConIFA
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +806

      тигрик 10 июня 2016, 00:04

      прикольно. молодцы,что не унывают...думаю у них меньше коррупции))

      0
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      Рейтинг: +9

      andrey250584 9 июня 2016, 00:56

      молодцы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 8 июня 2016, 21:14

      а поле вроде как ничего еще...

      0
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      Рейтинг: +64

      baltica 8 июня 2016, 13:18

      И половины не знаю...

      0
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 8 июня 2016, 12:33

      Во !!! Туда нашу сборную надо заявлять !

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 > Ден 781 8 июня 2016, 12:39

      Они и там прое...играют

      2
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