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    ​12 фанатов «Реала» были убиты во время финала ЛЧ перед серией пенальти


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    Голосов: 0
    30.05.2016 12:03
    Охота на иракских болельщиков «Реала» продолжается. После трагедии в Баладе, где были застрелены 16 человек, еще 12 фанатов убиты в Баакубе, причем во время финала Лиги чемпионов. А два месяц назад взрыв произошел прямо на футбольном матче.

    13 мая в иракском городе Балад на фанатов «Реала» напали в кафе – трое террористов расстреляли 16 человек из АК-47, еще два десятка были ранены. Атака произошла ночью, нападавшим удалось скрыться. Сообщалось, что террористы выступали от имени организации Исламское государство (запрещена в России). Президент фан-клуба «Реала» заявил, что болельщиков убили из-за ненависти к футболу. Флорентино Перес после победы «сливочных» в финале Лиги чемпионов посвятил победу жертвам этой атаки.

    Ночной кошмар. Террористы убили 16 болельщиков «Реала» из-за ненависти к футболу

    Впрочем, глава «Реала» еще не знал, что ситуация повторилась во время финального матча против «Атлетико» в кафе города Баакуба, расположенного примерно в 80 км от Балада. На этот раз нападавших было четверо. Они ворвались в кафе в конце второго овертайма и убили 12 человек, которые так и не увидели триумфальную для их любимого клуба серию пенальти. Еще восемь фанатов были тяжело ранены. Жертвы – люди от 18 до 30 лет. Сообщается, что атака была идентична той, что произошла 16 дней назад. Террористов преследовали, но поймать не смогли. Власти Ирака объявили, что этот террор – дело рук боевиков ИГ.

    Это уже третье нападение в Ираке на любителей футбола за последние два месяца. Помимо двух атак на фанатов «Реала» был еще и взрыв на футбольном матче любительских команд, где количество убитых и раненых в сумме превзошло 100 человек. Террористы уже давно объявили войну футболу, который, по их мнению, является «антимусульманским» видом деятельности. Не позавидуешь французским службам безопасности в ближайший месяц.

    Ужас дня. Теракт на футболе в Ираке унес жизни 65 человек

    Между тем, теракт в Баладе не остановил местных фанатов «Реала»: на финал ЛЧ они собрались в том же кафе, где две недели назад произошло массовое убийство.

    И они отпраздновали победу. В отличие от таких же, как они, простых болельщиков из Баакубы.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: twitter.com/mojobaghdad
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 30 мая 2016, 18:18

      Тут не в футболе дело, им по моему без разницы за что убивать

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      Simbirsk 30 мая 2016, 16:16

      Просто нет слов...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +368

      mik1954 30 мая 2016, 12:14

      Допустили козлов в "огород", теперь любой футбольный ли или иной спортивный форум находится под прицелом чемергесов... Доигрались с мультикультурализмом идиоты...

      1
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      Рейтинг: +17

      akalashnikov 30 мая 2016, 12:10

      Ночной кошмар. Террористы убили 16 болельщиков «Реала» из-за ненависти к футболу.

      Это звучит бредово. Так же можно ляпнуть что из - за ненависти к Реалу. Или вообще ИГ за барсу.

      у ИГ ненависть ко всему вообще впринципе. Они отморожены наглухо. Что уж говорить если они крошат тех, кто слушает музыку. Крошат детей и стариков.

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