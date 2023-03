​12 фанатов «Реала» были убиты во время финала ЛЧ перед серией пенальти

13 мая в иракском городе Балад на фанатов «Реала» напали в кафе – трое террористов расстреляли 16 человек из АК-47, еще два десятка были ранены. Атака произошла ночью, нападавшим удалось скрыться. Сообщалось, что террористы выступали от имени организации Исламское государство (запрещена в России). Президент фан-клуба «Реала» заявил, что болельщиков убили из-за ненависти к футболу. Флорентино Перес после победы «сливочных» в финале Лиги чемпионов посвятил победу жертвам этой атаки.

Ночной кошмар. Террористы убили 16 болельщиков «Реала» из-за ненависти к футболу

Впрочем, глава «Реала» еще не знал, что ситуация повторилась во время финального матча против «Атлетико» в кафе города Баакуба, расположенного примерно в 80 км от Балада. На этот раз нападавших было четверо. Они ворвались в кафе в конце второго овертайма и убили 12 человек, которые так и не увидели триумфальную для их любимого клуба серию пенальти. Еще восемь фанатов были тяжело ранены. Жертвы – люди от 18 до 30 лет. Сообщается, что атака была идентична той, что произошла 16 дней назад. Террористов преследовали, но поймать не смогли. Власти Ирака объявили, что этот террор – дело рук боевиков ИГ.

Это уже третье нападение в Ираке на любителей футбола за последние два месяца. Помимо двух атак на фанатов «Реала» был еще и взрыв на футбольном матче любительских команд, где количество убитых и раненых в сумме превзошло 100 человек. Террористы уже давно объявили войну футболу, который, по их мнению, является «антимусульманским» видом деятельности. Не позавидуешь французским службам безопасности в ближайший месяц.

Ужас дня. Теракт на футболе в Ираке унес жизни 65 человек

Между тем, теракт в Баладе не остановил местных фанатов «Реала»: на финал ЛЧ они собрались в том же кафе, где две недели назад произошло массовое убийство.

И они отпраздновали победу. В отличие от таких же, как они, простых болельщиков из Баакубы.

Joy at the Al-Furat cafe in #Balad, #Iraq as @realmadrid wins #uclfinal 2 weeks after deadly attack @AFP pic.twitter.com/ojoKiBLhs2