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    Тепловая карта. Роналду в полуфинале Лиги чемпионов


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    Голосов: 0
    27.04.2016 12:45
    Лидер «Реала» Криштиану Роналду так и не попал в заявку на полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Чем занимался португалец помимо просмотра футбола? Читал, слушал музыку, смеялся, грустил и, конечно, любовался собой.

    В самом деле, следить за Криштиану наверняка было даже интереснее, чем смотреть вчерашнее футбольное сумо. Хотя до игры Роналду, конечно, был не в лучшем настроении, прогуливаясь по полю, по которому ему не суждено будет пробежать ни метра.

    На трибуне португалец тут же попал в тиски любителей автографов.

    Весь этот шум вокруг него надоел португальцу довольно быстро, и он облачился в наушники.

    Выбрал музыку. Интересно, какую. Там ведь неподалеку восседал Ноэл Галлахер, бывший лидер легендарной группы Oasis. Оазисовская «Live Forever» как раз бы подошла, но если б Роналду собирался выходить на поле.

    Кстати, Галлахер-старший днем ранее вынашивал планы по подрыву настроя игроков мадридского «Реала»: «Я тут в одном отеле с ними. Сейчас что-нибудь выпью, а потом мы подумаем, как навести тут шорох». Впрочем, на Роналду это бы никак не сказалось – он не играл.

    Раз уж заговорили об Oasis, то песня «Masterplan» в наушниках Роналду вполне была бы в тему. «Если б это был финал, я бы сыграл», – сказал португалец. Он переведет дух и восстановится, чтобы попробовать стать героем второго матча. Такой вот «Мастерплан». А в первом «Сити» и «Реал» не забьют голов друг другу.

    На кого смотрел Роналду в телефоне – тоже успели подловить. На себя, конечно!

    А фотографы любовались его обувью.

    На трибуне Криштиану повстречал Оуэна Харгривза – они вместе успели поиграть за «Манчестер Юнайтед».

    Заодно осчастливил Майорала совместным селфи.

    Релакс. Сонное настроение Роналду очень быстро окутало весь стадион, и, к сожалению, сам матч. Нет, футболистам-то было совсем не скучно. А вот нам...

    И все равно Криштиану по привычке искал себя в списке со стартовым составом. А не нашел даже в числе запасных.

    Грусть-тоска, а вдруг все будет так, как в Вольфсбурге и придется опять врубать турборежим во втором матче?

    Но нет, ничего подобного, лишь унылые нули. А тут еще у Зидана штаны снова порвались. Ну разве не смешно?

    А в целом, парни, все это ужасно скучно. Так, вероятно думал Роналду ближе к концу матча. Да что там матча, к получасу уже многие уснули.

    Возвращайся, Криш. Без тебя развеселить нас они не в силах.

    «Реал» и «Манчестер Сити» не забили. Ключевые моменты полуфинала ЛЧ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: DailyMail
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22

      Igreks 27 апреля 2016, 13:13

      думаю ему очень хотелось забить парочку голов на этом стадионе на радость болельщикам Реала и Ман Юнайтед... но....

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