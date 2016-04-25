Time to say goodbye. Почему с Арсеном Венгером не нужно церемониться

Уже к началу апреля большинство надежд поклонников «Арсенала» на благоприятную развязку нынешнего сезона было похоронены заживо: чемпионство, столь осязаемое еще в январе, снова перевоплотилось в неосязаемую и бесплотную мечту. Но, если в предыдущие годы «канониров» в гонке за титул опережали такие клубы, как «Челси» или «Манчестер Юнайтед» (с недавних пор – еще и «Манчестер Сити»), то в этом году Арсен Венгер умудрился уступить дорогу «Лестеру» и «Тоттенхэму». После такого коллапса градус напряжения вокруг французского наставника «Арсенала» возрос до максимума. Во время игры с «Вест Бромвичем» камера то и дело выхватывала на трибунах «Эмирейтс» явственные проплешины – следы зачинающегося бунта, взволновавшего «гуннерские» ряды.

Нужно признать, что Арсен Венгер виноват в этом бунте сам: летом 2015-го он, единственный из всех тренеров в Европе, позволил себе такую роскошь, как полное бездействие на трансферном рынке полевых игроков, подписав лишь голкипера Петера Чеха. Таким образом Венгер дал понять, что он полностью уверен в своем нынешнем составе, хотя все обозреватели и эксперты трубили в один голос: «Арсеналу» нужен и центральный защитник, и подстраховка для Коклена, и еще один нападающий. Арсен взял на себя ответственность за решение не покупать никого из полевых футболистов – и проиграл все, что у него еще оставалось: последние крохи авторитета и последние капли доверия со стороны фанатов.

Со времен непобедимого сезона 2003/04 «Арсенал» ни разу по-настоящему не боролся за титул, о чем красноречиво свидетельствует статистика: за прошедшие двенадцать лет «канониры» не провели ни единого дня во главе турнирной таблицы в апреле и мае. Да, команда Венгера часто и умело мимикрировала борьбу за чемпионство, и бывали сезоны, когда она подолгу лидировала в гонке – осенью, зимой или даже ранней весной, но ни разу в апреле и мае, то есть ни разу – в шаге (или хотя бы в двух) от вожделенного кубка.

Корень всех зол заключен, по всей видимости, в персоне главного тренера: Венгер, безусловно, желает выиграть Премьер-лигу, но исключительно на своих условиях. Условия эти всем хорошо известны: минимум потраченных денег, максимум результата. Венгер – не завоеватель, а философ, процесс создания и воспитания команды для него важнее трофеев, и отсюда вытекает недостаток мотивации – как у игроков, так и у него самого. У француза есть свои собственные ориентиры, свои минимальные мерила успеха в современном футбольном мире – это попадание в четверку АПЛ и выход в плей-офф Лиги чемпионов. Когда от матча против «Олимпиакоса» зависит тот самый выход в плей-офф, и «Арсеналу» нужно крупно обыграть греков на выезде – «канониры» приезжают в Пирей и делают свое дело, потому что это интересно их главному тренеру. Мотивированный Венгер способен привести «Арсенал» к большим победам, вот только мотив у него всегда один: попадание в четверку и не более того.

Главный тезис следует из всего вышесказанного: «Арсенал» и Арсен – это не синонимы, как бы мы ни привыкли к их союзу; и, если второй не приносит достаточной пользы первому, то он должен уйти. Тот факт, что сегодняшний «Арсенал» целиком и полностью создан Арсеном, неоспорим, однако поклонники «канониров» уже давно устали жить одним лишь только прошлым и вздыхать над турнирной таблицей 2004-го года. Апатия, охватившая многих и многих «гуннеров», объясняется легко и просто: в то время как болельщики «Ливерпуля» наслаждаются первыми плодами работы Клоппа, а поклонники «Тоттенхэма» никак не нарадуются на команду, в два сезона выстроенную Почеттино, Венгер не может предложить своим фанатам ничего, кроме пресловутой стабильности. «Гуннеры» не могут быть счастливы завоеванием места в четверке, потому что место в четверке – это не трофей. Тот же «Ливерпуль» всерьез боролся за чемпионство два года назад и проиграл его только из-за трагедии Джеррарда, «Тоттенхэм» сражается за титул прямо сейчас – «Арсенал» же взрастил у себя вот уже целое поколение болельщиков, не знающих даже привкуса победы в АПЛ.

После оглушительного провала в этом сезоне в способности Венгера наконец привести «Арсенал» к чемпионству засомневались даже самые преданные из его личных поклонников. Джейми Каррагер в одной из своих последних колонок для Daily Mail стал рупором того отношения к Венгеру, что сейчас является среднестатистическим среди английских обозревателей и экспертов: француз – великий менеджер и имеет право уйти на покой со всеми почестями, но уходить ему нужно уже в 2017-м. «Венгер заработал право на еще один год у руля. Он заслужил возможность закончить свое правление с шиком», – пишет Джейми, и его речи преисполнены безмерного уважения к Венгеру – безмерного настолько, что оно превышает уважение автора колонки к самому «Арсеналу». Важно, впрочем, другое: Каррагер предложил Арсену единственно возможный выигрышный вариант – объявить о своем грядущем уходе уже этим летом и таким образом снять с команды и болельщиков всякое напряжение на весь предстоящий сезон. Иначе – и новая кампания обернется бунтами, плакатами «Wenger Out» и куцыми розами революций.

Действительно, только решение Венгера не продлевать свой контракт, истекающий по окончании сезона 2016/17, и заблаговременное объявление об этом решении могут по-настоящему разрядить напряжение, возникшее между фанатами и главным тренером. Любые другие попытки Арсена и руководства сгладить острые углы – покупка одного-двух звездных новичков, очередные оправдания, очередные заверения о потенции Уолкотта вдруг стать центрфорвардом – обречены, заранее обручены с неудачей. Венгеру нужно объявить о своем уходе, и тогда ему будет обеспечен сезон, исполненный флера ностальгического прощания, а заодно и надежд на будущее – правда, уже без него, без Арсена Венгера у руля «Арсенала», что само по себе и интригующе, и многообещающе, и страшно.

Нынешний же сезон «Арсенал» доиграет как он есть: по своему обыкновению попадет в четверку, не опустившись ниже, но и не поднявшись выше привычного для себя уровня. Этот результат – слабое утешение для «гуннеров», ведь чемпионом станет либо никогда не хватавший звезд с неба «Лестер», либо «Тоттенхэм» – извечный и самый принципиальный оппонент «канониров». Наблюдая за прогрессом «шпор» при Почеттино, невольно задумываешься: почему «Арсенал» и Арсен не могут также? И тут же отвечаешь, ужаснувшись собственной дерзости: а ведь Арсену давно пора на покой.