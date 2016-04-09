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    Кэрролл забил 3 гола «Арсеналу» за 8 минут


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    Голосов: 0
    09.04.2016 17:40
    Пока ЦСКА ставит рекорд скорострельности в России, Энди Кэрролл творит чудеса в матче «Вест Хэм» – «Арсенал». «Бомбардир» показывает, как «молотобойцы» едва не побили «канониров» благодаря хет-трику своего форварда.

    К 44-й минуте «Арсенал» уверенно вел со счетом 2:0 благодаря голам Озила и Санчеса. Однако за минуту до конца первого тайма форвард «Вест Хэма» Энди Кэрролл сократил разыв в счете.

    Лондонский клуб наверняка был уверен, что все равно выиграет первый тайм, однако Кэрролл умудрился сравнять счет буквально за несколько секунд до перерыва!

    А на 52-й минуте Кэрролл и вовсе вывел свою команду вперед. Это его первый хет-трик с августа 2010 года. С того момента, как он выступал за «Ньюкасл». А игроки «Вест Хэма» не стреляли хет-триками с мая 2013-го (тогда трижды отличился Кевин Нолан).

    Победу «Вест Хэм» не удержал – команды сыграли вничью 3:3. Но уж Энди Кэрролл этот вечер точно не забудет.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: DailyMail
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16

      NiTRo 10 апреля 2016, 18:56

      Очередной позор Арсенала.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 9 апреля 2016, 20:33

      вперед

      0
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