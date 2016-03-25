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  • Ужас дня. Теракт на футболе в Ираке унес жизни 65 человек

Ужас дня. Теракт на футболе в Ираке унес жизни 65 человек

Террорист-смертник взорвал себя в городе Искандария (50 км от Багдада, где проживает смешанное суннитское и шиитское население) на футбольном матче среди любительских команд. Как сообщает Daily Mail, погибло по меньшей мере 65 человек, еще 60 получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в Российской Федерации). Смертником выступил вот этот подросток:

Трагедия произошла во время вручения трофея по окончании игры. «Проходило награждение, а во время него смертник взорвал себя в толпе», – рассказал капитан полиции этого города. «Он прошел сквозь толпу, чтобы быть в центре. Взорвал себя в тот момент, когда мэр вручал медали футболистам», – добавил очевидец. «И никто нигде про это вообще не говорит!» – нарастает возмущение в соцсетях.

Взрыв прогремел примерно в 19:15 по местному времени. Сообщается, что в числе убитых оказался мэр города Ахмед аль-Хафаджи. Фотографии с места событий публиковать не торопятся – уж очень жестокие кадры. Но есть сам момент взрыва:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Комментарии (10)
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Karanit
1458937291
Мрази эти ИГ. Ведут какую то трусливую войну, из-за которой гибнут мирные жители. Они обычные сыкуны, которые еще и прикрываются какой-то мнимой религией, понятной только им самим. Ярость раздирает... Надеюсь они будут наказаны
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Айзен 87
1458938401
ждем новостей от укродаунов типа это русский след
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bringing
1458939840
Уроды
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Fc_Baikal
1458970354
Остановите планету,я сойду.
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ГераХэвиЛОКО
1458983939
Ужас что творится. Нужно наказывать этих уродов
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ЦСКА 2015-2016
1459001628
язык не поворачивается как их обзывать кто их так воспитает.уроды........... короче это конец света
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proеzd2
1459005693
правильно называть этих мразей даиш ,амерский проект.
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DED61
1471790205
Нелюди!!!
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MU_Fan#1
1480101511
А почему эта новость не в главных на сайте? Или новость о том, что некоторые ключевые игроки сборной Германии не приедут на Кубок конфедераций важнее смерти людей?
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Lev Aleks
1480148829
пидорюги тупоголовые.....особенно этот хмырь на фото.
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