Ужас дня. Теракт на футболе в Ираке унес жизни 65 человек

Террорист-смертник взорвал себя в городе Искандария (50 км от Багдада, где проживает смешанное суннитское и шиитское население) на футбольном матче среди любительских команд. Как сообщает Daily Mail, погибло по меньшей мере 65 человек, еще 60 получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в Российской Федерации). Смертником выступил вот этот подросток:

Трагедия произошла во время вручения трофея по окончании игры. «Проходило награждение, а во время него смертник взорвал себя в толпе», – рассказал капитан полиции этого города. «Он прошел сквозь толпу, чтобы быть в центре. Взорвал себя в тот момент, когда мэр вручал медали футболистам», – добавил очевидец. «И никто нигде про это вообще не говорит!» – нарастает возмущение в соцсетях.

Взрыв прогремел примерно в 19:15 по местному времени. Сообщается, что в числе убитых оказался мэр города Ахмед аль-Хафаджи. Фотографии с места событий публиковать не торопятся – уж очень жестокие кадры. Но есть сам момент взрыва:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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