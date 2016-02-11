17 самых безвкусных авто футболистов

Розовый жуткий Suzuki Vitara – продукт коллективного творчества футболистов валлийского «Суонси». Ключи от этого «приза» традиционно вручаются в команде тому игроку, который проигрывает в конкурсе ударов в перекладину – «счастливчик» вынужден целую неделю ездить по городу на «Розовом Феррари», как называют этот гламурный внедорожник в «Суонси». Последним на нем раскатывал защитник Анхель Ранхель. Авто имеет разноцветные диски и поворотники, а также миниатюрную фигурку полузащитника Леона Бриттона на приборной панели. А также унизительную для любого жителя Суонси надпись «Кардифф» на багажнике.

Стивен Айрлэнд

Стивен Айрлэнд – король безвкусных автомобилей. В этом он – как Месси в футболе – лучший. Испортить вполне приличный Range Rover розовыми дисками и решеткой радиатора – нет проблем.

На этом Стивен не остановился и купил своей подруге кабриолет Bentley, потратив еще тысячу фунтов на красные кожаные сидения с романтическими надписями «Джесс, с любовью от Стивена» и подголовниками, сшитыми в форме сердечек. Валентинка за 260 тысяч фунтов.

Эль-Хаджи Диуф

Поведение бывшего нападающего «Ливерпуля» на футбольном поле часто было диким и вызывающим, потому не удивительно, что свой Cadillac Escalade сенегальский любитель понтов покрыл позолотой. Диуф, кстати, давно не входящий даже в сотню самых высокооплачиваемых футболистов, занимает место в топ-10 владельцев самых дорогих авто среди футболистов. Кажется, Эль-Хаджи может ничего не есть, но иметь дорогущую и безвкусную тачку обязан.

Вильям Галлас

Еще один любитель блестящего – Вильям Галлас, хромировавший свой Mercedes McClaren.

Марио Балотелли

Куда же без «Супер-Марио»? Его Bentley, стоимостью в 160 тысяч фунтов покрыт камуфляжем, как и ряд других машин итальянца.

Дэвид Бекхэм

Еще немного об армии. Когда жители Беверли Хиллз видели на улице Jeep Wrangler, им могло показаться, что в Калифорнию ввели войска. Но на самом деле все проще – это Дэвид Бекхэм выехал по делам на армейском джипе.

Найл Рейнджер

Еще один любитель понтов – бывший нападающий «Ньюкасла» Найл Рейнджер. За всю карьеру он забил в Премьер-лиге аж два гола, несколько раз попадал в участок за вождение авто в нетрезвом виде, незаконное хранение оружия, драки и нападения на людей. Зато 120 тысяч на Range Rover в «Ньюкасле» он «заработал». Действительно, Power Ranger. Последним его клубом, правда, был обитающий в Лиге 1 «Блэкпул» – да и там решили расстаться с Найлом, хотя тому всего 24 года.

Робби Эрншоу

Рожденный в Замбии валлиец Робби Эрншоу – владелец внушительных размеров Daft Hummer. Казалось, бы – что в этом странного или необычного? Дело в том, что рост Роберта – 173 см и у тех, кто видит его за рулем этого авто (если видят) первый вопрос: достает ли валлиец до педалей?

Салли Мунтари

Впрочем, Эрншоу далеко до Салли Мунтари в гигантомании.

Уэйн Руни

Зато юному Уэйну Руни точно было удобно за рулем Ford Ka. Один из первых подарков от спонсоров.

Дэвид Джеймс

Когда менеджером «Портсмута» был Тони Адамс, на юге Англии была традиция: худший игрок на тренировке приезжал на следующий день на базу на стареньком Robin Reliant 1992 года. Говорят, на нем почти все время катался голкипер Дэвид Джеймс. «Авто для самого худшего» со временем мутировало из трехколесной модели в пятиколесную и долгое время верой и правдой служило главному лентяю «Помпи».

Шей Гивен

В «Ньюкасле» для этих целей, видимо прикупили Piaggio Ape. И снова за рулем вратарь – легендарный ирландец Шей Гивен.

Томас Вермален

Этот Nissan Figaro принадлежал Томасу Вермалену, когда он играл за «Арсенал». Проблемы бельгийца, возможно, начались именно после того как он по совету Робина ван Перси избавился от этой милой машинки. Просто поглядите на фары.

Бенуа Ассу-Экотто

Бенуа Ассу-Экотто – обладатель не только оригинальной прически, но и Smart Car.

Джибриль Сиссе

Когда разговор зашел про оригинальность и стиль, сложно обойтись без Джибриля Сиссе. На капоте его «Крайслера» – изображение дочурки Илоны.

Сергей Овчинников

Есть оригинальные решения по тюнингу и в России. Скромная Toyota Hilux Сергея Овчинникова времен его игры за «Локо». Приз лучшему игроку команды от спонсора.

Шон Райт-Филлипс

Большая игрушка маленького Шона Райта-Филлипса.

И если вы вдруг не видели, какую красавицу купил Месси.

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