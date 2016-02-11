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17 самых безвкусных авто футболистов

Розовый жуткий Suzuki Vitara – продукт коллективного творчества футболистов валлийского «Суонси». Ключи от этого «приза» традиционно вручаются в команде тому игроку, который проигрывает в конкурсе ударов в перекладину – «счастливчик» вынужден целую неделю ездить по городу на «Розовом Феррари», как называют этот гламурный внедорожник в «Суонси». Последним на нем раскатывал защитник Анхель Ранхель. Авто имеет разноцветные диски и поворотники, а также миниатюрную фигурку полузащитника Леона Бриттона на приборной панели. А также унизительную для любого жителя Суонси надпись «Кардифф» на багажнике.

Стивен Айрлэнд

Стивен Айрлэнд – король безвкусных автомобилей. В этом он – как Месси в футболе – лучший. Испортить вполне приличный Range Rover розовыми дисками и решеткой радиатора – нет проблем.

На этом Стивен не остановился и купил своей подруге кабриолет Bentley, потратив еще тысячу фунтов на красные кожаные сидения с романтическими надписями «Джесс, с любовью от Стивена» и подголовниками, сшитыми в форме сердечек. Валентинка за 260 тысяч фунтов.

Эль-Хаджи Диуф

Поведение бывшего нападающего «Ливерпуля» на футбольном поле часто было диким и вызывающим, потому не удивительно, что свой Cadillac Escalade сенегальский любитель понтов покрыл позолотой. Диуф, кстати, давно не входящий даже в сотню самых высокооплачиваемых футболистов, занимает место в топ-10 владельцев самых дорогих авто среди футболистов. Кажется, Эль-Хаджи может ничего не есть, но иметь дорогущую и безвкусную тачку обязан.

Вильям Галлас

Еще один любитель блестящего – Вильям Галлас, хромировавший свой Mercedes McClaren.

Марио Балотелли

Куда же без «Супер-Марио»? Его Bentley, стоимостью в 160 тысяч фунтов покрыт камуфляжем, как и ряд других машин итальянца.

Дэвид Бекхэм

Еще немного об армии. Когда жители Беверли Хиллз видели на улице Jeep Wrangler, им могло показаться, что в Калифорнию ввели войска. Но на самом деле все проще – это Дэвид Бекхэм выехал по делам на армейском джипе.

Найл Рейнджер

Еще один любитель понтов – бывший нападающий «Ньюкасла» Найл Рейнджер. За всю карьеру он забил в Премьер-лиге аж два гола, несколько раз попадал в участок за вождение авто в нетрезвом виде, незаконное хранение оружия, драки и нападения на людей. Зато 120 тысяч на Range Rover в «Ньюкасле» он «заработал». Действительно, Power Ranger. Последним его клубом, правда, был обитающий в Лиге 1 «Блэкпул» – да и там решили расстаться с Найлом, хотя тому всего 24 года.

Робби Эрншоу

Рожденный в Замбии валлиец Робби Эрншоу – владелец внушительных размеров Daft Hummer. Казалось, бы – что в этом странного или необычного? Дело в том, что рост Роберта – 173 см и у тех, кто видит его за рулем этого авто (если видят) первый вопрос: достает ли валлиец до педалей?

Салли Мунтари

Впрочем, Эрншоу далеко до Салли Мунтари в гигантомании.

Уэйн Руни

Зато юному Уэйну Руни точно было удобно за рулем Ford Ka. Один из первых подарков от спонсоров.

Дэвид Джеймс

Когда менеджером «Портсмута» был Тони Адамс, на юге Англии была традиция: худший игрок на тренировке приезжал на следующий день на базу на стареньком Robin Reliant 1992 года. Говорят, на нем почти все время катался голкипер Дэвид Джеймс. «Авто для самого худшего» со временем мутировало из трехколесной модели в пятиколесную и долгое время верой и правдой служило главному лентяю «Помпи».

Шей Гивен

В «Ньюкасле» для этих целей, видимо прикупили Piaggio Ape. И снова за рулем вратарь – легендарный ирландец Шей Гивен.

Томас Вермален

Этот Nissan Figaro принадлежал Томасу Вермалену, когда он играл за «Арсенал». Проблемы бельгийца, возможно, начались именно после того как он по совету Робина ван Перси избавился от этой милой машинки. Просто поглядите на фары.

Бенуа Ассу-Экотто

Бенуа Ассу-Экотто – обладатель не только оригинальной прически, но и Smart Car.

Джибриль Сиссе

Когда разговор зашел про оригинальность и стиль, сложно обойтись без Джибриля Сиссе. На капоте его «Крайслера» – изображение дочурки Илоны.

Сергей Овчинников

Есть оригинальные решения по тюнингу и в России. Скромная Toyota Hilux Сергея Овчинникова времен его игры за «Локо». Приз лучшему игроку команды от спонсора.

Шон Райт-Филлипс

Большая игрушка маленького Шона Райта-Филлипса.

И если вы вдруг не видели, какую красавицу купил Месси.

Шоппинг футболистов: вертолет Оуэна, часы Марадоны, остров Ибрагимовича

Англия. Премьер-лига Англия Арсенал Манчестер Юнайтед Ливерпуль Челси Бекхэм Дэвид Галлас Вильям Диуф Эль-Хаджи Сиссе Джибриль Райт-Филлипс Шон Ассу-Экотто Бенуа Балотелли Марио Эрншоу Роберт
Комментарии (12)
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Валерий2705
1455192355
Над другими стебетесь, а сами не можете бампер от решетки радиатора отличить, позорники, ахаха.
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kykyi
1455192687
У нас по городу тоже какой-то мудак ездит на позолоченной ауди Q 7, тащится.
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proеzd2
1455193903
отличная подборка,с юмором. МЕССИ эт круто всегдА!
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Varnes
1455194622
С "геликом" - эт вы погорячилимсь.
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skipushkach
1455198737
Помоему машина Балотелли весьма не плохо выглядит,и когда это камуфляж стал показателем убогости?
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MulaAan
1455213721
Автор убейся)) Соглашусь только с ренджом с розовыми дисками, смотрится реально убого, в остальном все так - как нужно. Ну и тачки, на которых по приколу ездят те, кто хуже тренятся.. ваще не в тему.
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Aztec58
1455215262
Бог с ними, пусть катаются.
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ozi-007
1455217305
Балотелли, Бекхэм и Салли Мунтари - вполне крутые и не безвкусные у них тачки!
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P10NER
1455228280
Статься убогая. Читал и мечтал увидеть этого прищавово 14 летнего обиженного на весь мир с кучей комплексов подростка, который написал эту статью.... Да есть пару примеров неудачных покупок, но не более. Тем более когда речь зашла о Бэксе, тут меня прорвало, такого бредового комментария в жизни не видел. P.S. Бомбардир - Не давайте ему больше сочинять статьи.
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Russo_
1455459543
Статья чушь, почти все крутые машины, кто написал это у него вкуса нет вообще .
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