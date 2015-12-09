«Гент» - «Зенит» - 2:1. Российский клуб потерпел первое поражение в ЛЧ (ВИДЕО)

Петербургский «Зенит» в гостях противостоит «Генту» в последнем матче групповой стадии Лиги чемпионов. «Бомбардир» в режиме онлайн представляет голы и главные моменты противостояний.

Петербургский "Зенит" в гостях противостоит "Генту" в последнем матче групповой стадии Лиги чемпионов. "Бомбардир" в режиме онлайн представляет голы и главные моменты противостояний. Опасный момент у ворот "Гента"​ Депуатр забивает "Зениту" Лодыгин спасает команду от неминуемого гола Рязанцев едва не сравнял счет Дзюба записал на свой счет очередной мяч в Лиге чемпионов Миличевич не стал состояться рекорду "Зенита"