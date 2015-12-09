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    • «Гент» - «Зенит» - 2:1. Российский клуб потерпел первое поражение в ЛЧ (ВИДЕО)

    «Гент» - «Зенит» - 2:1. Российский клуб потерпел первое поражение в ЛЧ (ВИДЕО)


    0
    Голосов: 0
    09.12.2015 23:09
    Петербургский «Зенит» в гостях противостоит «Генту» в последнем матче групповой стадии Лиги чемпионов. «Бомбардир» в режиме онлайн представляет голы и главные моменты противостояний.

    Петербургский "Зенит" в гостях противостоит "Генту" в последнем матче групповой стадии Лиги чемпионов. "Бомбардир" в режиме онлайн представляет голы и главные моменты противостояний.

    Опасный момент у ворот "Гента"​

    Депуатр забивает "Зениту"

    Лодыгин спасает команду от неминуемого гола

    Рязанцев едва не сравнял счет

    Дзюба записал на свой счет очередной мяч в Лиге чемпионов

    Миличевич не стал состояться рекорду "Зенита"

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт ФК «Зенит»
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +139

      Fandorine 10 декабря 2015, 17:40

      Повторить рекорд Спартака было бы почётно, но Зенит же не Спартак.

      0
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      Рейтинг: +12625

      Вомбат 10 декабря 2015, 00:45

      Немотивированный Зенит без Халка - копия ЦСКА. Такой же шлак для Европы.

      2
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 10 декабря 2015, 00:11

      игрочишка гол забил!

      -1
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