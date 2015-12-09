«Гент» - «Зенит» - 2:1. Российский клуб потерпел первое поражение в ЛЧ (ВИДЕО)

Петербургский «Зенит» в гостях противостоит «Генту» в последнем матче групповой стадии Лиги чемпионов. «Бомбардир» в режиме онлайн представляет голы и главные моменты противостояний.
Петербургский "Зенит" в гостях противостоит "Генту" в последнем матче групповой стадии Лиги чемпионов. "Бомбардир" в режиме онлайн представляет голы и главные моменты противостояний.
Опасный момент у ворот "Гента"
Депуатр забивает "Зениту"
Лодыгин спасает команду от неминуемого гола
Рязанцев едва не сравнял счет
Дзюба записал на свой счет очередной мяч в Лиге чемпионов
Миличевич не стал состояться рекорду "Зенита"
Источник: Бомбардир.ру