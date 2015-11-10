Месси готовится к матчу с «Реалом». На агента Щенникова совершено покушение. Дайджест событий дня

Нападающий «Атлетика» интересен «Ювентусу». Виейра может стать главным тренером «Манчестер Сити». «Рубин» возглавит иностранец. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

Венгер готов покинуть Англию

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что в случае ухода из лондонского клуба он продолжит тренерскую карьеру в другом чемпионате.

"Если меня завтра поблагодарят за работу и скажут "до свидания", то я могу пообещать, что буду искать новую работу для себя. Но точно могу сказать, что делать это буду не в Англии", – заявил Венгер.

Отметим, что 66-летний француз возглавляет "Арсенал" с 1996 года.

Виейра станет главным тренером «Манчестер Сити» в случае отказа Гвардиолы

Наставник молодежной команды "Манчестер Сити" Патрик Виейра, который с первого января возглавит "Нью-Йорк Сити", может в будущем занять пост главного тренера основной команды "горожан".

Виейра станет следующим наставником "Ман Сити" после Мануэля Пеллегрини, если нынешний тренер "Баварии" Хосеп Гвардиола откажется от этой должности. Француз тренирует молодежку "горожан" два с половиной года. Отметим, что "Нью-Йорк Сити" является франшизой, которая принадлежит владельцам "Манчестер Сити".

Месси спешит восстановиться к «класико» против «Реала»

Травмированный нападающий "Барселоны" Лионель Месси форсирует восстановление, чтобы иметь возможность сыграть в матче 12-го тура Примеры против "Реала".

Сообщается, что аргентинец добился значительного прогресса и интенсивно занимался на клубной базе в понедельник, причем тренировка включала в себя и работу с мячом. Месси произвел хорошее впечатление на медицинский персонал клуба, и теперь его ждет завершающая часть восстановительного процесса.

Матч "Реал" – "Барселона" состоится 21 ноября. Подопечные Луиса Энрике лидируют в Примере, опережая идущий вторым "Реал" на три очка.





В «Ювентусе» заинтересованы форвардом «Атлетика»

Нападающий "Атлетика" Иньяки Уильямс находится под пристальным наблюдением представителей "Ювентуса". Уже ближайшим летом итальянцы готовы сделать предложение по 21-летнему форварду. При этом известно, что сам Уильямс в данный момент не хочет покидать "Атлетик".

Как ранее сообщалось, в контракте Уильямса с "Атлетиком" прописана сумма отступных, которая составляет 20 миллионов евро. В текущем сезоне Уильямс провел в составе "Атлетика" в рамках Примеры шесть матчей, забив в них четыре гола и отдав один голевой пас.

Главным тренером «Рубина» будет иностранец

В 2016 году главным тренером "Рубина" станет иностранный специалист.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что зимой в казанский клуб вернется нынешний наставник "Ростова" Курбан Бердыев. Теперь же сообщается, что мэр Казани и президент "Рубина" Ильсур Метшин не рассматривает его кандидатуру.

Вице-президент "Ростова" Александр Шикунов также опроверг сведения об уходе Бердыева.

Антисборная 15-го тура РФПЛ. Габулов, Паршивлюк, Рязанцев и другие

Инфантино хочет увеличить количество сборных на чемпионатах мира

Кандидат на пост президента ФИФА Джанни Инфантино озвучил некоторые пункты своей предвыборной программы.

Нынешний генсек УЕФА намерен увеличить количество сборных в финальной части чемпионатов мира до 40. На сегодняшний день их число составляет 32.

Отметим, что Инфантино, чья программа в большинстве своем повторяет тезисы главы УЕФА Мишеля Платини, намерен снять свою кандидатуру в случае, если француза все-таки допустят к президентским выборам.

Выборы президента ФИФА пройдут 26-го февраля следующего года в Швейцарии.

Гендиректор «Спартака» озвучил задачу на текущий сезон

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов после заседания попечительского совета клуба рассказал о целях клуба на сезон-2015/16.

"У нас состоялся конструктивный разговор. Причем, замечу, это было не экстренное собрание попечительского совета, а плановое мероприятие. Задача не меняется, она прежняя – попасть в четверку", – говорит Родионов.

После 15-го тура Премьер-лиги "Спартак" находится на шестой строчке таблицы, набрав 23 очка.

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