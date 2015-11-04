11 вещей, которые необходимо знать о матче «Лион» - «Зенит»

Сегодня вечером «Лион» примет у себя дома петербуржский «Зенит» в решающем матче группы Н. «Бомбардир» рассказывает обо всем, что необходимо знать о предстоящем матче.

1. Где и как посмотреть матч?

Телеканал «Матч ТВ» покажет игру «Лион» - «Зенит» в прямом эфире. Начало матча в 22:45. У читателей «Бомбардира» есть возможность следить за матчем с помощью текстового онлайна и видеотрансляции, предоставляемой «НТВ-Плюс». Для просмотра встречи на нашем портале достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео», а затем оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

2. Кадровые потери

«Лион» уже давно лишился Набиля Фекира – восходящей звезды французского футбола. Не примут участие в сегодняшнем матче травмированные Фофана и Калулу. Под большим вопросом находятся только набирающие игровые кондиции Бишевац и Гренье.

Главной потерей «Зенита» является центральный защитник Эсекьэль Гарай, получивший мышечное повреждение. Не готов к матчу и травмированный Виктор Файзулин. Зато отличной новостью является тот факт, что восстановился от полученного в матче Кубка России повреждения бразилец Халк.

Шоу, Куртуа, Фекир и другие игроки, которым травма испортила сезон

3. Ориентировочные составы по версии «Бомбардира»

"Лион"

"Зенит"

4. Причины для оптимизма болельщиков «Лиона»

Поддержка собственных фанатов должна придать дополнительных сил и уверенности.

«Зенит» традиционно неудачно выступает во Франции. Все мы помним провальные гостевые матчи петербургской команды против «Марселя», «Осера» и «Монако».

В последних двух матчах французский клуб не пропускал мячей в собственные ворота. «Зенит» пока так и остается последней командой, которая огорчала Энтони Лопеша.

5. Причины для оптимизма болельщиков «Зенита»

«Зенит» - единственная команда, набравшая максимальное количество очков в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Бразилец Халк полностью готов вернуться на поле и помочь своей команде выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Для выхода из группы «Зениту» достаточно ничейного результата, если «Гент» не сможет выиграть у «Валенсии». Если команда Виллаш-Боаша добывает три очка, то при любых раскладах обеспечивает себе проход в весеннюю часть Лиги чемпионов.

6. История противостояния

20 октября 2015: «Зенит» - «Лион» - 3:1

7. Текущие результаты команд

«Лион»

«Труа» - «Лион» - 0:1

«Лион» - «Тулуза» - 3:0

«Зенит» - «Лион» - 3:1

«Монако» - «Лион» - 1:1

«Зенит»

«Зенит» - «Мордовия» - 0:0

«Зенит» - «Тосно» - 5:0

«Зенит» - «Анжи» - 5:1

«Зенит» - «Лион» - 3:1

8. Ключевой игрок «Лиона»

Александр Лаказетт в нынешнем сезоне пока не впечатляет. Всего два гола в Лиге 1 не позволяют говорить о нем, как о большой звезде. Однако не забывайте, что этот парень творил в прошлом сезоне, заставив европейские топ-клубы выстроиться в очередь за своей персоной. Итогом стало то, что Лаказетт все-таки остался во Франции, а вскоре захворал. «Мне очень не хватает Фекира», - рассказывает форвард, сам входивший в сезон на фоне повреждения. Лаказетта стоит опасаться даже в его нынешнем состоянии. Да и все мы знаем, как вратари «Зенита» умеют помогать соперникам забивать голы.

9. Ключевой игрок «Зенита»

Бразильский нападающий Халк проводит лучший сезон в своей российской карьере. Халк не только в обычном стиле пытается решить ход противостояния в одиночку, но еще и научился раздавать голевые передачи. Бразилец превратился во многом в командного игрока. Когда Халк получил повреждение в кубковой встрече против «Тосно», болельщики «Зенита» выглядели подавленными и испуганными. Без своей ударной силы петербуржцы даже не смогли забить в ворота «Мордовии». Но к игре с «Лионом» Халк полностью восстановился и готов помочь своей команде одержать победу.

10. Котировки букмекеров

Букмекерская контора «Леон» в этом матче довольно неожиданно отдает предпочтение хозяевам поля:

Победа «Лиона»: 2.08

Ничья: 3.34

Победа «Зенита»: 3.29

11. Цитаты

Наставник «Лиона» Юбер Фурнье отметил текущий расклад сил в данном противостоянии.

«Против «Зенита» мы должны провести по-настоящему сумасшедший матч. Это команда с игроками мирового класса. На нас давят обстоятельства, но у нас больше нет права на ошибку», - заявил Фурнье.

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш рассказал о настрое на предстоящий матч.

«Мы хотим выйти в плей-офф как можно скорее. «Лиону» будет нечего терять, а нам нужно просто добыть здесь хотя бы одно очко. Все условия для того, чтобы сыграть хорошо, у нашей команды имеются», - высказал мнение Виллаш-Боаш.