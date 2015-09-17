10 лучших голов первого тура Лиги чемпионов

Диего Коста красиво довершил разгром «Маккаби». Флоренци забил «Барселоне» с центра поля. Халк прошил голкипера «Валенсии». «Бомбардир» представляет подборку самых крутых голов стартового тура группового этапа Лиги чемпионов.

Диего Коста красиво довершил разгром «Маккаби». Флоренци забил «Барселоне» с центра поля. Халк прошил голкипера «Валенсии». «Бомбардир» представляет подборку самых крутых голов стартового тура группового этапа Лиги чемпионов.

10 место: Даниэль Миличевич

Клуб: «Гент»

Матч: «Гент» - «Лион» - 1:1

Бельгийский клуб уже остался в меньшинстве, что давало «Лиону» возможность чувствовать себя спокойно. Но неожиданное подключение Миличевича застало врасплох французскую оборону. Да и удар получился на загляденье!

9 место: Антуан Гризманн

Клуб: «Атлетико»

Матч: «Галатасарай» - «Атлетико» - 0:2

«Галатасарай» больше не является серьезным соперником для команд, регулярно участвующих в Лиге чемпионов. Вот и форвард «Атлетико» Антуан Гризманн не постеснялся отгрузить туркам два мяча, первый из которых получился особенно красивым. Фернандо Муслера, конечно, тоже провинился.

8 место: Йосип Пиварич

Клуб: «Динамо» З

Матч: «Динамо» З - «Арсенал» - 2:1

Защитник «Динамо» Йосип Пиварич неожиданно для игроков «Арсенала» подключился к атаке. Получив острую передачу, он в ближнем бою переиграл Давида Оспину. Здесь стоит отметить всю атаку хозяев, развитию которой защитники «Арсенала» так и не смогли помешать.

7 место: Венсан Абубакар

Клуб: «Порту»

Матч: «Динамо» К - «Порту» - 2:2

Абубакар завершил ударом головой отличную подачу Лаюна. Ловко оторвавшись от защитников, камерунец забил классический для центрфорварда гол. Именно в таком стиле и должен действовать заправский нападающий.

6 место: Анхель Ди Мария

Клуб: «ПСЖ»

Матч: «ПСЖ» - «Мальме» - 2:0

Анхель Ди Мария забил первый гол нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Аргентинский полузащитник «ПСЖ» завершил обводящим ударом быструю контратаку. Статично смотревшие за происходящим футболисты «Мальме» были вынуждены падать на газон от бессилия.

5 место: Евгений Коноплянка

Клуб: «Севилья»

Матч: «Севилья» - «Боруссия Менхенгладбах» - 3:0

Не успел украинский новичок «Севильи» выйти на поле, как мяч после его удара оказался в сетки. Розыгрыш углового закончился неожиданным ударом Коноплянки в ближний угол ворот Зоммера. На похожий выстрел попался Юрий Лодыгин, но здесь все было значительно красивее.

4 место: Халк

Клуб: «Зенит»

Матч: «Валенсия» - «Зенит» - 2:3

Бразильский легионер «Зенита» любит покуражиться. Однако если он включается на полную мощность, то сопернику стоит ждать беды. Халкhttps:///player/9530 разрядил свою пушку так, что даже зацепивший мяч Хауме Доменек не смог выручить «Валенсию».

«Валенсия» - «Зенит» - 2:3. Как это было

3 место: Диего Коста

Клуб: «Челси»

Матч: «Челси» - «Маккаби Т-А» - 4:0

Каким-то мимолетным акробатическим движением форвард «Челси» Диего Коста умудрился переправить мяч в сетку. Вратарь не имел ни единого шанса выручить команду. К этому моменту победа «Челси» уже не вызывала вопросов, но забить такой гол все равно приятно.

2 место: Томас Мюллер

Клуб: «Бавария»

Матч: «Олимпиакос» - «Бавария» - 0:3

Гол Мюллера получился очень похожим на мяч Флоренци. Но и расстояние тут было ближе, и соперник значительно слабее. Однако почетное второе место Томас Мюллер заработал.

1 место: Алессандро Флоренци

Клуб: «Рома»

Матч: «Рома» - «Барселона» - 1:1

Безусловное первое место. Голы с центра поля забиваются нечасто, но итальянскому лидеру «Ромы» это удалось. Пострадала «Барселона», а голкипер Марк-Андре Тер-Штеген не успел вернуться в ворота, явно не ожидая такого «подвоха» со стороны Флоренци.