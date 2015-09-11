Куртуа выбыл на два месяца. «Реал» желает продлить контракт с Черышевым. Дайджест событий дня

Де Хеа подписал новое соглашение с «Манчестер Юнайтед». «Шинник» прошел в следующую стадию Кубка России. «Рубин» расторг контракт с Билялетдиновым. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.



Де Хеа подписал новое соглашение с «Манчестер Юнайтед». «Шинник» прошел в следующую стадию Кубка России. «Рубин» расторг контракт с Билялетдиновым. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

Руни - самый высокооплачиваемый игрок АПЛ

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов АПЛ. Отметим, что в первую десятку игроков с наиболее высокими доходами вошло пять игроков из "Манчестер Сити".

Недельные оклады самых высокооплачиваемых футболистов Премьер-лиги можно посмотреть здесь.

Куртуа из-за травмы пропустит два месяца

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа, получивший травму колена на тренировке, выбыл из строя на два месяца. При этом сообщается, что 23-летний бельгиец избежал разрыва крестообразных связок.

Таким образом, голкипер не сможет помочь "Челси" в матчах с чемпионата "Эвертоном", "Арсеналом", "Ньюкаслом" и "Саутгемптоном", а также в играх Лиги чемпионов против "Маккаби" и "Порту".

«Рубин» расторг контракт с Билялетдиновым по соглашению сторон

"Рубин" расторг контракт с главным тренером команды Ринатом Билялетдиновым по соглашению сторон. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор казанского футбольного клуба Ильгиз Фахриев.

Исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен Валерий Чалый. Тренер по физподготовке "Рубина" Евгений Бондаренко был переведен в молодежную команду клуба.

Де Хеа подписал четырехлетний контракт с «Манчестер Юнайтед»

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа поставил подпись под новым четырехлетним контрактом с клубом. Сообщается, что в договоре также предусмотрена опция продления договора сроком на один год.

"Манчестер Юнайтед" - это особенный клуб. В нем я чувствую себя очень комфортно и считаю, что это место идеально для моего будущего. Очень рад начать новую главу своей карьеры в Манчестере. Всегда получал массу удовольствия от игры при лучших болельщиках в мире. Жду с нетерпением новых поединков, ведь нам предстоит улучшить свои результаты в турнирной таблице", - заявил 24-летний футболист.

«Реал» желает продлить контракт с Черышевым

Мадридский "Реал" планирует подписать новое соглашение с российским полузащитником команды Денисом Черышевым.

"Сливочные" готовы предложить футболисту сборной России новый контракт на несколько лет. Сообщается, что инициатором этих переговоров выступает наставник "королевского клуба" Рафаэль Бенитес.

УЕФА принял заявку «Локомотива» на Лигу Европы

Московский "Локомотив" заявился на групповой этап Лиги Европы, где встретится с "Бешикташем", "Спортингом" и "Шкендербеу". В список включены 24 игрока:

Вратари: Гильерме, Антон Коченков, Илья Абаев;

Защитники: Неманья Пейчинович, Ведран Чорлука, Алексей Лошагов, Тарас Михалик, Ян Дюрица, Виталий Денисов, Роман Шишкин, Ренат Янбаев;

Полузащитники: Алан Касаев, Мануэл Фернандеш, Максим Григорьев, Александр Коломойцев, Александр Самедов, Дмитрий Тарасов, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Дельвин Н'Динга;

Нападающие: Майкон, Умар Ниассе, Петар Шкулетич.

Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 8-й тур РФПЛ

Кубок России. «Шинник» с трудом прошел «Шахтер»

Сегодня в Дзержинске состоялся последний матч 1/32 финала Кубка России, в котором "Шинник" с трудом обыграл любительский "Шахтер" из Пешелани.

Шахтер (Пешелань) - Шинник (Ярославль) - 2:3 (1:1, 1:1)

Голы: 0:1 — Заболотный, 32; 1:1 — Мязин, 11; 2:1 — Заболотный, 48; 2:2 — Мязин, 78 (с пенальти); 2:3 — Павленко, 119.

С «Манчестер Сити» и «ПСЖ» снята часть финансовых ограничений

Комиссия УЕФА по финансовому контролю отменила часть ограничений, которые были наложены на "Манчестер Сити" и "ПСЖ" за нарушение этими клубами правил финансового fair play.

С клубов сняты ограничения по расходам на выплаты сотрудникам, а также ограничения в части регистрации новых игроков и количества футболистов, которых клубы могут вносить в заявочный лист А на турниры под эгидой УЕФА.