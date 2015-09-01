Алексей Сафонов: «Будет скандал, но «Реал» заявит Де Хеа»

Известный агент Алексей Сафонов прокомментировал «Бомбардиру» ситуацию вокруг трансфера Давида Де Хеа из «Манчестер Юнайтед» в «Реал» и почему он все еще может состояться.

Известный агент Алексей Сафонов прокомментировал «Бомбардиру» ситуацию вокруг трансфера Давида Де Хеа из «Манчестер Юнайтед» в «Реал» и почему он все еще может состояться.

- Почему, на ваш взгляд, в последний момент сорвался переход Де Хеа? Сообщают, что там все из-за каких-то проблем с документами.

- Я думаю, что там до конца еще не закрыта тема, клубы будут разбираться во всех подробностях. Как происходит закрытие трансферного окна: в 24 часа выключается программа в компьютере, а его международный сертификат, как сообщается, уже был в нее внесен. Процедура состоит в чем — клуб и федерация должны были получить данный документ, после чего смогут официально зафиксировать переход игрока. Но бывает такое, что вторая сторона затягивает с отправкой сертификата.

- Ожидали ли то, что вратарь все же окажется в Испании?

- Я думаю, что вокруг этой истории поднимется большой скандал, но в итоге голкипера допустят до участия в чемпионате Испании. Не верю, что руководство мадридского клуба бросит дело незавершенным.

- Каков масштаб этой бумажной волокиты при переходе футболиста? Много ли занимает времени?

- В «Наполи», например, какие-то дополнительные контракты, которые необходимо завизировать. Это придает дополнительные трудности, что уже сказалось на неаполитанцах — переход Сориано так и не состоялся.

- С чем связано то, что клубы так сильно затягивают с переговорами? Попытка сбить цену?

- Причин может быть много. Как и игра с ценой, в попытках сбить ее или наоборот накрутить. А может, у клуба несколько кандидатов на данную позицию, что они до последнего выбирают кого-то одного из своего списка.

- Были ли у вас подобные случаи, когда трансфер срывался из-за подобных проблем?

- Именно такого не было, чтобы срывался. Были проблемы при переходе нападающего Сергея Шумилина в барнаульское «Динамо» из «Вентспилса». Латыши тогда долго не хотели присылать сертификат, и форвард лишь с шестого или седьмого тура смог выйти на поле.

- Почему в России летнее трансферное окно прошло достаточно спокойно? Обычно на флажке заявочной кампании всегда много сделок, а тут их оказалось не так много.

- Кризис коснулся всех. Во-первых, команды стараются соблюдать финансовый fair-play. Наглядный пример - «Динамо», которое больше работало на распродажу, чем на приобретение. «Амкару» разрешили в последний день трансферного окна регистрировать футболистов, поэтому пермяки на флажке дозаявили нападающего - Чуму Анене.

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