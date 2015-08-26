ЦСКА выбил «Спортинг» из Лиги чемпионов. Онлайн событий дня

В среду состоятся ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов. Столичный ЦСКА в родных стенах расправился над «Спортингом», выйдя в групповой этап турнира. «Бомбардир» держит читателей в курсе самых интересных событий дня.

В среду состоятся ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов. Столичный ЦСКА в родных стенах расправился над «Спортингом», выйдя в групповой этап турнира. «Бомбардир» держит читателей в курсе самых интересных событий дня.

23:45 Вот и спасительный мяч Мусы.

23:38 Ну, вот и все. Поздравляем Леонида Слуцкого и ЦСКА с выходом в групповой этап Лиги чемпионов.

23:29 Ахмед Муса оставляет нас и без дополнительного времени, забивая третий мяч в ворота гостей из Португалии.

23:20 Хороший мяч забил Думбия, рабочий и такой нужный.

23:15 Что творит Думбия? Сейду оформляет дубль и сводит все к дополнительному времени. Но до него еще надо дожить.

22:58 А вот и видео мячик в ворота дружины Леонида Слуцкого.

22:52 Думбия все-таки вталкивает мяч в ворота «Спортинга». Локтем забил нападающий армейского клуба.

22:34 Первый тайм завершен и пора рассказать о ходе других встреч среды. «Байер» обыгрывает «Лацио» со счетом 1:0. Аналогичным результат зафиксирован в поединке «Брюгге» - «МЮ», там англичане впереди. БАТЭ отгрузил один мяч «Партизану», а вот АПОЭЛ и «Астана» пока не радуют голами.

22:23 Гутьеррес выводит «Спортинг» вперед, оставляя красно-синим не так много шансов на выход в группу ЛЧ.

21:45 Между тем в Химках матч уже начался. Предлагаем вам перейти в нашу текстовую трансляцию данной встречи.

21:25 Команды уже вышли на предматчевую разминку. Тают минуты до матча, который определит судьбы обоих команд. Либо Лига чемпионов, либо Лига Европы.

20:48 Португальцы тоже обнародовали стартовый состав.

"Спортинг": Руй Патрисиу, Сильва, Паулу Оливейра, Жоау Перейра, Налдо, Аквилани, Жоау Мариу, Каррильо, Адриен Силва, Гутьеррес, Руис.

20:28 Армейцы уже определились со стартовым составом.

20:20 Армейцы уже прибыли на стадион и морально подготавливаются к матчу.

20:10 На «Арене Химки» уже все готово к проведению поединка. Надеемся, что российский клуб сможет пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

20:03 Пока до матча еще есть время, то можно вспомнить несколько фактов о клубе из Лиссабона - «Спортинг»: против кого сегодня будет биться ЦСКА.

20:00 Добрый вечер! Московскому ЦСКА сегодня предстоит непростой поединок со «Спортингом». Первая встреча завершила не в пользу красно-синих – 1:2.