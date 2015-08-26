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    ЦСКА выбил «Спортинг» из Лиги чемпионов. Онлайн событий дня


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    Голосов: 4
    26.08.2015 19:49
    В среду состоятся ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов. Столичный ЦСКА в родных стенах расправился над «Спортингом», выйдя в групповой этап турнира. «Бомбардир» держит читателей в курсе самых интересных событий дня.

    В среду состоятся ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов. Столичный ЦСКА в родных стенах расправился над «Спортингом», выйдя в групповой этап турнира. «Бомбардир» держит читателей в курсе самых интересных событий дня.

    23:45 Вот и спасительный мяч Мусы.

    23:38 Ну, вот и все. Поздравляем Леонида Слуцкого и ЦСКА с выходом в групповой этап Лиги чемпионов.

    23:29 Ахмед Муса оставляет нас и без дополнительного времени, забивая третий мяч в ворота гостей из Португалии.

    23:20 Хороший мяч забил Думбия, рабочий и такой нужный.

    23:15 Что творит Думбия? Сейду оформляет дубль и сводит все к дополнительному времени. Но до него еще надо дожить.

    22:58 А вот и видео мячик в ворота дружины Леонида Слуцкого.

    22:52 Думбия все-таки вталкивает мяч в ворота «Спортинга». Локтем забил нападающий армейского клуба.

    22:34 Первый тайм завершен и пора рассказать о ходе других встреч среды. «Байер» обыгрывает «Лацио» со счетом 1:0. Аналогичным результат зафиксирован в поединке «Брюгге» - «МЮ», там англичане впереди. БАТЭ отгрузил один мяч «Партизану», а вот АПОЭЛ и «Астана» пока не радуют голами.

    22:23 Гутьеррес выводит «Спортинг» вперед, оставляя красно-синим не так много шансов на выход в группу ЛЧ.

    21:45 Между тем в Химках матч уже начался. Предлагаем вам перейти в нашу текстовую трансляцию данной встречи.

    21:25 Команды уже вышли на предматчевую разминку. Тают минуты до матча, который определит судьбы обоих команд. Либо Лига чемпионов, либо Лига Европы.

    20:48 Португальцы тоже обнародовали стартовый состав.

    "Спортинг": Руй Патрисиу, Сильва, Паулу Оливейра, Жоау Перейра, Налдо, Аквилани, Жоау Мариу, Каррильо, Адриен Силва, Гутьеррес, Руис.

    20:28 Армейцы уже определились со стартовым составом.

    20:20 Армейцы уже прибыли на стадион и морально подготавливаются к матчу.

    20:10 На «Арене Химки» уже все готово к проведению поединка. Надеемся, что российский клуб сможет пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

    20:03 Пока до матча еще есть время, то можно вспомнить несколько фактов о клубе из Лиссабона - «Спортинг»: против кого сегодня будет биться ЦСКА.

    20:00 Добрый вечер! Московскому ЦСКА сегодня предстоит непростой поединок со «Спортингом». Первая встреча завершила не в пользу красно-синих – 1:2.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: УЕФА
    Рейтинг: 3 Голосов: 4
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    Комментарии67
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      Рейтинг: +12

      -Бульдозер- 27 августа 2015, 10:17

      Мы лучшие!!!
      Всех адекватных поздравляю!

      0
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      Рейтинг: +45

      civilist 27 августа 2015, 10:12

      Мои поздравления клубу и болелам ЦСКА. Смотрел со второго тайма. Зато увидел все самое интересное.
      Радовался так, как будто забивал Анжи )))

      0
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      Рейтинг: +12

      -Бульдозер- > civilist 27 августа 2015, 10:18

      Спасибо!

      1
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      Рейтинг: +12

      Lynatik11 27 августа 2015, 09:39

      Не понимаю людей которые болеют против российских клубов в еврокубках!!! Вы просто аутисты!!!

      2
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      Рейтинг: +459

      sour12 27 августа 2015, 02:35

      Что сказать молодцы!!! Леонид Великолепный!!!!ЦСКА в хорошем темпе атаковал 20 минут первого тайма и потом весь второй тайм без остановки....какой объём черновой работы делает Ерёменко это что то.ну и вся команда конечно каждый на своей позиции съиграли классно!

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      Рейтинг: +10

      Стрельни_Мимо 27 августа 2015, 00:36

      Лошади лучшие!!!!!!!!!!!!!! Молодчаги!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +15

      djsid 27 августа 2015, 00:15

      Опять игра в гандбол!

      0
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      Рейтинг: +295

      Эд1970 27 августа 2015, 00:11

      И все таки ЦСКА вырвал победу ))сила духа и морально волевые качества у них на высоте))Всех поздравляю с победой !!!

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      Рейтинг: +104

      Scorp63 27 августа 2015, 00:00

      Поздравляю, ЦСКА!!! И Всех поклонников клуба!!!

      0
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      Рейтинг: +36

      Fedor Caligula 26 августа 2015, 23:52

      И всё-таки нужно признать "Лошади" - суперклуб России, как бы это непечально было((( Красавы!!!!

      3
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      Рейтинг: +7

      spartak19641964 26 августа 2015, 23:51

      Очередная гинеровская победа с душком!!!

      0
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