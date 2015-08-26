«Шахтер» и «Валенсия» вышли в групповой раунд Лиги чемпионов. Дайджест событий дня

У «Кубани» будет новый спортивный директор. «Урал» возглавит Тарханов. «Олимпиакос» не будет исключен из Лиги чемпионов. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

У «Кубани» будет новый спортивный директор. «Урал» возглавит Тарханов. «Олимпиакос» не будет исключен из Лиги чемпионов. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

УЕФА отказался исключать «Олимпиакос» из Лиги чемпионов

"Олимпиакос" сможет принять участие в групповой стадии нынешней Лиги чемпионов. Такое решение принял УЕФА несмотря на обвинения пирейского клуба в организации договорных матчей.

В июне хозяин "Олимпиакоса" Вангелис Маринакис был отстранен от футбола из-за расследования по делу о коррупции в греческом футболе. По этому поводу "Панатинаикос" направил в лозаннский спортивный суд апелляцию с требованием отстранить "Олимпиакос" от участия в ЛЧ. Однако обвинения с Маринакиса были сняты, а апелляция отклонена.

При этом правила УЕФА гласят, что клуб может быть исключен из соревнований и по ходу сезона, если будет доказано участие в договорных встречах, начиная с 2007 года.

Черчесов провел мастер-класс для игроков «Алании»

Экс-главный тренер "Динамо" Станислав Черчесов опроверг информацию СМИ, объявивших, что он будет работать неделю с тренерским штабом "Алании".

"Меня попросили провести одну тренировку, мастер-класс, ни о какой работе речи не идет. Бред. Я был на базе, глава республики попросил провести одну тренировку. Прилетел к себе домой, схожу, посмотрю. Это не первый раз так бывает", - сказал Черчесов.

"Алания" после пяти проведенных матчей занимает предпоследнее, 13-е место в зоне "Юг" второго дивизиона чемпионата России.

Сборная России будет готовиться в Химках

Сборная России соберется 31 августа для подготовки к матчам против Швеции и Лихтенштейна в рамках отбора Евро-2016.

Тренировки будут проходить на "Арене Химки". 4 сентября состоится пресс-конференция нового наставника сборной Леонида Слуцкого, а также тренировка на "Открытие Арене", где 5 сентября пройдет матч против Швеции.

В воскресенье, 6 сентября, команда проведет еще одну тренировку, а уже в субботу отправится в Лихтенштейн. Матч с командой этого княжества состоится 8 сентября на стадионе "Рейнпарк".

Де Хеа снова не попал в заявку на матч с «Брюгге»

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа не попал в заявку на ответный матч плей-офф раунда Лиги чемпионов против "Брюгге".

Напомним, де Хеа конфликтует с руководством "красных дьяволов" и хочет покинуть клуб ради перехода в мадридский "Реал". Если бы испанский голкипер вышел на поле в сегодняшнем матче, то вероятность его перехода в стан "галактикос" была бы практически исключена. По регламенту УЕФА, игрок, который принял участи в матчах плей-офф раунда, не может быть включен в заявку другой команды на групповой этап.

В первом матче против "Брюгге", который завершился победой "Юнайтед" со счетом 3:1, де Хеа также не был включен в список.

«Урал» снова возглавит Тарханов

"Урал" может официально объявить об отставке Виктора Гончаренко после матча 7-го тура РФПЛ против "Терека". Вероятность возвращения белоруссокого специалиста в Екатеринбург крайне мала. Скорее всего, "Урал" снова возглавит Александр Тарханов, который сейчас является советником президента "шмелей".

Отметим, Тарханов возглавлял урал с ноября 2013 года по июнь 2015.

У «Кубани» будет новый спортивный директор

Бывший президент армавирского "Торпедо" Мурат Гомлешко в скором времени займет должность спортивного директора "Кубани". Краснодарский клуб официально подтвердил переход специалиста.

"Мы подтверждаем информацию о том, что переход Мурата Гомлешко в "Кубань" состоится. Утверждение специалиста в новой должности - дело ближайших дней", - сообщили в пресс-службе желто-зеленых.

Мутко – единственный кандидат на пост президента РФС

Российский футбольный союз получил заявление Игоря Лебедева, в котором тот официально снимает свою кандидатуру с выборов президента РФС.

Таким образом, на данный момент единственным официальным кандидатом на пост главы РФС остается министр спорта Виталий Мутко.

Выборы состоятся 2 сентября.

Лига чемпионов. «Шахтер» играет вничью с «Рапидом», «Валенсия» уступает «Монако» и другие результаты

Завершились пять ответных матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Игра во Львове между донецким "Шахтером" и венским "Рапидом" началась с взаимного обмена голами. К исходу первого получаса матча счет был уже 2:2, причем какое-то время "Рапид" даже вел со счетом 1:2. Ничья выводила в групповой этап украинцев, и гостям нужно было забивать. Во втором тайме "Рапид" пытался забить недостающий мяч, но результатом этих усилий стало лишь удаление Зоннляйтнера в концовке встречи, которая получилась очень нервной для хозяев. Но "Шахтер" при помощи огромной удачи все-таки дотерпел и вновь вышел в основную сетку ЛЧ.

В остальных встречах "Валенсия" проиграла "Монако", но счет домашней игры вывел испанцев в групповой этап; "Мальме" выиграл у "Селтика" и прошел дальше; "Маккаби" и "Базель" опять сыграли вничью, но за счет выездного гола дальше прошел израильский клуб; загребское "Динамо" повторно обыграло "Шкендербеу".

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Ответные матчи

Шахтер (Украина) – Рапид (Австрия) 2:2 (2:2)

Голы: 1:0 - Марлос, 10; 1:1 – Шауб, 12; 1:2 – Хофман, 21; 2:2 – Гладкий, 28.

Удаления: Зоннляйтнер, 88.

Монако (Монако) – Валенсия (Испания) 2:1 (1:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Негредо, 4; 1:1 – Раджи, 17; 2:1 - Эчиеджиле, 75.

Мальме (Швеция) – Селтик (Шотландия) 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Розенберг, 23; 2:0 - Боята (в свои ворота), 54.

Маккаби (Израиль) – Базель (Швейцария) 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Дзуффи, 11; 1:1 – Захави, 24.

Динамо (Хорватия) – Шкендербеу ( Албания) 4:1 (2:1)

Голы: 1:0 - Судани, 9; 1:1 – Эскердинья, 10; 2:1 – Ходжич, 15; 3:1 - Таравель, 55; Судани, 80.

Удаление: Сантос, 48.