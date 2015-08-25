«Если «МЮ» купит Неймара за 190 миллионов, стану болеть за «Борнмут». Читатели «Бомбардира» - о главных событиях прошедшей недели

О злосчастном лимите, сумасшествии с Неймаром, действиях Слуцкого и жесте Канга. «Бомбардир» собирает яркие высказывания читателей сайта в одном материале.

О злосчастном лимите, сумасшествии с Неймаром, действиях Слуцкого и жесте Канга. «Бомбардир» собирает яркие высказывания читателей сайта в одном материале.

Дзюба: «Не получилось забить, хотя был хороший моментик»

Томик

Какой игрочишка, такой и моментик.

Антисборная 5-го тура РФПЛ: Лодыгин, Самедов, Виллаш-Боаш и другие

mik1954

Андре Виллаш-Боаша понять можно. Человек готовил состав к чемпионату с определенной схемой, а ему за два дня до его начала объявляют, зря, мол, напрягался, меняем правила в угоду не понятно чему и большая часть твоей работы проделана напрасно. Естественно, что человек с европейским воспитанием не может понять, как такое возможно в принципе, и негодует по праву.

«Юра – ты не клоун, ты – вратарь». Как «Зенит» выживает в условиях нового лимита

Viktor26

Все такие простые: лимит это хорошо, он спасёт национальный футбол. «Зенит» с жиру бесится, а вы назовите тогда претендентов в команду, которые 100% усилят её. Все говорят, что и так сильный у «Зенита» состав, а в Лиге чемпионов клуб ничего не может показать. Для России может и сильный, а для Европы - однозначно нет. По европейским меркам «Зенит» - крепкий середняк, не больше. Андре Виллаш-Боаш это хорошо понимает. Будь ты хоть трижды звёздным тренером, без нормальных игроков, а ещё хуже, не имея возможности выпустить их на поле, чтобы команда сыгралась, надеяться на что-то в Лиге чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» готов выкупить Неймара за 190 миллионов

piper65

Очень, очень надеюсь, что это "утка"! Если они его на самом деле купят, то стану болеть за «Борнмут», честное слово!!!!

На Кокорина претендует «Арсенал»

Dynamite1923

Кто-то путает лондонский «Арсенал» с тульским. Хотя и тульский клуб уровнем гораздо выше, чем подводящий команду Сашка.

Слуцкий: «У Аршавина и Павлюченко есть шанс пробиться в сборную»

ФК Зенит всея Руси

Слуцкий - не вредитель. Пусть набирает, кого посчитает разумным: хоть всех армейцев, включая дублёров, хоть любых других игроков РПЛ, хоть из ФНЛ. Лишь бы результат был.

Ужесточение лимита сорвало «Зениту» два трансфера

SSV682

Считаю, что лимит - вообще не нужная вещь. Должны играть сильнейшие, а не непонятно кто. Тем более из-за лимита такие большие зарплаты у наших футболистов. Кокорин получал как Погба, хотя уровень футбола такой же не показывал и не будет показывать.

Бубнов: «Что вы прицепились к антирекорду Акинфеева?»

roman230582

Буба прав. Для остальных наших вратарей просто сыграть в Лиге чемпионов 30 матчей уже станет достижением.

Канга после игры против ЦСКА показал судьям средний палец

zont59

Жест, показанный Канга, данного футболиста не красит (как и любого другого). Но... Господин Левников в данной игре за свою работу заслужил красную карточку. Причём гораздо раньше, чем Дзагоев забивал мяч после ЯВНОГО нарушения правил Вернблумом на глазах у судьи. В этой ситуации не заметить нарушение надо было умудриться. Ох и мудрец же этот Левников. Не обижайтесь, болельщики ЦСКА и господа из РФС, но подобное судейство явно смахивает на сговор: вы отпускаете Слуцкого по совместительству в сборную, а мы вам организуем чемпионство. Буду очень рад ошибиться. И никакая принадлежность к какому-либо клубу здесь не причём. Так что успокойтесь и наслаждайтесь блюдом, приготовленным по рецепту Виталия Леонтьевича Мутко.

Уткин: «Слуцкий — известный трус»

Ftg

Я понимаю Уткина. Он пошутить-то любит, но вообще, конечно, Слуцкий на героя из комиксов про мстителей не похож.