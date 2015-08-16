Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Александр Точилин: «Кобелев был готов к уходу Вальбуэна»


    0
    Голосов: 0
    16.08.2015 09:49
    Известный в прошлом защитник московского «Динамо» Александр Точилин в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» прокомментировал отъезд полузащитника Матье Вальбуэна, а также вероятную потерю других лидеров клуба.

    Известный в прошлом защитник московского «Динамо» Александр Точилин в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» прокомментировал отъезд полузащитника Матье Вальбуэна, а также вероятную потерю других лидеров клуба.

    - Назовете ли отъезд Вальбуэна ожидаемым и как теперь жить бело-голубым без своего лидера?

    - Однозначно, для «Динамо» это большая потеря, ведь Матье — ключевая фигура, от которой многое зависело на поле. Большая заслуга лежит на плечах французского хавбека в том, что клуб набирал очки на старте сезона. Много говорилось об его отъезде из России, и, на мой взгляд, Кобелев был внутренне к этому готов. Теперь посмотрим, насколько изменится игра москвичей и насколько клубу удастся компенсировать потерю ведущего исполнителя. Надо будет перестраивать схему.

    - Кто в сегодняшнем «Динамо» сможет хотя бы частично заменить Матье?

    - На данный момент тяжело сказать, кто бы мог этим игроком быть. Можно просто перестроить саму игру, стараясь компенсировать потерю лидера.

    - Слухи об уходе других футболистов — Самба, Кокорина и Джуджака — имеют под собой почву?

    - Я не готов обсуждать слухи, для этого есть руководство «Динамо», такие вопросы адресуйте им. У них есть четкий план, согласно которому они будут действовать. Если же вышеназванные игроки действительно уйдут, то явно не от хорошей жизни. При других обстоятельствах их бы вряд ли отпустили бы.

    - Будет ли теперь у клуба пересмотрена цель на текущий сезон?

    - Задачи, как я понимаю, были объявлены заранее, и их озвучили уже исходя из того, что были возможны кадровые потери. Тут все будет зависеть от дальнейших результатов. Если «Динамо» дальше будет побеждать всех подряд, то почему бы и не задуматься о победе в чемпионате? Давайте посмотрим на то, какие результаты пойдут. Если же возникнут какие-то проблемы, то, вероятно, цели будут пересмотрены.

    - Потеря Вальбуэна еще больше обнажит проблемы клуба в атаке, согласитесь?

    - Сейчас этот вопрос обсуждают все, кто только можно. Плюс в клубе не раз акцентировали, что планируют усиление линии атаки, чтобы по ходу сезона не возникало проблем. Насколько удастся это все осуществить — зависит от многих факторов. Не стоит уповать на одного Кокорина, ведь чемпионат длинный, и все может случиться. Надо покупать, как минимум, еще одного форварда.

    - Сейчас многие проводят аналогии ситуации в «Динамо» с тем, что творилось в махачкалинском «Анжи» не так давно. Каково ваше мнение?

    - Визуально, возможно, ситуации кажутся похожими. Но причины этого совершенно разные — в «Динамо» проблемы появились после того, как клуб угодил под санкции за нарушение финансового fair-play. Руководство старается все оперативно разрешить, снижая зарплатную ведомость и совершая продажу ведущих футболистов. Отмечу, что в другой ситуации коллектив вряд ли отпустил бы своих лидеров.

    - То есть не стоит ожидать того, что бело-голубые попрощаются с элитой российского футбола?

    - Я этот вариант даже не рассматриваю. У «Динамо» есть все предпосылки к тому, чтобы без всяких проблем завершить чемпионат России.

    Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 5-й тур РФПЛ

    Таблица летних трансферов РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК Динамо, ФК Краснодар
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +31

      Али Самаркандский 17 августа 2015, 05:18

      Поьеря Вальбуэна для Динамо вчера была видна не вооруженным взглядом. Но Кобелев отличный кризисный тренер.Думаю найдет путь построить новую команду. Удачи Динамо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 16 августа 2015, 16:42

      Заменит ДМ мясных в борьбе за 6-7 места, видать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      CSKA 4EVER 16 августа 2015, 11:22

      Что с клубом творят....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      green1999 16 августа 2015, 11:17

      Лион покруче Динамо будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      12Toti90 16 августа 2015, 10:24

      Мда сначала Анжи... Рубин... теперь Динамо, Терек сдулся... Если раньше в чемпионате были 8 команд которые бадались друг с другом, теперь их 5(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      KWN37 15 августа 2015, 21:10

      А что, сейчас Динамо побеждает всех подряд?Победа в чемпионате?Александр-окстись!К
      ак бы тебе самому не пришлось на поле выходить, потому как очевидно, что дни этой команды в ее нынешнем виде сочтены...да и аналогии с анжи прямые, чего отрицать-то?

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11