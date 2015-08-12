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  • «Уткин, ты трус. Жалкий, позорный интриган». Что нужно знать о главном скандале этого лета

«Уткин, ты трус. Жалкий, позорный интриган». Что нужно знать о главном скандале этого лета

Комментатор Василий Уткин на всю страну выясняет отношения с Тиной Канделаки − генеральным продюсером нового спортивного телеканала. «Бомбардир» показывает главные моменты наиболее обсуждаемой истории этого лета.

С чего все началось?

Новость о назначении телеведущей и журналистки Тины Канделаки в руководство канала «Матч ТВ», который при поддержке государства скоро станет самым мощным спортивным СМИ страны, мгновенно вызвала ажиотаж. Общественность недоумевала, как всегда далекая от этой сферы женщина способна развить с нуля подобный проект. В поисках объяснения на поверхность поднимались ее скандальные поступки из прошлого, гигабайты кадров светской хроники и сомнительные истории о теневом бизнесе и связях с влиятельными богачами. Так Тина Канделаки всего за пару дней превратилась в самого обсуждаемого человека в российском футболе. Одни называли ее недостойной подобной работы, а другие − в частности большинство комментаторов НТВ-Плюс − публично восхищались, заявляя о желании поскорее начать работать под ее шефством на новом канале.

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Василий Уткин долгое время сохранял относительное затишье. Войти в тему его заставили вот эти слова Канделаки о своем назначении:

«Имея опыт работы на телевидении и опыт управления компанией, ведущей крупные российские и международные проекты, мне будет очень интересно построить с нуля крупную телевизионную спортивную редакцию».

Уткина как руководителя спортивной редакции «НТВ-Плюс» фраза о «нуле» очень сильно задела и он начал говорить. А начав, уже не смог остановиться.

Жиробас vs Фитоняшка

Среди прочего многих раздражает то, как Тина Канделаки ведет себя в соцсетях. Участившиеся видео и фото из тренажерного зала в Инстаграме плюс сложные пафосные цитаты из твиттера очень быстро сделали из генерального директора повод для насмешек.

Уткин, как один из самых жестких и умелых мастеров сарказма в российской журналистике, просто не мог пройти стороной мимо такого материала. Свою атаку он начал во время ответного матча ЦСКА против «Спарты».

На это Тина Канделаки ответила только одним сообщением.

Но Василий − слишком опытный соперник, чтобы обидеться на слова, которыми его каждую неделю называют десятки тысяч людей. Наоборот, это дало ему еще больше вдохновения.

Активно высказывался Уткин не только в твиттере, но и в своей конференции, которая сейчас живет на сайте журнала PROSRORT.

– Как вы думаете, мешают ли развитию той или иной сферы деятельности, в том числе спортивной журналистике, руководители-дилетанты, то есть не имеющие какого-либо опыта в данной области?

– Руководители-дилетанты вообще всегда мешают, это очевидно.

Кульминация

11 августа Василий Уткин опубликовал в своем блоге, который он за несколько дней до этого разморозил после долгого перерыва, заметку с заголовком «Шутки в сторону». Юмора действительно больше не было. Была жесткая откровенная точка зрения.

«Так вот: я не для этого потратил половину своей жизни, чтобы теперь смотреть по утрам, как Тина Канделаки, разбудив ни свет ни заря несчастного фотографа, называет свою физкультуру спортом.

Дело не в личности. Дело в чувстве омерзения. Это просто возмутительно. Никто не говорит о спорте настолько банально, тухло и омерзительно, как Тина. Это катастрофа, и это мерзко. Это ровно то, против чего всегда восставали мои учителя – Дмитриева, Майоров, Маслаченко. Или тихо бунтовали. Это то, чему родители приучают противостоять в каждой семье – дешевое лицемерие, банальный карьеризм.

Но вот так, слово за слово, шутка за шуткой я понял, что дело куда серьезнее, чем я ожидал. Шуточки к черту, ребята.

Я пошел.

Это не шантаж, не ревность и не зависть. Работать на спортканале под руководством Тины Канделаки унизительно, это предательство потраченного на профессию времени».

Мнение со стороны

Это заявление вызвало в головах россиян не меньший взрыв, чем злополучный контракт одного из бывших тренеров сборной. Подавляющее большинство читателей высказало поддержку Василию за смелость и свободу слова.

Но были и противники. Самый категоричный из них − экс-комментатор «Плюса» − Олег Пирожков выражений особо не выбирал. Напомним, что несколько лет назад между Пирожковым и Уткиным произошел серьезный конфликт, повлекший за собой увольнение первого с телевидения.

Ответ Канделаки

На удивление эта словесная война пока получается односторонней. Кроме одного-единственного твита про жиробасов Тина больше никак не упоминала Уткина в своей речи, высказываясь только о планах по новой работе.

Будет ли Уткин все-таки работать на новом канале?

Судя по всему, нет. И даже не потому, что своими высказываниями он лишил себя шансов стать сотрудником «Матч ТВ», а потому, что ему изначально никто ничего не предлагал. Именно этот довод чаще всего приводят его противники, мотивируя все последние выступления Уткина одной-единственной вещью − обидой.

Время начинать «Матч». Зачем нужен новый спортивный канал

Продолжение следует...

Россия. Премьер-лига Россия Канделаки Тина Уткин Василий
Комментарии (94)
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Miha
1439398930
Уткин не мужик! И этим все сказано. Когда его поперли, он зассал, при чем капитально.
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invite yupi
1439461425
Харэ мужики Васю паносить из-за какойто марамойки.
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sergey_andreich
1439464941
ЭТА ГРУЗИНСКАЯ КУРТИЗАНКА НАСОСАЛА НА ХОРОШУЮ ДОЛЖНОСТЬ. ПРОФЕССИОНАЛ НЕДОДЕЛАННЫЙ. А Уткин в спорте, как рыба в воде. С этим спорить сложно, и таких как Манделаки в спортивной журналистике быть не должно
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vovan90
1439465053
Без Василия Уткина, с Канделаки во главе, Матч ТВ превратится в "большую стирку"
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alex7680
1439479344
Василий мы с тобой!!!
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кошмарик
1439479354
Вася - один из лучших!!! а кто такая канделаки??? аааа... это та мамзель что на феррари в Монако бьется? та которая выциганила в подарок себе ресторан??? теперь понятно... не сотрется
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ROIS
1439495226
Какая то чернож-пая бл...на будет выё...ся на Васю ещё....... а вы все молчите блд. Вася в мире футбола человек заслуженный и мне пох сколько он весит и с кем спит. Меня он как комментатор устраивает ... а кто эта проб....дь я х....знает.
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anfield1984
1439532052
Я на сто процентов уверен, что мы получим сверхбыдлоканал в итоге. Будут на нём вещать о духовных скрепах, комментаторов наберут по лекалам профессионализма Геннадия Орлова, когда наши команды будут проигрывать, будут во время матча находить кучу оправданий, начиная с теней, которые падают на биатлонные мишени, заканчивая "абама венават". Говорить, что нынешнее Динамо это - помойка с дефицитом бюджета в 250 с лишним млн USD будет нельзя, поскольку это не патриотично, в общем будет такой широкомасштабный "госзаказ", которые Канделаки выполняет с огромным профессионализмом и рвением. А это ли нужно??? Неужели не нужны разносторонние оценки и мнения, пусть не всегда верные и правильные, но которые дают возможность для дискуссии и сравнения, что необходимо для поиска истины и раскрытия причин сложившихся проблем??? А Вася... Вася - это человек, который в спортивной журналистике с тех пор, сколько я себя помню. У него могут быть собственные любимые и не любимые клубы, он что не человек??? Вася не выгоден нынешней власти, выгоднее послушная, пластилиновая Канделаки, при которой не будут говорить об острых проблемах, о людях, которые не соответствуют занимаемой ими должности, о поступках спортсменов, которые не красят наше Государство. Все это будет замазываться новостями и трансляциями, про то как проиграли киевские Динамовцы, ну или тбилисские, или как прекратил существование какой-нибудь клуб из Европы, по причине банкротства. Мы получим новый "Четамухохлов 24", только спортивный", опять же созданный на бюджетные деньги, которые берутся из наших же налоговых отчислений. Вася в эту чушь не впишется, у него есть репутация, хорошая или плохая, не суть важно, у него репутация Журналиста, а не очковтирателя.
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Ver
1439538260
Конечно, думается в редакции должны быть спортивные аналитики в первую очередь, к коим можно отнести и некоторых толковых комментаторов, а не всякое тинето от Тины...
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Woode
1439626155
Василий ТЫ ПАВ
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