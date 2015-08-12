«Уткин, ты трус. Жалкий, позорный интриган». Что нужно знать о главном скандале этого лета

Комментатор Василий Уткин на всю страну выясняет отношения с Тиной Канделаки − генеральным продюсером нового спортивного телеканала. «Бомбардир» показывает главные моменты наиболее обсуждаемой истории этого лета.

С чего все началось?

Новость о назначении телеведущей и журналистки Тины Канделаки в руководство канала «Матч ТВ», который при поддержке государства скоро станет самым мощным спортивным СМИ страны, мгновенно вызвала ажиотаж. Общественность недоумевала, как всегда далекая от этой сферы женщина способна развить с нуля подобный проект. В поисках объяснения на поверхность поднимались ее скандальные поступки из прошлого, гигабайты кадров светской хроники и сомнительные истории о теневом бизнесе и связях с влиятельными богачами. Так Тина Канделаки всего за пару дней превратилась в самого обсуждаемого человека в российском футболе. Одни называли ее недостойной подобной работы, а другие − в частности большинство комментаторов НТВ-Плюс − публично восхищались, заявляя о желании поскорее начать работать под ее шефством на новом канале.

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Василий Уткин долгое время сохранял относительное затишье. Войти в тему его заставили вот эти слова Канделаки о своем назначении:

«Имея опыт работы на телевидении и опыт управления компанией, ведущей крупные российские и международные проекты, мне будет очень интересно построить с нуля крупную телевизионную спортивную редакцию».

Уткина как руководителя спортивной редакции «НТВ-Плюс» фраза о «нуле» очень сильно задела и он начал говорить. А начав, уже не смог остановиться.

Жиробас vs Фитоняшка

Среди прочего многих раздражает то, как Тина Канделаки ведет себя в соцсетях. Участившиеся видео и фото из тренажерного зала в Инстаграме плюс сложные пафосные цитаты из твиттера очень быстро сделали из генерального директора повод для насмешек.

Уткин, как один из самых жестких и умелых мастеров сарказма в российской журналистике, просто не мог пройти стороной мимо такого материала. Свою атаку он начал во время ответного матча ЦСКА против «Спарты».

На это Тина Канделаки ответила только одним сообщением.

Но Василий − слишком опытный соперник, чтобы обидеться на слова, которыми его каждую неделю называют десятки тысяч людей. Наоборот, это дало ему еще больше вдохновения.

Активно высказывался Уткин не только в твиттере, но и в своей конференции, которая сейчас живет на сайте журнала PROSRORT.

– Как вы думаете, мешают ли развитию той или иной сферы деятельности, в том числе спортивной журналистике, руководители-дилетанты, то есть не имеющие какого-либо опыта в данной области? – Руководители-дилетанты вообще всегда мешают, это очевидно.

Кульминация

11 августа Василий Уткин опубликовал в своем блоге, который он за несколько дней до этого разморозил после долгого перерыва, заметку с заголовком «Шутки в сторону». Юмора действительно больше не было. Была жесткая откровенная точка зрения.

«Так вот: я не для этого потратил половину своей жизни, чтобы теперь смотреть по утрам, как Тина Канделаки, разбудив ни свет ни заря несчастного фотографа, называет свою физкультуру спортом.

Дело не в личности. Дело в чувстве омерзения. Это просто возмутительно. Никто не говорит о спорте настолько банально, тухло и омерзительно, как Тина. Это катастрофа, и это мерзко. Это ровно то, против чего всегда восставали мои учителя – Дмитриева, Майоров, Маслаченко. Или тихо бунтовали. Это то, чему родители приучают противостоять в каждой семье – дешевое лицемерие, банальный карьеризм.

Но вот так, слово за слово, шутка за шуткой я понял, что дело куда серьезнее, чем я ожидал. Шуточки к черту, ребята.

Я пошел.

Это не шантаж, не ревность и не зависть. Работать на спортканале под руководством Тины Канделаки унизительно, это предательство потраченного на профессию времени».

Мнение со стороны

Это заявление вызвало в головах россиян не меньший взрыв, чем злополучный контракт одного из бывших тренеров сборной. Подавляющее большинство читателей высказало поддержку Василию за смелость и свободу слова.

Но были и противники. Самый категоричный из них − экс-комментатор «Плюса» − Олег Пирожков выражений особо не выбирал. Напомним, что несколько лет назад между Пирожковым и Уткиным произошел серьезный конфликт, повлекший за собой увольнение первого с телевидения.

Ответ Канделаки

На удивление эта словесная война пока получается односторонней. Кроме одного-единственного твита про жиробасов Тина больше никак не упоминала Уткина в своей речи, высказываясь только о планах по новой работе.

Будет ли Уткин все-таки работать на новом канале?

Судя по всему, нет. И даже не потому, что своими высказываниями он лишил себя шансов стать сотрудником «Матч ТВ», а потому, что ему изначально никто ничего не предлагал. Именно этот довод чаще всего приводят его противники, мотивируя все последние выступления Уткина одной-единственной вещью − обидой.

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Продолжение следует...