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«Барселона» - «Севилья» - 5:4. Онлайн событий дня

<p><em>«Барселона» лишь в дополнительное время смогла победить «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА, который состоялся в Тбилиси. Следите за событиями дня вместе с «Бомбардиром».</em></p> <p> </p> <p><strong>0:14</strong> А вот и голешник Педро, который подкараулил ошибку вратаря «Севильи».</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7893087" width="720"></iframe></p> <p><strong>0:08</strong> Педро выводит «Барселону» вперед. 5:4. До конца дополнительного времени осталось не так уж и много.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439327662_CMKDKpUWgAAHAr5.jpg" style="height:344px; width:720px" /></p> <p><strong>23:35</strong> В Тбилиси завершилось основное время. Умопомрачительный матч и 4:4. Нас ждет еще 30 минут красивого футбола.</p> <p><strong>23:30</strong> Вот так Евгений Коноплянка. Столько обсуждали его возможный трансфер. Он приехал, попал в заявку, вышел и забил.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7893030" width="720"></iframe></p> <p><strong>23:26</strong> А вот и видео мяча Гамейро подоспело.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7893022" width="720"></iframe></p> <p><strong>23:16</strong> Кевин Гаймеро уверенно реализовал пенальти. И тут уже «Барса» не так страшна стала.</p> <p><strong>23:03</strong> Хосе Антонио Рейес несколько сократил отставание "Севильи" от "Барселоны". 4:2.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7892997" width="720"></iframe></p> <p><strong>22:59</strong> Легко и безупречно Суарес отправляет мяв в сетку ворот. Всего одним касанием.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7892990" width="720"></iframe></p> <p><strong>22:52</strong> Каталонцы угомонятся когда-нибудь? Суарес отправляет очередной мяч в сетку ворот «Севильи».</p> <p><strong>22:37</strong> Первый тайм выдался очень насыщенным. Надо немного передохнуть. </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439321955_CMJsZnyW8AIbmv0.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><strong>22:35</strong> Рафинья оказался в нужное время в нужном месте.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7892946" width="720"></iframe></p> <p><strong>22:30</strong> Практически перед самым перерывом Рафинья еще более увеличил преимущество сине-гранатовых. 3:1</p> <p><strong>22:07</strong> Два удара по воротам со штрафных – два гола. Это все Месси.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7892907" width="720"></iframe></p> <p><strong>22:01</strong> Аргентинский гений просто неутомим, он выводит вперед «Барселону». Дубль.</p> <p><strong>21:58</strong> Классный штрафной в исполнении Месси не оставил шансов голкиперу «Севильи».</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7892896" width="720"></iframe></p> <p><strong>21:56</strong> Давайте еще раз насладимся мячом полузащитника Эвера Банеги.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7892892" width="720"></iframe></p> <p><strong>21:52</strong> А вот и ответка от «Барселоны». Месси сравнивает счет.</p> <p><strong>21:49</strong> Вот это начало. Эвер Банега выводит свой клуб вперед уже на третьем минуте встречи.</p> <p><strong>21:45</strong> Поединок в Тбилиси между «Барселоной» и «Севильей» успешно стартовал.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439318967_CMIAYFTWUAEwHlK.jpg" style="height:360px; width:720px" /></p> <p><strong>20:54 </strong>«Севилья» тоже не стала затягивать с объявлением стартового состава: Бету, Коке, Рами, Крыховяк, Тремулинас, Банега, Иборра, Крон-Дели, Рейес, Витоло, Гамейро. Отметим, что полузащитник Евгений Коноплянка начнет встречу со скамейки запасных. Предлагаем вам перейти в нашу <a href="https:///online/79721"><strong>текстовую трансляцию</strong></a>.</p> <p><strong>20:45 </strong>«Барса» огласила стартовый состав: Тер Штеген, Алвес, Пике, Маскерано, Матье, Серхи Роберто, Иньеста, Ракитич, Рафинья, Месси и Луис Суарес.</p> <p><strong>20:41</strong> Болельщики «Барселоны» в ожидании своей любимой команды.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439314975_CMJKBYZUcAAsu_D.jpg" style="height:337px; width:599px" /></p> <p><strong>20:15</strong> Полузащитник московского «Динамо» Матье Вальбуэна, пока мы тут все ждем начала матча за Суперкубок УЕФА, перешел в «Лион». Все подробности можно <a href="https:///news/?id=438645"><strong>узнать тут</strong></a>.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439313423_CMJMXzcWwAA4Tbw.jpg" style="height:479px; width:720px" /></p> <p><strong>19:40</strong> Небольшой ролик перед предстоящим противостоянием каталонской машины и дружины Уная Эмери.</p> <p><iframe frameborder="0" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/E4iwwj2NxFY" width="640"></iframe></p> <p><strong>19:20</strong> Пока нет официальных составов команд, то предлагаем вам ознакомиться с ориентировочным. Кстати, в стане сине-гранатовых на поле не смогут выйти травмированные Альба и Неймар. У «Севильи» потери серьезнее: Карришу, Пареха, Кристофоро, Колоджейчак и Нзонзи.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439310074_pkAkssEh7hY.jpg" style="height:427px; width:720px" /></p> <p><strong>19:13</strong> Добрый вечер! Уже через несколько часов в Тбилиси начнется матч «Барселоной» и «Севильей», которым нужно определить обладателя Суперкубка УЕФА. «Бомбардир» специально к этому матчу подготовил занятный материал - <strong><a href="https:///articles/?id=438609">Как изменились «Барселона» и «Севилья»</a>.</strong></p>

Суперкубок УЕФА Испания Барселона Севилья Месси Лионель Неймар Эмери Унаи
Комментарии (28)
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Зенит 2015
1439321315
А вообще, вместо какой то Севильи, сейчас должен играть Великий Зенит. Но незаконные санкции против России и, в соответствии с этими санкциями, судебный произвол, не разрешили Зениту победить в ЛЕ.
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DANTE 007
1439322282
Глоры сливочного борделя за который играет португальская в рот берушка кристина говорят: Сначала Месси без Хави и Иньесты никто, теперь без Неймара и Суареса никто, но как же так, Месси ведь 2 гола сам сделал, в ответ глоры сриАНАЛА скажут, нет это Сурес поставил правильно мяч для Месси, поэтому он забил)))
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BarcaForca
1439326643
Хорошая загадка для Барсы на предстоящий сезон !!! Проблемы в защитке есть.
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BarcaForca
1439327949
Отличный матч !!! Аплодирую обоим командам !!!
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Зенит 2015
1439328147
Весёленькая была игра. Обе команды молодцы и жаль что под конец добавленного времени Севилья не сравняла счёт. Интересно было бы пенальти посмотреть. Барселону с победой! От Севильи такой прыти не ожидал. Всё таки она намного слабее Великого Зенита.
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хаахахах
1439328190
Защита просто нечто, с ней в ЛЧ лучше вообще на игры даже не выходить!
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Зенит 2015
1439328406
Да хоть 10-10. Зенит, который является великим, с мировым именем, топ - клубом, всё равно круче!
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Neuturungal
1439328451
Каждого игрока по словам Генича встречали в аэропорту с персональной бутылкой Хванчкары. В итоге мир увидел 120 минут залихватской игры без каких-либо признаков организации, но зато с интригой, и 9 голов, среди которых половина красивых. Требую, чтобы отныне все финалы еврокубков игрались в Тбилиси.
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DANTE 007
1439352978
выиграли же чмошница позорная)))
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VityOk(Dynamo Kyiv)
1439361172
Коноплянка лучший ! ! !
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